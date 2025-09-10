ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના 3 ટેમ્પલબેલ ચાલક ટેમ્પલબેલ લઈ ફરાર, જાણો કેમ કર્યુ આવું ?
ભાવનગરમાં ડોર ટુ ડોર કચરો ઉપાડવાનું કામ કરતાં 3 ટેમ્પલબેલ ચાલક ટેમ્પલબેલ લઈ ફરાર થઈ જતાં મહાનગર પાલિકાનું તંત્ર દોડતું થયું છે.
Published : September 10, 2025 at 1:29 PM IST
ભાવનગર : મહાનગરપાલિકા અંતર્ગત ડોર ટુ ડોર કચરો ઉપાડવાનું કામ ટેમ્પલ બેલ (કચરા માટેનું વ્હીકલ) દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ ટેમ્પલ બેલનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હોય ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા રાખવામાં આવેલા કર્મચારીઓ એટલે કે ટેમ્પલ બેલના ચાલકને પગાર નહીં મળતા ટેમ્પલ લઈને રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશ તરફ નાસ્તા પોલીસને જાણ કરાઈ હતી.
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ પોતાના ખર્ચે ટેમ્પલ બેલની ખરીદી કરી છે, અને તેને કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર ડોર ટુ ડોર કચરો ઉપાડવા માટે આપી દેવામાં આવ્યા છે. આ ટેમ્પલ બેલનું સંચાલન કરતી એજન્સીના રાખવામાં આવેલા ડ્રાઇવરોને સમયસર મહેનતાણું નહિ મળતા ટેમ્પલ બેલ લઈને પોતાના વતન ફરાર થઈ જતા મહાનગરપાલિકા દોડતી થઈ ગઈ હતી. જો કે અંતમાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે.
શું બન્યો બનાવ ટેમ્પલબેલનો : ત્રણ ટેમ્પલ બેલ ત્રણ જેટલા ડ્રાઈવરો લઈને પોતાના વતન તરફ ફરાર થયા હોવાની જાણ મહાનગરપાલિકાને થતા જ પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરાય હોવાનું સૂત્રએ જણાવ્યું હતું, ત્યારે આ ઘટનાને લઈને સોલીડવેસ્ટ વિભાગના અધિકારી સૂર્યદીપસિંહે જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના જે ડોર ટુ ડોર અને પોઇન્ટની કામગીરીના જે વાહનો હોય તેના ડ્રાઈવરો હોય તેમની સેલેરીને ઇશ્યુના કારણે વાહનો લઇ પોતાના વતન તરફ ભાગ્યા હતા. તે બાબતે બે વાહનો પરત આવી ગયા છે. જ્યારે એક વાહન મધ્યપ્રદેશમાં હોય તેની ફરિયાદ ભરતનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં આપેલી છે.
ત્રણ વાહનોને લઈને શું થશે કાર્યવાહી : સોલીડવેસ્ટ વિભાગના અધિકારી સૂર્યદીપસિંહે જણાવ્યું કે, "કોર્પોરેશનની જે માલિકીના વાહનો છે તેમાં ટેન્ડરને શરતોને આધીન કામ કરવાનું હોય છે. આ વાહનો છે તેની મૂળ કામગીરી કરવામાં આવી નથી. જેથી તેની ગેરહાજરીને લઈને પેનલ્ટી પણ લેવામાં આવશે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા ચુકવણું કરવામાં કાળજી લેવામાં આવે છે. આ બાકી કોઈ ઇસ્યુ હોય ત્યારે મહાનગરપાલિકા તેને લઈને એજન્સી અને કર્મચારી વચ્ચે સમાધાન કરાવવાની ભૂમિકા પણ ભજવતી હોય છે.
કેટલાનું ટેન્ડર અને વાહનો : મહાનગરપાલિકાના વાહનો પોતાની માલિકીના છે, પરંતુ તેને ડોર ટુ ડોર કચરો ઉપાડવા માટે એજન્સીના કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર આપવામાં આવે છે. સોલિડ વેસ્ટ વિભાગના અધિકારી સૂર્યદીપસિંહે જણાવ્યું કે, "હાલ આપણી પાસે ડોર ટુ ડોર અને પોઇન્ટ સહિતના કુલ 145 વાહનો કામ કરી રહ્યા છે. જેને વાર્ષિક મેન્ટેનન્સ સહિત 18 કરોડનો કોન્ટ્રાક આપવામાં આવેલો છે. જેનો કુલ ખર્ચ સફાઈ પાછળ કરવામાં આવતો હોય છે.
વિપક્ષે ઘટનાને લઈને પ્રહાર કર્યો : ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ટેમ્પલ બેલને લઈને ફરાર થયેલા ડ્રાઇવરના બનાવને પગલે મહાનગરપાલિકાના વિરોધપક્ષના નેતા જીતેન્દ્ર સોલંકીએ જણાવ્યું કે, "ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના ઇતિહાસના પ્રથમ વખત બનેલી ઘટના ખૂબ દુઃખદ છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના શાસકો આવી રીતે શાસન ચલાવતા હોય અને આવી રીતે કોન્ટ્રાક્ટ આપતા હોય અને કોન્ટ્રાક્ટર પગાર ના આપતા હોય અને ડ્રાઇવર ગાડી લઈને ફરાર થઈ જતો હોય તો મહાનગરપાલિકાના અનેક વાહનો છે તેને લઈને વિચારવું પડે તેવી સ્થિતિ છે."
