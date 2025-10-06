ભાવનગર LCB પોલીસે 5 લાખના દારૂ સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો, કાર મૂકીને ચાલક ફરાર થયો
નેસડા ગામના બસ સ્ટેન્ડની પહેલા નાળા પાસે કાર મૂકીને કારચાલક ફરાર થઈ ગયો હતો. જેથી પોલીસે કારની તપાસ કરતા તેમાં દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.
Published : October 6, 2025 at 4:43 PM IST
ભાવનગર : શહેરમાં દારૂને રોકવા પોલીસ રાહમાં હતી. બાતમીવાળી કાર આવીને પણ થયું એવું કે ચાલક રીવર્સમાં લઈને ફરાર થયો હતો, પરંતુ બાદમાં પાછળ પડેલી પોલીસના ડરે ચાલક કાર મૂકીને જ નાસી ગયો હતો.
દિવાળી જેવા તહેવાર આવી રહ્યો છે, ત્યારે ભાવનગરની એલસીબી પોલીસે દારૂ જેવી બદીને જિલ્લામાંથી કાઢવા માટે ચેકિંગમાં રહેતી હોય છે. રાત્રી દરમિયાન વરતેજના રંગોલી ચોકડીએ પેટ્રોલિંગ દરમ્યાન બાતમી મળી હતી, કે એક કાર વલભીપુર તરફથી આવી રહી છે. જેથી પોલીસ વોચમાં રહેતા બાતમીવાળી કાર આવતા કારચાલકને ભનક લાગી ગઈ અને ત્યારબાદ કાર લઈ ફરાર થતા પોલીસે તેનો પીછો કર્યો હતો.
ભાવનગર LCB પોલીસ બાતમી
ભાવનગરની એલસીબી પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, એક કાર વલભીપુર તરફથી ભાવનગરમાં દારૂ ભરેલી પ્રવેશ કરવાની છે. જેથી એલસીબીની ટીમ વરતેજ પાસે રંગોલી ચોકડીએ વોચમાં ગોઠવાઈ ગઈ હતી. બાતમી વાળી હ્યુન્ડાઇ કાર GJ 18 EF 0075 આવતા જ તેને રોકવાની કોશિશ કરી હતી. જેથી કાર ચાલકે કાર રિવર્સમાં લીધી અને જે તરફથી એટલે વલભીપુર તરફ ફરી ભાગ્યો હતો. જેથી ફિલ્મી ઢબે પોલીસે તેનો પીછો કર્યો હતો, પરંતુ પોલીસને કારચાલક હાથ લાગ્યો નહીં.
કાર મૂકીને ચાલક થઈ ગયો ફરાર
કાર રીવર્સમાં લઈને ભાગેલા ચાલકની પાછળ પોલીસે પીછો કર્યો હતો, ત્યારે પોલીસને કાર તો નેસડા ગામ નજીક મળી આવી હતી. નેસડા ગામના બસ સ્ટેન્ડની પહેલા નાળા પાસે કાર મૂકીને કારચાલક ફરાર થઈ ગયો હતો. જેથી પોલીસે કારની તપાસ કરતા તેમાં દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. આથી પોલીસે કાર અને દારૂ સમગ્ર મુદ્દામાલ કબ્જે લીધો હતો અને કારચાલક વિરુદ્ધ શિહોર પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોપી હતી.
પોલીસે પકડેલો મુદ્દામાલ
ભાવનગર એલસીબી પોલીસે કારની તપાસ કરી ત્યારે તેમાંથી ઓલ સિઝન્સ ગોલ્ડન કલેક્શન વ્હીસ્કી 750 mlની કુલ 204 નંગ બોટલો 2,85,600ની કિંમતની તેમજ મેકડોવેલ્સ નંબર વન ડીલક્ષ વ્હીસ્કી ઓરીજનલ 750ml 19 બોટલ 20,900ની કિંમતની, ઓલ સિઝન્સ ગોલ્ડન કલેક્શન વ્હીસ્કી 180 ml 1296 નંગ જેની કિંમત 2,59,000 મળી કુલ 5,65,700નો દારૂ ઝડપી લીધો હતો. જો કે 10 લાખની કાર મળીને કુલ પોલીસે 15,65,700 નો મુદ્દામાલ કબ્જે લઈ શિહોર પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.
આ પણ વાંચો...