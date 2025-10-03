ETV Bharat / state

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ ખાદ્ય ચીજોના સેમ્પલ લેવાનું કર્યું શરૂ, દિવાળીના તહેવારને લઈ કામગીરી

ભાવનગર શહેરમાં મીઠાઈવાળાઓ અને ફરસાણના વેપારીઓ મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ચેકીંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ ખાદ્ય ચિઝોના સેમ્પલ લેવાનું કર્યું શરૂ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ ખાદ્ય ચિઝોના સેમ્પલ લેવાનું કર્યું શરૂ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 3, 2025 at 8:47 PM IST

2 Min Read
ભાવનગર : શહેરમાં નવરાત્રી બાદ દિવાળી જેવા તહેવારો આવતા જ એક મહિના દરમિયાન ફરસાણની ચીજો અને મીઠાઈની ચીજોમાં ભારે માંગ રહેતી હોય છે, ત્યારે ભેળસેળ થવાની પૂરી શક્યતા વચ્ચે ખાદ્ય ચીજોની ચકાસણી જરૂરી બની જાય છે. મહાનગરપાલિકા હાલ શ્રી ગણેશ ફુડ સેમ્પલ લેવાનો કરવામાં આવ્યો છે.

ભાવનગર શહેરમાં નવરાત્રી જેવા તહેવાર ગયો છે, અને દિવાળી જેવો મોટો તહેવાર માથે છે. ભાવનગર શહેરમાં મીઠાઈવાળાઓ અને ફરસાણના વેપારીઓના મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ચેકીંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. જો કે મહાનગરપાલિકાએ લીધેલા સેમ્પલ ખાદ્ય ચિઝો આરોગાઈ જાય બાદમાં આવે છે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ ખાદ્ય ચિઝોના સેમ્પલ લેવાનું કર્યું શરૂ (ETV Bharat Gujarat)

તહેવારોને પગલે મીઠાઈ ફરસાણવાળાઓને ધૂમ વહેચાણ

ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં તહેવારોમાં ધૂમ વહેચાણ મીઠાઈ અને ફરસાણની ચિઝોના વહેચાણમાં વધારો થઈ જાય છે. ત્યારે હાલમાં નવરાત્રી પૂર્ણ થયા બાદ દશેરાના દિવસે લાખો લોકોએ જલેબી અને ચોળાફળીનો સ્વાદ માણ્યો છે. મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે તહેવારમાં સેમ્પલ લીધા હોવાનું જણાવી રહી છે. જો કે મહાનગરપાલિકાએ લીધેલા સેમ્પલો ટેસ્ટિંગમાં ગયા બાદ ખાદ્ય હતા કે અખાદ્ય તેનો રીપોર્ટ ક્યારે આવે તે નિશ્ચિત હોતું નથી.પરંતુ મોટાભાગે રીપોર્ટ આવતા વ્યાપારીઓનો ખાદ્ય માલ વહેચાય ગયો હોય છે.

ખાદ્ય ચિઝોના સેમ્પલ
ખાદ્ય ચિઝોના સેમ્પલ (ETV Bharat Gujarat)

મહાનગરપાલિકાએ સેમ્પલ લેવાના કર્યા શ્રી ગણેશ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તહેવાર આવતા જ સેમ્પલ લેવાના શ્રી ગણેશ કરાયા છે. મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી ડો આર કે સિંહાએ જણાવ્યું હતું કે મહાનગરપાલિકાએ તહેવારને લઈને કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે હાલમાં 19 જેટલા સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે જેમાં પનીર 2, ચોળાફળી 2, જલેબી 2 વગેરેના સેમ્પલ લીધા છે. આ સાથે મઠ્ઠો, બ્રેડપકોડા, જીરા રાઈસ, કઢી, ખીચડી, પાણીપુરી, રોટલી અને સબ્જી વગેરેનું એક એક સેમ્પલિંગ કરાયું છે. જો તેનું રિઝલ્ટ હજુ વેઇટેડ છે.

ખાદ્ય ચિઝોના સેમ્પલ
ખાદ્ય ચિઝોના સેમ્પલ (ETV Bharat Gujarat)

દિવાળીના તહેવારને લઈ કામગીરી શરૂ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી ડો. આર. કે સિંહાએ જણાવ્યું હતું કે, કોઈપણ ભેળસેળ કરતા હોય તો શંકાના આધારે કામગીરી કરવામાં આવે છે. હાલમાં જ ઘીના નમૂના લેવામાં આવ્યા છે આ સાથે પણ ફરસાણ વગેરે અને મીઠાઈના નમૂનાઓ પણ આગામી દિવસોમાં દિવાળીના પગલે સેમ્પલો લેવામાં આવશે અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા (ETV Bharat Gujarat)

TAGGED:

BHAVNAGAR NEWSBHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATIONSAMPLES OF FOOD ITEMSBHAVNAGAR HEALTH DEPARTMENTBHAVNAGAR MUNICIPAL CORPORATION

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

