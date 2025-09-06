ભાવનગરમાં મોબાઇલ ટાવરની કેબલ ચોરીથી નેટવર્ક ડાઉન: અજાણ્યા શખ્સ સામે ફરિયાદ

ભાવનગર જિલ્લાના વેળાવદર ભાલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રિલાયન્સ જીઓ કંપનીના મોબાઇલ ટાવરમાંથી કેબલ વાયરની ચોરી થવાની ઘટના સામે આવી છે.
Published : September 6, 2025 at 1:02 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના વેળાવદર ભાલ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રિલાયન્સ જીઓ કંપનીના મોબાઇલ ટાવરમાંથી કેબલ વાયરની ચોરી થવાની ઘટના સામે આવી છે. આ ચોરીના કારણે ટાવરનું નેટવર્ક ડાઉન થઈ ગયું હતું, જેને લઈને અજાણ્યા શખ્સ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
ભડભીડ ટોલનાકા નજીક કોટડા જવાના માર્ગ પર આવેલા જીઓ કંપનીના ટાવરમાંથી અલગ-અલગ સાઈઝના કેબલ વાયરોની ચોરી થઈ હતી. આ ઘટના અંગે રિલાયન્સ જીઓના મુખ્ય કોન્ટ્રાક્ટર પ્રતાપ ટેકનોકેટના એસ્ટેટ મેનેજર ઉમેદસિંહ વિશુભા ગોહિલે વેળાવદર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે, આશરે 49,000 રૂપિયાની કિંમતના કેબલ વાયરોની ચોરી થઈ છે.
ઘટનાની વિગત:
ફરિયાદ અનુસાર, ભડભીડ ટોલનાકા નજીક કોટડાની સીમમાં આવેલો I GJ BVGR D 9009 નામનો ટાવર 28 એપ્રિલ 2018થી કાર્યરત છે. આ ટાવરમાં કોઈ ખામી આવે ત્યારે ટેકનિશિયન તાત્કાલિક રિપેરિંગ માટે પહોંચે છે. તારીખ 8 જૂન 2025ના રોજ વહેલી સવારે 3:45 વાગ્યે ટેકનિશિયન ધર્મેન્દ્રસિંહ ગોહિલે મેનેજર ગણપતસિંહને ટેલિફોનિક જાણ કરી કે, ટાવરમાં ખામીને કારણે નેટવર્ક ડાઉન થયું છે.
ટેકનિશિયનની તપાસ:
સવારે 4:45 વાગ્યે ટેકનિશિયન સ્થળે પહોંચ્યા ત્યારે જાણવા મળ્યું કે કેબલ વાયરો કાપીને ચોરી થયા છે. કંપનીના રેકોર્ડ મુજબ, કેબલો 3:19 વાગ્યે કાપવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ટેકનિશિયને રિપેરિંગ કર્યું અને જશવંતપુરા તથા અધેલાઈના ટાવરો ફરી ચાલુ કરવામાં આવ્યા. નોંધનીય છે કે આ કેબલોમાં વીજ પ્રવાહ વહેતો હોવાથી ચોરી કરનાર વ્યક્તિ કોઈ જાણકાર હોવાનું માનવામાં આવે છે, કારણ કે આવા વાયરો કાપવા માટે વિશેષ સાવચેતીની જરૂર હોય છે.
પોલીસ તપાસ:
વેળાવદર પોલીસ સ્ટેશનના વિસ્તારમાં કુલ 25 મોબાઇલ ટાવરો આવેલા છે. આ ઘટના બાદ પોલીસે અજાણ્યા શખ્સ સામે ફરિયાદ નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
આ પણ વાંચો: