ભાવનગરમાં ગૌસેવા માટે અનોખી પહેલ, ફટાકડા વેચાણથી કામધેનુ ગૌશાળાનું પાકું બિલ્ડીંગ તૈયાર કરાયું

'સેવા પરમો ધર્મ' આ સૂત્ર સાથે ભાવનગર શહેરમાં મોતીતળાવ રોડ ઉપર વર્ષ 2004માં કામધેનુ ગૌશાળાનો પ્રારંભ થયો.

ભાવનગરમાં ગૌસેવા માટે અનોખી પહેલ
ભાવનગરમાં ગૌસેવા માટે અનોખી પહેલ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2025 at 5:02 PM IST

3 Min Read
ભાવનગર : શહેરમાં ગૌસેવા માટે કેટલાક ગૌ સેવકોએ એક પહેલ 2004માં કરી અને બાદમાં ગૌશાળા ચાલવવા માટે નિભાવ ખર્ચમાં તકલીફો ઉભી થઇ એટલે સંચાલકોએ એક પ્રોજેકટ 2014માં શરૂ કર્યો. જેમાં સફળતા એવી મળી કે ગૌશાળાનું પોતાનું પાકું બિલ્ડીંગ બની ગયું.

'સેવા પરમો ધર્મ' આ સૂત્ર સાથે ભાવનગર શહેરમાં મોતીતળાવ રોડ ઉપર વર્ષ 2004માં કામધેનુ ગૌશાળાનો પ્રારંભ થયો. એકઠા થયેલા ગૌસેવકોએ એક બનીને એક સંસ્થા બનાવી અને ગૌશાળાની શરૂઆત કરી. થોડા સમય માટે દાતાઓનો સહયોગ રહ્યો, પરંતુ ગાયોના નિભાવ માટેના ખર્ચને લઈને અંતે આ ટ્રસ્ટના સ્વયંસેવકો દ્વારા નિભાવ ખર્ચ માટે એક પ્રોજેક્ટ તૈયાર કર્યો. આ પ્રોજેક્ટમાં લાખ રૂપિયાનું રોકાણ દસ વર્ષના અંતે કરોડ કમાઈને આપવા લાગ્યું છે. જો કે આ કમાણીમાંથી ગાયો માટેનું બિલ્ડીંગ તૈયાર થઈ ગયું.

સ્થાપના અને વાર્ષિક હાલનો ખર્ચ

ભાવનગર શહેરના મોતી તળાવ રોડ ઉપર આવેલી ગૌશાળાની સ્થાપનાને લઈને તેના સંચાલક ચેતનભાઇ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ગૌશાળાની સ્થાપના વર્ષ 2004માં થવા પામી હતી. બીમાર ગાયોની સેવા અને સારવાર કરવામાં આવે છે, અને ગાયો જ્યારે સ્વસ્થ બને ત્યારે તેની પુનઃ જગ્યા સ્થળ ઉપર મૂકી દેવામાં આવે છે. અંદાજે 21 વર્ષથી આ સંસ્થા કામ કરે છે. જેને દવા અને નીરણનો ખર્ચ વધુ હોય છે. 40 થી 50 લાખ વર્ષનો ખર્ચ ગાયોનો નિભાવનો થઈ જાય છે. જો કે સ્થાનિક શહેર વાસીઓના દાતા તરીકેનો સહયોગ મળતો રહ્યો છે.

કામધેનુ ગૌશાળા
ગાયો ઇજાગ્રસ્ત અને બીમાર કેવા પ્રકારની

કામધેનુ ગૌશાળાના ચેતનભાઇ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "ગાયોમાં સારવારની વાત કરીએ તો કમોડી એટલે કે શિંગડાનું કેન્સર, ગર્ભાશયની તકલીફ એટલે કે આળ નીકળવો જેના માટે પ્લાસ્ટિક જવાબદાર છે, તેમજ રોડ અકસ્માત જેવા કેસો વધારે આવતા હોય છે. જ્યારે બિનવારસીઓ વાછરડા આવે છે. જેની માતા મૃત્યુ પામી હોય તેવા વાછરડાઓ વધુ જોવા મળે છે.

કામધેનુ ગૌશાળા
નબળી અને વૃદ્ધ ગાયો પણ આવે છે. આ સાથે વાયરલ રોગો પણ જોવા મળે છે. ખરવા અને મોવાસાને, લંપી જેવા કેસો વાળી ગાયો પણ આવે છે. ઓપરેશન કરીએ છીએ અને સિઝેરિયન પણ કરીએ છીએ. દરેક પ્રકારની સારવાર આપીએ છીએ.

ફટાકડા વહેંચી નિભાવ ખર્ચ મેળવાય

કામધેનું ગૌશાળાના બીજા આગેવાન મનીષભાઈ માકડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "આ અમારું 11મું વર્ષ ફટાકડાનું છે. ડોનેશન માટે લોકોનો ઉત્સાહ ઘટી જવાથી સસ્તા ભાવે ફટાકડા દિવાળી ટાણે અમે લાવીને વહેંચીએ છીએ. 10 વર્ષથી અમારા ફેમિલીના 150 થી વધુ લોકો પ્રકાશ પર્વ દરમિયાન ફટાકડા વેચાણમાં મદદરૂપ તરીકે હાજર રહે છે. આમ જોઈએ તો રોજની 3 થી 4 ગાયની સારવાર કરીએ છીએ.

કામધેનુ ગૌશાળા
વર્ષ દરમિયાન અંદાજે 10 થી 12000 ગાયોની સારવાર કરવામાં આવતી હશે. અમારે ત્યાં પગારદાર 10 થી 12 લોકો જ છે જ્યારે અન્ય સ્વયંસેવકો છે. ગાયોને પાણી પીવડાવવું, પડખા ફેરવવા, ઘાસચારો નાખવો, ડ્રેસિંગ કરવાનું, ઓપરેશન કરવા માટે આમ દરેક પ્રકારની એક ટીમ બનાવેલી છે.

લાખોનું વેચાણ ક્યારે શરૂ થયું ફટાકડાનું

કામધેનુ ગૌશાળાના ચેતનભાઇ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "2004થી આ પ્રવૃત્તિ ગૌશાળાની હોય જેમાં અમારી સંસ્થા દ્વારા પણ ફંડફાળો લેવામાં આવતો નથી. જો કે ડોનેશન બોક્સ મૂકવામાં આવતું નથી તેમજ ડાયરા પણ કરવામાં આવતા નથી. જે દાન આવે છે એ ગૌશાળાના વિકાસમાં વાપરી નાખવામાં આવે છે. 2012/13માં આરસીસીની ગૌશાળાનો વિચાર આવ્યો અને 2014માં આ પ્રોજેક્ટ ફટાકડાનો રાખ્યો. ફટાકડા વહેંચીને જે ફંડ આવે તેમાંથી કામ કરવાનો નિર્ણય કર્યો.

કામધેનુ ગૌશાળા
લાખોનું વહેચાણ કરોડોમાં પહોંચ્યું

ગૌશાળાના ચેતન પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમે વર્ષ 2014/15 અને 16માં ફટાકડાનો વેચાણમાંથી જે નફો આવ્યો તેમાંથી બિલ્ડીંગનું બાંધકામ કર્યું. અમે કામ કરીએ છીએ સંસ્થાના માત્ર ટાઇટલ નીચે કામ કરીએ. 2014માં કામ શરૂ કર્યું ત્યારે બે થી ત્રણ લાખના ફટાકડા લાવીને વેચ્યા હતા. જેમાં 14 થી 15 લાખના વહેંચાય હતા. લોકોનો ઘસારો વધતો ગયો માંગ વધતી ગઈ તેથી 2014 બાદ ગયા વર્ષે 2024 માં 3cr ઉપર ફટાકડા વેચાયા છે. અમારું એક ગ્રુપ છે જે દિવસ રાત પ્રકાશ પર્વ દરમિયાન 20 દિવસ સુધી મહેનત કરે છે.

કામધેનુ ગૌશાળા
કામધેનુ ગૌશાળા (ETV Bharat Gujarat)

