ભાવનગરમાં શીતળા માતાજીના મંદીરે ભાતીગળ લોકમેળા સાથે રાજકીય જમાવડો, લોકો મેળામાં ઉમટ્યા - BHATIGAL FAIR

શીતળા માતાજીના મંદિરે દર વર્ષની પરંપરા મુજબ ભાવનગરવાસીઓ ભાતીગળ લોકમેળામાં લોકો પહોંચ્યા હતા

ભાતીગળ લોકમેળા સાથે રાજકીય જમાવડો
ભાતીગળ લોકમેળા સાથે રાજકીય જમાવડો (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 15, 2025 at 4:04 PM IST

ભાવનગર : શીતળા માતાજીના મંદિરે દર વર્ષની પરંપરા મુજબ ભાવનગરવાસીઓ ભાતીગળ લોકમેળામાં પોહચ્યા હતા. માતાજીના શરણમાં નતમસ્તક નમાવી મેળાનો આનંદ લીધો હતો. આ સાથે રાજકીય મેળાનો જમાવડો પણ જોવા મળ્યો હતો. હજારોની સંખ્યામાં લોકો મેળામાં ઉમટી પડ્યા હતા.

ભાવનગર શહેરના ઘોઘા રોડ ઉપર આવેલા મોટા શીતળા માતાજીના મંદિરે સાતમ નિમિત્તે ભાતીગળ લોકમેળાનું આયોજન દર વર્ષની પરંપરા મુજબ થાય છે. સાતમ નિમિત્તે આસપાસના વિસ્તારોના મોટી સંખ્યામાં લોકો માતાજીના દર્શને આવે છે. આ સાથે ભાવનગરના ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય તેમજ મહાનગરપાલિકાના પદાધિકારીઓ પણ હાજરી આપે છે.

ભાતીગળ લોકમેળા સાથે રાજકીય જમાવડો (Etv Bharat Gujarat)

સાતમ નિમિત્તે મોટા શીતળા માતાનું મહત્વ : ભાવનગરના ઘોઘા રોડ ઉપર આવેલા મોટા શીતળા માતાજીના મંદિરના પૂજારી પાર્થભાઈ ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગરમાં મોટા શીતળા માતાજીનુ મંદિર 150 થી 200 જૂનું મંદિર છે. અહીંયા લોકો રાંધણ છઠના દિવસે જે ભોજન બનાવ્યું હોય તે લાવીને માતાજીને અર્પણ કરીને ઠંડુ ભોજન આરોગે છે. આ સાથે ઇતિહાસ એ છે કે નાના બાળકોને ઓરી, અછબડા થયા હોય તો સાત દિવસમાં મટી જાય છે. જે કોઈ પરિવાર હોય તે બાળકને અહીંયા દર્શન કરાવે છે.

ભાવનગરમાં ભાતીગળ લોકમેળો
ભાવનગરમાં ભાતીગળ લોકમેળો (Etv Bharat Gujarat)

ધારાસભ્ય સહિત ચૂંટાયેલા નેતાઓની હાજરી : મોટા શીતળા માતાજીના મંદિરે સાતમ નિમિત્તે ભાવનગરના પૂર્વના ધારાસભ્ય સેજલબેન પંડ્યા અને પૂર્વ શહેર પ્રમુખ તેમના પત્ની રાજીવભાઈ પંડ્યા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સાથે મહાનગરપાલિકાના ચેરમેન રાજુભાઈ રાબડીયા અને મેયર ભરતભાઈ બારડે પણ હાજરી આપી હતી. જો કે ત્યારબાદ રાજ્ય સરકારના મંત્રી પરષોત્તમભાઈ સોલંકીના પુત્ર દિવ્યેશ સોલંકીએ પણ માતાજીના શરણમાં નતમસ્તક નમાવીને પોતાની હાજરી નોંધાવી હતી. શીતળા માતાજીના મંદિરે રાજકીય લોક મેળાવડો પણ જોવા મળ્યો હતો.

ભાવનગરમાં ભાતીગળ લોકમેળો
ભાવનગરમાં ભાતીગળ લોકમેળો (Etv Bharat Gujarat)

ભાતીગળ લોકમેળાનું આયોજન પરંપરા : મોટા શીતળા માતાજીના મંદિરે ભાતીગળ લોક મેળાને લઈને શીતળા માતાજીના મંદિરના પૂજારી પાર્થભાઈ ભટ્ટએ જણાવ્યું હતું કે, 50 થી 60 વર્ષથી આ મેળાનું આયોજન થાય છે. અહીંયા ભાતીગળ લોકમેળાનું આયોજન થતું આવ્યું છે. જો કે માતાજીની સ્થાપના 150 થી 200 વર્ષ પહેલા થઈ હતી. અમારી ચાર જેટલી પેઢીઓ થઈ ચૂકી છે. ભાવનગરના મહાજન ગૌશાળા થી લઈને શીતળા માતાજીના મંદિર સુધીનો માર્ગ બંધ કરવામાં આવ્યો છે. રસ્તાની બંને તરફ લોકમેળાને પગલે અનેક ચીજ વસ્તુઓ વહેંચાતી નજરે પડે છે. આસપાસના લોકો પોતાના બાળકો અને પરિવારની સાથે મેળાનો આનંદ માણવા આવતા નજરે પડે છે.

ભાતીગળ લોકમેળા સાથે રાજકીય જમાવડો
ભાતીગળ લોકમેળા સાથે રાજકીય જમાવડો (Etv Bharat Gujarat)
ભાવનગરમાં ભાતીગળ લોકમેળો
ભાવનગરમાં ભાતીગળ લોકમેળો (Etv Bharat Gujarat)

