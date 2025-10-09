ETV Bharat / state

ભાવનગર એલસીબી પોલીસે તળાજાથી આવતી દારૂ ભરેલી કાર ઝડપી: 872 બોટલો સાથે એક શખ્સ પકડાયો

ભાવનગર એલસીબી પોલીસને ગુપ્ત બાતમી મળી હતી કે તળાજા તરફથી એક આર્ટિગા કારમાં દારૂનો જથ્થો ભાવનગર શહેર તરફ લઈ જવામાં આવી રહ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 9, 2025 at 7:26 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં દારૂની ગેરકાયદેસર હેરાફેરી રોકવા માટે એલસીબી પોલીસ સતત પ્રયાસો કરી રહી છે. આ સિલસિલામાં તાજેતરમાં ભાવનગરની એલસીબી પોલીસે તળાજા તરફથી શહેરમાં દારૂ લઈ જતી એક કાર ઝડપવામાં સફળતા મેળવી છે અને ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

પોલીસની બાતમી અને કાર્યવાહી

ભાવનગર એલસીબી પોલીસને ગુપ્ત બાતમી મળી હતી કે તળાજા તરફથી એક આર્ટિગા કારમાં દારૂનો જથ્થો ભાવનગર શહેર તરફ લઈ જવામાં આવી રહ્યો છે. આ બાતમીના આધારે એલસીબી પોલીસે કોબડી ટોલનાકા પાસે વોચ ગોઠવી હતી. બાતમી મુજબની કાર આવતાં જ પોલીસે તેને ઉભી રાખી અને તપાસ કરતાં તેમાંથી દારૂનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.

ઝડપાયેલ શખ્સ અને દારૂનો જથ્થો

પોલીસે કોબડી ટોલનાકા નજીક આર્ટિગા કારને રોકીને તપાસ કરતાં તેના ચાલક નટુભાઈ બાબુભાઈ મકવાણા (રહે. જૂના રાજપરા, તા. તળાજા)ને ઝડપી લીધો હતો. કારની તલાશી દરમિયાન 872 નાની-મોટી દારૂની બોટલો મળી આવી હતી. આથી પોલીસે ધોરણસર કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

મુદ્દામાલ અને ગુનો નોંધ

એલસીબી પોલીસે નટુભાઈ બાબુભાઈ મકવાણાને ઝડપી લઈને આર્ટિગા કારની તપાસ કરતાં 872 દારૂની બોટલો, જેની કિંમત રૂ. 3,12,360 છે, તેમજ કાર સહિત કુલ રૂ. 6,12,360નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો. આ ઘટના અંગે વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી સોંપવામાં આવી છે.

