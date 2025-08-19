ETV Bharat / state

મનપાની ચૂંટણી પહેલા ભાવનગરમાં રાજકીય ગરમાવો, આક્ષેપ-પ્રતિઆક્ષેપની મોસમ પૂરજોરમાં...

ભાવનગર કોંગ્રેસના સંગઠન બદલાયા બાદ લોકપ્રશ્નો ઉછળ્યા છે. કોંગ્રેસ-ભાજપના આક્ષેપ-પ્રતિઆક્ષેપમાં ચૂંટણીની અસર દેખાઈ...

ભાવનગર જનતાની સમસ્યા
ભાવનગર જનતાની સમસ્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2025 at 9:09 AM IST

Updated : August 19, 2025 at 10:22 AM IST

ભાવનગર : આગામી સમયમાં ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી ગમે ત્યારે આવી શકે છે. ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં કોંગ્રેસના બદલાયેલા સંગઠન બાદ લોક સમસ્યા જોર શોરથી ઉછળી રહી છે કોંગ્રેસ વર્ષોના શાસન પગલે સવાલો કરી રહી છે, તો ભાજપ કોંગ્રેસને વળતો જવાબ આપી રહી છે. ભાવનગરની જનતાને સમસ્યા શું છે અને શાસકોનો જવાબ શું, જાણો આ અહેવાલમાં...

મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા રાજકીય ગરમાવો

ભાનવગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે. ત્યારે શાસનમાં બેઠેલું ભાજપ પણ સક્રિય છે અને વિપક્ષમાં બેઠેલા કોંગ્રેસના સંગઠનમાં ફેરફાર થયા બાદ લોક સમસ્યા ઉજાગર કરવાનું કામ વિપક્ષ તરફથી વધી ગયું છે. રોડ વચ્ચે ખાડા હોય કે ગટરની સમસ્યા, વિપક્ષ મુદ્દો ઉઠાવવાની કોશિશ કરે છે. બીજી તરફ શાસકોએ વિપક્ષ પર વળતો પ્રહાર કરવાની શરૂઆત કરી છે. રાજકીય ગરમાવો ધીરે ધીરે આવી રહ્યો છે.

મનપાની ચૂંટણી પહેલા ભાવનગરમાં રાજકીય ગરમાવો (ETV Bharat Gujarat)

પ્રજાના મુદ્દે મનપા તંત્ર પર વિપક્ષનો વાર

ભાવનગર શહેરમાં કોંગ્રેસ સંગઠનમાં ફેરફાર થયા બાદ નવા પ્રમુખ શહેરમાં પ્રજાની સમસ્યાઓ સાંભળીને ઉજાગર કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. હાદાનગર વિસ્તારમાં ગટર સમસ્યા, તથા જાહેર રસ્તા પરના ખાડાના કારણે એક શખ્સનું મોત થયું હોવાના મુદ્દે કોંગ્રેસે મહાનગરપાલિકાના શાસકો સામે આંગળી ચીંધી છે.

"કોંગ્રેસ વિપક્ષમાં છે તો વિપક્ષનું કામ છે, સમસ્યા ઉજાગર કરવી અને પ્રજાના પ્રશ્નો સાંભળવા. ભાવનગરના લોકો અહીંયા સમસ્યા લઈને આવે તો ઉજાગર કરવાનું કામ અમારું છે, હલ કરવાનું કામ શાસકોનું છે." -- લાલભા ગોહિલ (પ્રમુખ, ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ)

ભાવનગર શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ લાલભા ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, દરેક મહિનામાં હજારોની સંખ્યામાં ફરિયાદ મળે છે. આ ઓનલાઇન ફરિયાદ છે, તો ઓનલાઈન અને લોકોએ રૂબરૂ કરેલી ફરિયાદ કેટલી હશે. વિકાસની પોલમ પોલ વાત છે. જે ફ્લાયઓવર દોઢ વર્ષમાં બનાવાનો હતો, તે પાંચ વર્ષ થયા છતાં પૂર્ણ થયો નથી. ફક્ત ફોટો સેશન જ કરવાના છે. આ બધું વિપક્ષ ઉજાગર નહીં કરે તો કોણ કરશે?

મહાનગરપાલિકામાં નોંધાયેલ ફરિયાદ
મહાનગરપાલિકામાં નોંધાયેલ ફરિયાદ (ETV Bharat Gujarat)

શાસક પક્ષે આપ્યો વળતો જવાબ

શાસક પક્ષે આપ્યો વળતો જવાબ (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન રાજુભાઈ રાબડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં 900 કરોડના કામો ચાલુ થયા છે. વિકાસના કામોને લઈને વિપક્ષ મુદ્દા ઉછાળી રહી છે. વિપક્ષ શહેરનો વિકાસ ક્યાં લઈ જવા માંગે છે. ભાવનગરનો વિકાસ થાય તેવા અમારા પ્રયત્નો છે. વિપક્ષ એક ખાડો બતાવીને ભાવનગરને ચીતરીને બદનામ કરી રહી છે. વિકાસના કામ ચાલુ હોય તો નાના-મોટા ખાડાઓ હોય. ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે કોંગ્રેસને પ્રજા સાંભરી રહી છે. ભાજપનો નગરસેવક હોય કે કાર્યકર, તાઉતે વાવાઝોડા અને આફતોમાં પણ ઉભો રહે છે. પણ કોંગ્રેસ ચૂંટણી ટાણે આવા મુદ્દા ઉભા કરે છે.

