ભાવનગરમાંથી ફરી દારૂનો અધધ જથ્થો ઝડપાયો, એક સ્થળેથી 3,274 બોટલ અને એક કારમાંથી 536 દારૂની બોટલ મળી
ભાવનગર LCB પોલીસે શહેરમાં અલગ-અલગ બે બનાવમાં દારૂનો મસ મોટો દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો છે.
Published : September 26, 2025 at 10:52 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર LCB પોલીસે બાતમીના પગલે બે અલગ અલગ બનાવમાં દારૂ ઝડપી લીધો છે. એલસીબી પોલીસે બાતમીના પગલે એક ઓર્ડિમાંથી અને એક કારને જાહેર રોસ ઉપરથી દારૂ સાથે ઝડપી લીધી છે. જો કે બે અલગ કેસમાં મસમોટો દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો છે. જેમાં કારમાં સવાર બે ઝડપાયા છે. બંને ગુન્હાના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુન્હા દાખલ કરાયા છે.
ભાવનગર એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે મળેલી બાતમીના પગલે સિંધુનગર સ્મશાન જવાના રોડ ઉપર ઓટો વે ગેરેજ સામે આવેલી ઓરડીમાંથી 3,274 જેટલી દારૂની બોટલ જ ઝડપી લીધી હતી. આથી પોલીસે કુલ 8,48,480 ની કિંમતનો દારૂ ઝડપીને ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં સુરેશ ભગવાનભાઈ સાટીયા વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી સોંપી હતી. જો કે સુરેશ ભગવનભાઈ સાટીયાને ઝડપવાનો બાકી રહ્યો હતો.
કારમાંથી મળ્યો દારૂનો જથ્થો
બીજા બનાવમાં એલસીબી પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે ભાવનગર શહેરના નારી રોડ ઉપર બાતમીના પગલે વોચમાં રહેતા એક કારને ઊભી રાખીને તપાસ કરતા તેમાંથી 536 જેટલી દારૂની બોટલો કારમાંથી મળી આવી હતી. જ્યારે બે શખ્સો કાર સાથે ઝડપાયા હતા.
કારમાંથી 536 દારૂની બોટલ મળી
LCB પોલીસે ઉભી રાખેલી કારમાં બે શખ્સો વિશાલ મનુભાઈ ચુડાસમા અને અનિલ ઉર્ફે જાડુ દિનેશભાઈ ટેભાણી ઝડપાઈ ગયા હતા. પોલીસે કુલ 536 દારૂની બોટલ સાથે કાર મળી કુલ 2,47,720નો મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો હતો. જ્યારે આ ગુનામાં વધુ એક શખ્સ દિવ્યેશ નવલભાઇ સોલંકી બાકી રહ્યો છે. એલસીબી પોલીસે બોરતળાવ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુન્હો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોપી હતી.