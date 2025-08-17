ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં મેઘરાજાની ધડબડાટી, સિહોર હાઇવે બંધ, ગાડીઓ તણાઈ - BHAVNAGAR HEAVY RAIN

ભાવનગર જિલ્લામાં સૌથી વધારે વરસાદ સિહોર, મહુવા, ઉમરાળા અને પાલીતાણામાં નોંધાયો હતો.

ભાવનગરમાં મેઘરાજાની ધડબડાતી
ભાવનગરમાં મેઘરાજાની ધડબડાતી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2025 at 1:49 PM IST

ભાવનગર : જન્માષ્ટમીના દિવસે સાંજે મેઘરાજાની એન્ટ્રી થઈ હતી. મેઘરાજાએ જિલ્લામાં ત્રણ તાલુકાઓને ઘમરોળયા હતા. જેમાં હાઇવે કેટલાક કલાકો બંધ રહેવો, કાર તણાવી જેવી ઘટનાઓ બની હતી.

ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં લાંબા સમય બાદ મેઘરાજાની પુનઃપધરામણી થવા પામી છે. શહેરમાં અને જિલ્લામાં કેટલાક તાલુકાઓમાં મેઘરાજાએ બઘડાતી બોલાવી હતી. જેમાં ભાવનગર-રાજકોટ હાઇવે પણ પ્રભાવીત થયો હતો. જો કે સરકારી ચોપડે વરસાદની માત્રા થોડી નોંધાઈ છે, પરંતુ શનિવાર સાંજથી રવિવાર સવાર સુધી છૂટક છૂટક વરસાદ વરસવા પામ્યો છે.

ભાવનગરમાં મેઘરાજાની ધડબડાતી (Etv Bharat Gujarat)

શનિવાર સાંજથી વરસાદની થઈ એન્ટ્રી : ભાવનગર શહેર અને જિલ્લામાં સાંજના 6 કલાકથી મેઘરાજાની એન્ટ્રી થઈ હતી. શહેરમાં છૂટક છૂટક વરસ્યો હતો. જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હોવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. ભાવનગર જિલ્લામાં સૌથી વધારે વરસાદ સિહોર, મહુવા, ઉમરાળા અને પાલીતાણામાં નોંધાયો હતો. લાંબા સમયના વરસાદના આગમનથી જગતના તાતની ચિંતા હળવી થઈ હતી. જ્યારે શહેર જિલ્લામાં લોકોને વધેલા બફારામાંથી રાહત મળી છે.

ભાવનગરમાં મેઘરાજાની ધડબડાતી
ભાવનગરમાં મેઘરાજાની ધડબડાતી (Etv Bharat Gujarat)

સિહોરમાં હાઇવે બંધ થયો, નદી ઉપરથી વહ્યું પાણી : સિહોરમાં ધોધમાર અનરાધાર વરસાદ સાંજના સમયે વરસતા સિહોરમાં ટાણા ચોકડી, ભાવનગર રાજકોટ હાઇવે ઉપર સિહોરના ગોતમેશ્વર નદી ઉપરના પુલ પરથી પાણી વહેતુ થતા બંને તરફ વાહનો થંભી ગયા હતા. સાંજે 7 વાગ્યાથી રાત્રીના 10 કલાક સુધી પાણી વહેતુ હોવાથી બંને તરફ આશરે 3 થી 4 કિલોમીટર લાંબી લાઈનો વાહનોની લાગી હતી. જો કે રાત્રીના 10 કલાક બાદ પાણી ઉતરતા વાહન વ્યવહાર શરૂ થયો હતો.

ભાવનગરમાં મેઘરાજાની ધડબડાતી
ભાવનગરમાં મેઘરાજાની ધડબડાતી (Etv Bharat Gujarat)
ભાવનગરમાં મેઘરાજાની ધડબડાતી
ભાવનગરમાં મેઘરાજાની ધડબડાતી (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લામાં ક્યાં કેટલો વરસાદ નોંધાયો : ભાવનગર જિલ્લામાં શનિવાર રાતે મેઘરાજાની એન્ટ્રી થઈ હતી. 16 તારીખના સવારના 6 કલાકથી 17 તારીખના સવારના 6 કલાક સુધીમાં જિલ્લામાં તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો હતો, જે નિચે મુજબ છે.

વલભીપુર 3 mm
ઉમરાળા18mm
ભાવનગર 3 mm
ઘોઘા 2 mm
સિહોર 30 mm
ગારીયાધાર4 mm
પાલીતાણા16mm
તળાજા1 mm
મહુવા24 mm
જેસર 0 mm

