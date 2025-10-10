ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં ઝડપાયુ ડિજિટલ જુગારધામ: 22 સામે ફરીયાદ નોંધાઈ, 6 લોકોની ધરપકડ

આજના ડિજિટલ યુગમાં ઓનલાઈન જુગાર રમતા શખ્સો ઉપર ભાવનગરની LCB પોલીસે તરાપ મારી છે.

ભાવનગર LCB પોલીસે ડિઝીટલ જુગાર ઝડપી પાડ્યો
ભાવનગર LCB પોલીસે ડિઝીટલ જુગાર ઝડપી પાડ્યો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025 at 1:51 PM IST

ભાવનગર : LCB પોલીસે મળેલી બાતમીને પગલે આજના ડિજિટલ યુગમાં ક્રિકેટ ઉપર સટ્ટો એટલે કે જુગાર રમાડતા 2 શખ્સો સાથે અન્ય 4 શખ્સોને ઝડપી લીધા છે. જોકે આ ડિજિટલ જુગારમાં કુલ 22 લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. કઈ રીતે રમાડવામાં આવતો હતો સટ્ટો જાણીએ આ અહેવાલમાં...

જાહેરમાં એકઠા થઈને કુંડાળું વળીને જુગાર રમતા જુગારીઓ ઉપર પોલીસ દ્વારા રેડ થતી હોય છે, પરંતુ આજના ડિજિટલ યુગમાં ઓનલાઈન જુગાર રમતા શખ્સો ઉપર ભાવનગરની LCB પોલીસે તરાપ મારી છે. એલસીબી પોલીસે ઓનલાઈન જુગાર રમાડતા મુખ્ય 2 શખ્સો સહિત અન્ય ચારને ઝડપી લીધા છે. જ્યારે ફરિયાદમાં 2 ડઝન જેટલા લોકોનો સમાવેશ થાય છે.

LCB પોલીસે ડિઝીટલ જુગાર ઝડપી પાડ્યો
LCB પોલીસે ડિઝીટલ જુગાર ઝડપી પાડ્યો (ETV Bharat Gujarat)

LCBને મળી બાતમીને 2 ઝડપાયા

ભાવનગરની LCB પોલીસ પેટ્રોલિંગ માહિતી ત્યારે બાદની મળી હતી કે ભાવનગર શહેરના વિસ્તારમાં ફૂલવાડી ચોકમાં એક કારમાં બેસીને 2 શખ્સો દ્વારા ઓનલાઈન જુગાર રમાડવામાં આવે છે. જેથી પોલીસ બાતમીવાળા સ્થળ ઉપર જઈને કારમાં બેસેલા ઋષિ ભરતભાઈ કારીયા અને યુવરાજ ઉર્ફે બબભા વનરાજસિંહ ગોહિલને પકડીને પૂછતાછ કરતા તેમના મોબાઇલમાં બનાવેલી આઈડીમાંથી જુગાર રમતા હોવાનું જણાય આવતા ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

ભાવનગર LCB પોલીસ
ભાવનગર LCB પોલીસ (ETV Bharat Gujarat)

કઈ રીતે રમાડતા હતા જુગાર ઓનલાઈન

LCB પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે બંને શખ્સો પોતાના મોબાઈલમાં ક્રિકેટ મેચમાં રનફેરના સોદાઓ પાડી અને લાઈવ કસીનોની રમતમાં લોકોને જુગાર રમાડતા હતા. જેમાં પોતાની આઈડી અને પાસવર્ડ આપીને તેની કિંમત વસૂલવામાં આવતી હતી. પોલીસે ઋષિ ભરતભાઈ કારીયાના મોબાઈલમાંથી 2 માસ્ટર આઇડી English247.coમાં 5 કરોડની ક્રેડિટ બેલેન્સ તેમજ Taj777.Now આઈડીમાં 3 કરોડની ક્રેડિટ બેલેન્સ અને યુવરાજ ઉર્ફે વનરાજસિંહ ઝાલાના મોબાઈલમાં Allpanel247.comમાં બેલેન્સ મળી આવ્યું હતું. જેમાંથી પોતાના ગ્રાહકોને માસ્ટર આઇડી પાસવર્ડ આપી પૈસા લઇ જુગાર રમાડતા હતા. જેમાં લાઈવ કસીનોની રમતનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ભાવનગર LCB પોલીસ
ભાવનગર LCB પોલીસ (ETV Bharat Gujarat)

ડીઝીટલ જુગારમાં 2 ડઝન જેટલા શખ્સો

LCB પોલીસે હાલમાં 6 શખ્સોને ઝડપી લીધા છે. જેમાં ઋષિ ભરતભાઈ કારીયા જે અગાઉ સાત ગુનામાં સંડોવાયેલો છે. યુવરાજ ઉર્ફે બબભા વનરાજસિંહ ગોહિલ,ચેતન જયદેવસિંહ ગોહિલ, સુમિત સંતરામદાસ તેજવાણી, મહેન્દ્ર ઉર્ફે જીકે બાબુભા ગોહિલ અને મોહમ્મદ સફી અસલમ હાલારીને ઝડપી લેવાયા છે.

જ્યારે આઈટી વિભાગ તથા આંગડિયા પેઢી બાબતે પકડવાના બાકી આરોપીઓમાં શેતલ ઉર્ફે કાથી ચંદ્રકાંત શાહ, વિજય (રહે,હરિયાણા) ,સમીર ઉર્ફે પેંડો, ગોપાલ અન્ના બાલાણી, નીલુ સિંધી, નીરવ ગાંધી ઉર્ફ ગોપાલ,અજયસિંહ ગોહિલ, મૌલિક સોની, કાનો સોની, દિપક ઉર્ફે લસણ, અમિત, હાર્દિક, પ્રવીણ ઉર્ફ રાણી, હરી ઉર્ફે ડેવિડ,નરેન્દ્રસિંહ ગોહિલ અને રોહિત કોતરને ઝડપવાના બાકી છે.

પકડાયેલો મુદ્દામાલ પોલીસે જપ્ત કર્યો

ભાવનગર LCB પોલીસે હાલમાં 6ને ઝડપી લીધા છે, ત્યારે કુલ મુદ્દા માલમાં જોઈએ તો રોકડ 2200 મોબાઈલ 6 જેટલા જેની કિંમત 3.20 લાખ, એક ક્રેટા કાર જેની કિંમત 5 લાખ. આમ કુલ મુદ્દામાલ 8,22,200નો ઝડપી લીધો છે. ભાવનગર LCB પોલીસે પકડાયેલા શખ્સો મુદ્દામાલ સાથે નિલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધોરણસર ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી સોંપી છે.

