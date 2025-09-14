ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં 222 ફોટોગ્રાફર અને 260 ચિત્રકારના ચિત્રોનું પ્રદર્શન, દર વર્ષે સ્પર્ધા માટે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન

ભાવનગર શહેરના સરદારનગર ખાતે આવેલા ઝવેરચંદ મેઘાણી ઓડિટોરિયમ હોલ ખાતે આવેલી આર્ટ ગેલેરીમાં ચિત્ર અને ફોટોગ્રાફી પ્રદર્શન

ભાવનગરમાં 222 ફોટોગ્રાફર અને 260 ચિત્રકારના ચિત્રોનું પ્રદર્શન
ભાવનગરમાં 222 ફોટોગ્રાફર અને 260 ચિત્રકારના ચિત્રોનું પ્રદર્શન (Etv Bharat Gujarat)
ભાવનગર : કલાનગરીમાં દર વર્ષે ચિત્ર અને ફોટાની સ્પર્ધા માટે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન થાય છે. ખોડીદાસ ફાઉન્ડેશન દ્વારા રજિસ્ટ્રેશન કરીને તેમાંથી સારા ફોટાઓ અને ચિત્રોનું પ્રદર્શન 2 દિવસ યોજવામાં આવે છે. આ વર્ષે 2025નું પ્રદર્શન યોજાયું છે. આ અહેવાલમાં અદ્ભુત ફોટા અને ચિત્રો જુઓ...

ગુજરાતમાં ભાવનગરને કલાનગરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ત્યારે કલાનગરીના કલા ગુરુ એટલે સ્વ. ખોડીદાસભાઇ પરમાર કે જેમના ખોડીદાસ ફાઉન્ડેશન દ્વારા રાજ્ય કક્ષાની ઓપન ચિત્ર અને રસિક હેમાણી દ્વારા ફોટોગ્રાફી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષના ચિત્ર હરીફાઈ અને ફોટોગ્રાફીની હરીફાઈમાં રાખવામાં આવેલા વિષયમાં આવેલા ચિત્રોમાંથી પસંદ કરીને એક પ્રદર્શનનું આયોજન કરાયું હતું. તેમાં ગુજરાતના વિવિધ કલાકારો અને ફોટોગ્રાફર હોય તેમની પોતાની કલાને ઉજાગર કરી છે.

ખોડીદાસ ફાઉન્ડેશન અને રસિકભાઈ હેમાણી દ્વારા ફોટોગ્રાફીનું આયોજન

ભાવનગર શહેરના સરદારનગર ખાતે આવેલા ઝવેરચંદ મેઘાણી ઓડિટોરિયમ હોલ ખાતે આવેલી આર્ટ ગેલેરીમાં ચિત્ર અને ફોટોગ્રાફી પ્રદર્શનને 2 દિવસ માટે ખુલ્લુ મુકવામાં આવ્યું છે. અમુલભાઈ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, "ખોડીદાસ ફાઉન્ડેશન દ્વારા 2 દિવસ ખોડીદાસ પરમાર ફાઉન્ડેશન દ્વારા ચિત્ર હરીફાઈ અને રસિકભાઈ હેમાણી દ્વારા ફોટોગ્રાફીનું આયોજન કરેલું છે. આખા ગુજરાતમાંથી એટલે કે ઓપન હરીફાઈ રાખેલી હતી. જેમાં ગુજરાતમાંથી ફોટોગ્રાફીમાં 260 પ્લસ એન્ટ્રી અને ચિત્રમાં 222 પ્લસ એન્ટ્રી આવેલી છે. ઓનલાઇન એન્ટ્રી રાખવામાં આવેલી હતી. જેમાંથી અમે 131 ફોટોગ્રાફ્સ સિલેક્ટ કર્યા છે. જ્યારે ચિત્રમાં 121 જેટલા ચિત્ર સિલેક્ટ કર્યા છે અને તેનું પ્રદર્શન રાખ્યું છે અને હરીફાઈમાં કોઈ ફી અમે લેતા નથી.

2025માં ચિત્ર અને ફોટો માટે અપાયો હતો વિષય

પ્રદર્શનને લઈને અમુલભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "અમારા પિતા ખોડીદાસભાઈ વહેંચ્યું છે, વેચ્યું નથી. એટલે આ પરંપરાને જાળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તેઓ એક કલાકાર હતા, એટલે તેમની ખોડીદાસ શૈલી અમે ભારતની જે 500 થી 1000 શૈલી છે. તેમાંથી કોઈ એક શૈલી આપીએ છીએ. આ વર્ષે અમારો સબ્જેક્ટ લોક ઉત્સવ ચિત્રમાં હતો, ત્યારે ફોટોગ્રાફીમાં સ્ટ્રીટ લાઇફ હતી. અમે 1 વર્ષનો સમય આપીએ છીએ. દર વર્ષમાં સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર માસમાં તેનું પ્રદર્શન કરીએ છીએ. દર વર્ષે દરેક ઉગતા કલાકારો રાજ્યમાંથી બહાર આવે છે.

પ્રોત્સાહન આર્થિક અને વિવિધ શહેરોના કલાકાર

પ્રદર્શનમાં સમગ્ર ગુજરાતમાંથી ચિત્ર અને ફોટોગ્રાફ્સ ઓનલાઈન આવે છે. અમુલભાઇએ જણાવ્યું કે, "અમારી સ્પર્ધામાં ભાવનગરમાંથી ઉત્સાહ સાથે વધુ લોકો ભાગ લે છે, પરંતુ ભાવનગર સાથે બરોડા, જામનગર, અમરેલી, જુનાગઢ, સુરેન્દ્રનગર, દ્વારકા જેવી જગ્યાઓમાંથી પણ પેઇન્ટિંગ આવે છે. તેમાંથી સારી એવી કૃતિને પસંદ કરીએ છીએ, અને બાદમાં તેને 75,000 જેવી રકમનું ઇનામ આપીએ છીએ.

