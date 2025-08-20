ભાવનગર : રખડતા ઢોરની સમસ્યા ભાવનગર શહેરમાં યથાવત છે. રાહદારીઓ અને વાહનચાલકોએ સાવચેતી પૂર્વક રસ્તા પર નીકળવું પડે તેવી સ્થિતિ જોવા મળે છે. આ અંગે વિપક્ષે કહ્યું કે, ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઢોર પકડવાની કામગીરી તો કરવામાં આવે છે, પરંતુ ઢોર રખડતા બંધ થશે ખરા? નાગરિકો પણ રખડતા ઢોરની સમસ્યાને લઈને કંઈક કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે, ચાલો જાણીએ...
ભાવનગરમાં રખડતા ઢોરની સમસ્યા : જાહેર રસ્તા ઉપર રખડતા ઢોરને લઈને ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ લાલભા ગોહિલે જણાવ્યું કે, રખડતા ઢોર મુદ્દે કોર્પોરેશનમાં ખર્ચનું આયોજન હોય છે, પરંતુ કામગીરી માટે નહીં. કામગીરીની એજન્સી ટકતી નથી. માલિકી વગરના ઢોર હોય છે. ઢોર ડબ્બો રાખવામાં આવ્યો છે ત્યાં પણ ઢોરની સ્થિતિ ખરાબ છે. ઢોર મૃત્યુ પામ્યાના સમાચાર છે. માલધારીઓને બોલાવીને તેની સાથે ગૌચર જમીન છે કે કેમ તે બાબતે ચર્ચા થવી જોઈએ.
વિપક્ષનો વાર-પ્રજાની માંગ : લાલભા ગોહિલે કહ્યું કે, શહેરમાં રાહદારીઓને તકલીફ પડે છે, અકસ્માત પણ થાય છે. માલિકીના ઢોર ઉપર તાત્કાલિક લગામ લાગવી જોઈએ. આ અંગે શહેરના નાગરિક યોગેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, મારે છૂટું છવાયું કામ છે, આથી બે થી ત્રણ વખત હું પણ રખડતા ઢોરનો ભોગ બનતા રહી ગયો છું. મહાનગરપાલિકા કરોડો ખર્ચે છે, તો રખડતા ઢોરને લઈને કંઈક કરવું જોઈએ.
ઢોર પકડવાની કામગીરી-સફળતા કે સવાલ?
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના પશુ નિયંત્રણ વિભાગ અંતર્ગત ઢોર પકડવાની કામગીરી થાય છે. આ અંગે અધિકારી હિતેશભાઈ સવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકા 2018 થી ઢોર પકડી રહી છે. રોજના 25 થી 30 ઢોર પકડવામાં આવે છે. આજે સવારમાં જ 15 જેટલા ઢોર પકડ્યા છે. ચાલુ વર્ષમાં 1,412 જેટલા ઢોર પકડવામાં આવ્યા છે. ગત જુલાઈ માસમાં 487 ઢોર પકડ્યા હતા, હાલના ચાલુ માસમાં 372 પકડ્યા છે.
રખડતા ઢોર ઓછા નહીં થવાનું કારણ શું ?
પશુ નિયંત્રણ વિભાગના અધિકારી હિતેશભાઈએ જણાવ્યું કે, મોટાભાગના ઢોર માલિકી દ્વારા છુટા મૂકી દેવામાં આવે છે, જે બાદમાં રસ્તા પર આવીને બેસી જાય છે. હાલમાં પણ માલિકીના ઢોર મળી રહ્યા છે. સંખ્યા ઓછી ન થવાનું કારણ રિપ્લેસમેન્ટ હોઈ શકે છે. ગામડામાંથી બીજા ઢોર લાવતા હોય અને દુધાળા ન હોય તેને છોડી મૂકતા હોય છે. જોકે, લાયસન્સ પરમિટ માલિક પાસેથી રૂ. 3,000 દંડ લેવામાં આવે છે. જેટલા દિવસ મોડું કરે એટલે એક દિવસના રુ. 1,000 દંડ વધે છે. હાલ સુધીમાં અંદાજે રૂપિયા ચાર લાખનો દંડ વસુલાયો છે.
