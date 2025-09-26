ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં વાયરલ રોગચાળાનો ઘટાડો, શું ઠંડીનો ચમકારો ફરી ચિંતા વધારશે?

ઠંડીનો આવેલો ચમકારો હવે ફરી વાયરલને પગલે ચિંતા જરૂર ઉભી કરશે. જુલાઈ મહિનાથી સતત થોભેલા વરસાદને કારણે વાયરલ રોગચાળામાં ઘટાડો નોંધાયો છે.

ભાવનગરમાં વાયરલ રોગચાળાનો ઘટાડો (ETV Bharat Gujarat)
Published : September 26, 2025 at 8:10 PM IST

ભાવનગર : શહેરમાં ઘણા સમયથી વરસાદ થોભાયા બાદ વાયરલ શરદી ઉધરસ તાવ વગેરેના કેસોમાં ઘટાડો આવ્યો છે, પરંતુ ઠંડીનો આવેલો ચમકારો હવે ફરી વાયરલને પગલે ચિંતા જરૂર ઉભી કરશે. જુલાઈ મહિનાથી સતત થોભેલા વરસાદને કારણે વાયરલ રોગચાળામાં ઘટાડો નોંધાયો છે.

છેલ્લા ચાર-પાંચ દિવસથી રાત્રિ દરમિયાન ઠંડીનો ચમકારો શિયાળાના એંધાણ આપી રહ્યો છે. આ સ્થિતિમાં લોકોને બેવડી ઋતુ દરમિયાન વાયરલથી બચવા માટે આરોગ્ય વિભાગની સલાહ છે. જો કે શહેરમાં કેટલા આંકડાઓ સામે આવ્યા હતા અને કેટલા આરોગ્ય કેન્દ્ર કેટલા છે.

જુલાઈ માસથી સાત આવ્યો ઘટાડો

ગુજરાતમાં ભાવનગર શહેરની વાત કરવામાં આવે તો છેલ્લા ઘણા સમયથી વરસાદ થોભી ગયો છે. જેને પગલે વાયરલ રોગચાળામાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના નાયબ આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર મૌલિક વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "આપણે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના શહેરી વિસ્તારમાં શરદી, ઉધરસ, તાવ વગેરેમાં ઘટાડો થયો છે. જુલાઈ મહિનામાં 1500 જેટલા કેસો આવ્યા હતા. જોકે ત્યારબાદના મહિને 1300 જેટલા કેસો સામે આવ્યા અને હાલમાં 1100 જેટલા કેસો નોંધાયા છે. વરસાદ થોભાયો અને ગરમી વધી એટલે રોગચાળામાં ઘટાડો થવા પામ્યો છે.

ભાવનગરમાં વાયરલ રોગચાળાનો ઘટાડો (ETV Bharat Gujarat)

રાત્રી દરમિયાન ઠંડીનો ચમકારાથી ચેતજો

ભાવનગર શહેરમાં રાત્રી દરમિયાન ઠંડીનો ચમકારો શરૂ થઈ ગયો છે, ત્યારે નાયબ આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર મૌલિક વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "હાલમાં રાત્રી દરમિયાન થોડો ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળી રહ્યો છે એટલે કે રાત્રે ઠંડી શરૂ થઈ ગઈ છે. ત્યારે તેનાથી બેસવા માટે દરેક લોકોએ રાત્રે બહાર નીકળતા સમયે ઠંડી થી બચવા ગરમ કપડાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને પોતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.આ સમયમાં શરદી, ઉધરસ કે તાવ દેખાય તો તાત્કાલિક આસપાસના હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરવો જોઈએ."

વાયરલ રોગચાળાનો ઘટાડો (ETV Bharat Gujarat)

શહેરમાં દરેક વોર્ડમાં હોસ્પિટલો

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના નાયબ આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર મૌલિક વાઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગર મહાનગરપાલિકા શહેરના કુલ 14 જેટલા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર આવેલા છે જે દરેક વોર્ડમાં ઉપલબ્ધ છે. આ સાથે શહેરમાં 26 જેટલા હેલ્થ સેન્ટર પણ છે જ્યારે ત્રણ જેટલા સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પણ આવેલા છે આથી લોકો તેનો પણ સંપર્ક કરી શકે છે."

વાયરલ રોગચાળાનો ઘટાડો (ETV Bharat Gujarat)
વાયરલ રોગચાળાનો ઘટાડો (ETV Bharat Gujarat)

