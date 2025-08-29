ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં રાધાષ્ટમીની પૂર્વે અનોખો માહોલ સર્જાયો, નાની બાળાથી લઈને 73 વર્ષની મહિલાઓ પણ રાધા બની - RADHA ASHTAMI

ભાવનગર શહેરના પરિમલ ચોક નજીક આવેલા ગોવર્ધનનાથજી હવેલી ખાતે રાધાજીની વેશભૂષાની સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

નાની બાળાથી લઈને 73 વર્ષની મહિલાઓ રાધા બની
નાની બાળાથી લઈને 73 વર્ષની મહિલાઓ રાધા બની (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 29, 2025 at 5:53 PM IST

ભાવનગર : રવિવારે રાધાષ્ટમી છે, ત્યારે એક દિવસ પૂર્વે રાધાઓ બનવા માટેની સ્પર્ધા યોજવામાં આવી હતી. પરીમલ વિસ્તારમાં આવેલી ગોવર્ધનનાથજીની હવેલીમાં રાધા બનવાની સ્પર્ધા યોજાઈ હતી. જુઓ રાધાના વેશમાં કોણ કોણ આવ્યું.

ભાદરવા મહિનાના શુક્લ પક્ષની આઠમ એટલે કે અષ્ટમી જેને રાધાષ્ટમી પણ કહેવામાં આવે છે. ભાવનગર શહેરમાં રાધાષ્ટમી પૂર્વે ગોવર્ધનનાથજીની હવેલી ખાતે રાધાજીની વેશભૂષાની સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં નાની બાળાઓથી લઈને 75 વર્ષ સુધીના વૃદ્ધને પણ રાધા બનવા માટેની તક પૂરી પાડવામાં આવી હતી. જો કે આ સ્પર્ધામાં નાની બાળાઓ અને વૃદ્ધ બહેનો પણ ઉત્સાહભેર જોડાઈ હતી.

નાની બાળાથી લઈને 73 વર્ષની મહિલાઓ રાધા બની (Etv Bharat Gujarat)

ક્યાં યોજાઈ સ્પર્ધા રાધાના વેશભૂષાની : ભાવનગર શહેરના પરિમલ ચોક નજીક આવેલા ગોવર્ધનનાથજી હવેલી ખાતે રાધાજીની વેશભૂષાની સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સ્પર્ધાના સંચાલક ડો. રાજેશ્રીબેન બોસમીયાએ જણાવ્યું હતું કે, આજે ગોવર્ધનનાથજીની હવેલી ખાતે રાધા વેશભૂષા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અહીંયા 60થી વધુ એન્ટ્રી થઈ છે. નાની બાળા થી લઈને 73 થી 75 વર્ષની આંટી પણ અહીં રાધા બનીને આવેલા છે. હમણાં રાધાષ્ટમી આવી રહી છે, તેને ધ્યાનમાં રાખીને આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું છે.

નાની બાળાથી લઈને 73 વર્ષની મહિલાઓ રાધા બની
નાની બાળાથી લઈને 73 વર્ષની મહિલાઓ રાધા બની (Etv Bharat Gujarat)

નાની બાળાઓને રાધા બનાવવાર માતાએ જણાવ્યું : ગોવર્ધનનાથજીની હવેલી ખાતે યોજાયેલી સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર નાનકડી રાધાની માતા અમીબેન રાઠોડએ જણાવ્યું હતું કે મારી બે દીકરીઓને રાધા બનાવી છે. આજે નાની દીકરી આઠ વર્ષની છે અને મોટી દીકરી 14 વર્ષની છે અમે આ બંનેને શણગાર કર્યો છે, માળા છે ખુબ સરસ ગળામાં હાર પહેરા આવ્યા છે. બરસાનાની રાધા એટલે કે કૃષ્ણની રાધા બનાવી છે.

નાની બાળાથી લઈને 73 વર્ષની મહિલાઓ રાધા બની
નાની બાળાથી લઈને 73 વર્ષની મહિલાઓ રાધા બની (Etv Bharat Gujarat)

મોટી ઉંમરે પણ રાધા બનવાનું અવસર છોડ્યું નહી : રાધા બનવાની સ્પર્ધામાં આવેલા ઉંમરલાયક મહિલા ભાવિકાબેન જોગીએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી ઉંમર થઈ ગઈ છે પણ અમને ખૂબ આનંદ આવ્યો છે. રાધાષ્ટમી પહેલા અમે રાધા બની ગયા છીએ. અમે બે દિવસથી તૈયારી કરતા હતા આ વસ્તુ જોશે, કામણી જોશે, કડા જોશે, ઝાંઝરી જોશે કારણ કે રાધાને ઝાંઝરી ખૂબ જ પ્રિય હતી. આથી અમે એને શોધી અને લઈ આવ્યા અને પહેરી છે. આમ રાધાષ્ટમીની ઉજવણી ગોવર્ધનનાથજીની હવેલી ખાતે એક દિવસ પૂર્વે કરાઈ હતી.

નાની બાળાથી લઈને 73 વર્ષની મહિલાઓ રાધા બની
નાની બાળાથી લઈને 73 વર્ષની મહિલાઓ રાધા બની (Etv Bharat Gujarat)

