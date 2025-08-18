ETV Bharat / state

ભાવનગર-સોમનાથ નેશનલ હાઈવે પરથી દારૂ ભરેલી ટ્રક ઝડપાઈ, એકની ધરપકડ, બે આરોપીની શોધખોળ - LCB SEIZES LIQUOR

ભાવનગર એલસીબી પોલીસે જિલ્લામાં હાઇવે ઉપરથી એક આઈસર ટ્રકને મસમોટા દારૂના જથ્થા સાથે ઝડપી લીધો.

ભાવનગરથી LCBએ 14 લાખથી વધુનો દારૂ ઝડપ્યો
ભાવનગરથી LCBએ 14 લાખથી વધુનો દારૂ ઝડપ્યો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2025 at 11:12 AM IST

ભાવનગર: જિલ્લામાં વારંવાર દારૂ ઝડપાઈ રહ્યાના સમાચાર આવતા જ હોય છે. બુટલેગરો આમ છતાં પુરી તાકાત લગાવી રહ્યા છે ત્યારે પોલીસ પુરા બળથી તેમને પકડવામાં તાકાત લગાવી રહી છે. જ્યારે ભાવનગર એલસીબી પોલીસે ફરી લાખો રૂપિયાનો દારૂ પકડી પાડ્યો છે.

ભાવનગર જિલ્લામાં સામાન્ય નાના-મોટા દારૂ ઝડપાતા હોય છે. પરંતુ ભાવનગરની LCB પોલીસ દ્વારા મસમોટા દારૂના જથ્થાને ઝડપવાની કાર્યવાહી થતી આવી છે. ત્યારે હાલમાં ભાવનગર એલસીબી પોલીસે જિલ્લામાં હાઇવે ઉપરથી એક આઈસર ટ્રકને મસમોટા દારૂના જથ્થા સાથે ઝડપી લીધો છે.

પોલીસે આઈસર ટ્રકને મસમોટા દારૂના જથ્થા સાથે ઝડપી લીધો
પોલીસે આઈસર ટ્રકને મસમોટા દારૂના જથ્થા સાથે ઝડપી લીધો

ક્યાંથી ઝડપાયો દારૂ LCBના હાથે: ભાવનગર LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે ભાવનગર સોમનાથ નેશનલ હાઈવે ઉપર મળેલી બાતમીને પગલે એક ટ્રક ભાવનગરથી મહુવા તરફ જઈ રહ્યો છે જેને પગલે સોમનાથ હાઇવે ઉપર રાજપરા 2 ગામના બ્રિજ પાસે વોચમાં રહેતા વેલનાથ હોટલથી તળાજા તરફ જતા માર્ગ ઉપર બાતમી વાળી ટ્રક ઓળખાઈ આવતા ઉભી રાખીને તપાસ કરતા મસ મોટો દારૂનો જથ્થો ઝડપાઈ ગયો હતો.

કેટલાનો દારૂ ઝડપાયો: ભાવનગર LCB પોલીસે આઇસર ટ્રક GJ 14Z 2551 ઉભો રાખીને તપાસ કરતા તેમાંથી દારૂની બોટલ નાની-મોટી મળીને 1884 જેટલી મળી આવી હતી. જેની કુલ કિંમત 14,26,656 થવા જાય છે. જ્યારે પોલીસે આ સાથે અમરેલીના કોટડી ગામના રહેવાસી બટુકભાઈ રાણાભાઈ મકવાણાને ઝડપી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

LCBએ 14 લાખથી વધુનો દારૂ ઝડપ્યો
LCBએ 14 લાખથી વધુનો દારૂ ઝડપ્યો

કુલ મુદ્દામાલ અને વધુ બે શખ્સ સામે ગુનો: ભાવનગર LCB પોલીસે 1884 દારૂની બોટલ સાથે બટુકભાઈ રાણાભાઇ મકવાણાને ઝડપીને પૂછતાછ કરતા આ ગુનામાં વધુ બે શખ્સ ભાવનગરના સંજયભાઈ કરસનભાઈ સોલંકી અને અમરેલીના યોગેશ પ્રવીણભાઈ બારૈયા સામેલ હોવાથી એ બંને વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. આમ કુલ LCB પોલીસે ત્રણ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કર્યો હતો. જોકે ગુનામાં નવા નામ આવેલા બે શખ્સોને ઝડપવાના બાકી છે. પોલીસે કુલ ટ્રક મળીને 24,36,656 નો મુદ્દામાલ કબ્જે લઇ અલંગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.

પોલીસે આઈસર ટ્રકને મસમોટા દારૂના જથ્થા સાથે ઝડપી લીધો (Etv Bharat Gujarat)

LCBએ 14 લાખથી વધુનો દારૂ ઝડપ્યો (Etv Bharat Gujarat)

કુલ મુદ્દામાલ અને વધુ બે શખ્સ સામે ગુનો: ભાવનગર LCB પોલીસે 1884 દારૂની બોટલ સાથે બટુકભાઈ રાણાભાઇ મકવાણાને ઝડપીને પૂછતાછ કરતા આ ગુનામાં વધુ બે શખ્સ ભાવનગરના સંજયભાઈ કરસનભાઈ સોલંકી અને અમરેલીના યોગેશ પ્રવીણભાઈ બારૈયા સામેલ હોવાથી એ બંને વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. આમ કુલ LCB પોલીસે ત્રણ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કર્યો હતો. જોકે ગુનામાં નવા નામ આવેલા બે શખ્સોને ઝડપવાના બાકી છે. પોલીસે કુલ ટ્રક મળીને 24,36,656 નો મુદ્દામાલ કબ્જે લઇ અલંગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.

