ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં વડાપ્રધાનના આગમન પહેલા કોંગ્રેસનો ડિજિટલ વિરોધ, ફોટા-વિડીયોથી સોશિયલ મીડિયામાં સવાલો

દેશના વડાપ્રધાન ભાવનગર આવી રહ્યા છે, ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા તેઓ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા, તે સમયે કરેલી વિવિધ જાહેરાતોને ઈમેજો બનાવી છે.

કોંગ્રેસનો ડીઝીટલ વિરોધ
કોંગ્રેસનો ડીઝીટલ વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2025 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર : શહેરમાં વડાપ્રધાન આવી રહ્યા હોય, ત્યારે વિપક્ષમાં રહેલા કોંગ્રેસે પોતાની ભૂમિકા પ્રાથમિક રીતે તો ડિજિટલ મારફત ભજવવાની શરૂઆત કરી છે. ભૂતકાળના વિવિધ મુદ્દાઓને ઉઠાવીને કોંગ્રેસે વડાપ્રધાન સામે સવાલોની છડી લગાવી છે. જો કે વડાપ્રધાન આવી રહ્યા હોય ત્યારે ડિજિટલ વિરોધ કરતી કોંગ્રેસ પરોક્ષમાંથી પ્રત્યક્ષ વિરોધી કરશે કે કેમ તે પણ એક પ્રશ્ન છે. હાલ જુઓ કેવો વિરોધ થઈ રહ્યો છે.

ભાવનગર શહેરમાં દેશના વડાપ્રધાન 20 તારીખના રોજ આવી રહ્યા હોય ત્યારે વિપક્ષમાં રહેલી કોંગ્રેસે સવાલો કરવાનો પ્રારંભ કર્યો છે. વિપક્ષે ડિજિટલ મીડિયા મારફત પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત શરૂ કરી દીધો છે. વિવિધ પ્રકારની ઈમેજો સોશિયલ મીડિયામાં ફરી રહી છે, ત્યારે વિપક્ષના રહેલા શહેર પ્રમુખે પણ ભૂતકાળની વાતોને અને જાહેરાતોને લઈને સવાલો ઊભા કર્યા છે. જો કે તેના વિડીયો અને ઈમેજ સોસીયલ મીડિયામાં જોવા મળી રહી છે.

લાભ ગોહિલ , પ્રમુખ, શહેર કોંગ્રેસ, ભાવનગર (Etv Bharat Gujarat)

વિપક્ષે વિવિધ ઈમેજો સોશિયલ મીડિયામાં મૂકી

દેશના વડાપ્રધાન ભાવનગર આવી રહ્યા છે, ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા તેઓ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા, તે સમયે કરેલી વિવિધ જાહેરાતોને ઈમેજો બનાવી છે. તેમાં સવાલ કરવામાં આવ્યો છે કે કલ્પસર યોજના ક્યાં છે? રીંગરોડની પણ જાહેરાત કરી હતી, તે પૂરો રિંગ રોડ ક્યાં ગયો? જેમ્સ એન્ડ જવેલરી પાર્કની પણ તમે વાત કરી હતી તે ક્યાં છે ? આ પ્રકારની વિવિધ ઈમેજો બનાવીને સોસીયલ મીડિયામાં ફેરવીને પરોક્ષ રીતે કોંગ્રેસે વિરોધ શરૂ કરી દીધો છે.

કોંગ્રેસનો ડીઝીટલ વિરોધ
કોંગ્રેસનો ડીઝીટલ વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

ભૂતકાળની જાહેરાતોને પગલે પ્રશ્ન

કોંગ્રેસે ડિજિટલ વિરોધ શરૂ કર્યો છે, ત્યારે શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે, "ગોહિલવાડની ધરતી ઉપર વડાપ્રધાનનું સ્વાગત છે., પણ વિપક્ષ તરીકે મારો સવાલ છે. આપ મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે કલ્પસરનું નારિયેળ નાખ્યું હતું, ત્યારે કલ્પસરનો શુદ્ધા પણ કામ થયું નથી. આપે જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી પાર્ક બનાવવાની વાત કરી હતી આ ક્યાં છે? જ્યારે ભાવનગરને ટ્રાન્સપોર્ટનગર બનાવવાની વાત કરી હતી. ભાવનગરને રિંગ રોડ આપશે કહ્યું હતું. જે આજે પણ પૂરો રિંગ રોડ જોવા મળતો નથી. ભાવનગરની પ્રજાએ તમને 8 ધારાસભ્યો 2 મંત્રીઓ આપ્યા છે, તમારી કોર્પોરેશનથી જિલ્લા પંચાયત સુધીની સત્તા છે."

કોંગ્રેસનો ડીઝીટલ વિરોધ
કોંગ્રેસનો ડીઝીટલ વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

ઉદ્યોગોની દયનીય સ્થિતિના આક્ષેપ

શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ લાલભા ગોહિલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભાવનગરનો અલંગ ઉદ્યોગ મૃતભાઈ અવસ્થામાં છે. જેના કારણે રોલીંગ મિલો પણ મોટા ભાગને બંધ પડી છે. હીરા ઉદ્યોગ પણ મંદીમાં ચાલી રહ્યો છે. પ્લાસ્ટિક ઉદ્યોગની પણ સ્થિતિ સારી નથી, એટલું નહીં પ્રજાના હકના હોય તેવા મીઠાના અગરને પણ આપી દેવામાં આવ્યા છે, ત્યારે વડાપ્રધાન તમે આવ્યા છો, તો આટલા સવાલોનો જવાબ દેતા જજો એવા પ્રશ્નો સાથે વિપક્ષે સોશિયલ મીડિયામાં વિરોધની છડી લગાવી છે."

કોંગ્રેસનો ડીઝીટલ વિરોધ
કોંગ્રેસનો ડીઝીટલ વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો :

  1. ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરશે રાહુલ ગાંધી, સાંજે યોજાશે પ્રશિક્ષણ શિબિરનો સમાપન સમારોહ
  2. "સાહેબ આવે છે" PM મોદીની ભાવનગર મુલાકાતના કારણ અને તારણ, વાંચો ખાસ અહેવાલ

For All Latest Updates

TAGGED:

PM NARENDRA MODIPM NARENDRA MODI VISIT BHAVANAGARBHAVNAGAR NEWSCONGRESS PROTESTPM NARENDRA MODI VISIT BHAVANAGAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.