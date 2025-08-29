ETV Bharat / state

ગુજરાતનો અનોખો ગણેશોત્સવ: ભાવનગરમાં જુનવાણી વસ્તુઓ એકઠી કરીને ગણપતિ સ્થાપન, 25 વર્ષથી શ્રીજીનું આગમન થાય છે - GANESH CHATURTHI 2025

ભાવનગરના પૂર્વ નગરસેવક રાખીબેન મહેતા છેલ્લા 25 વર્ષથી પોતાના ઘરની અંદર અલગ પ્રકારની થીમ બનાવીને ગણપતિ બાપાનું સ્થાપન કરી રહ્યા છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2025 at 7:56 PM IST

ભાવનગર : શહેરના પૂર્વ નગરસેવક દ્વારા પરદાદાઓની રેહણીકેણીની યાદ અપાવતી ચીઝ વસ્તુઓ સાથે ગણપતિનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું છે. ભાવનગરના આ વૃદ્ધ મહિલા 25 વર્ષથી અલગ અલગ થીમ ઘરમાં તૈયાર કરીને ગણપતિ બાપાની પધરામણી કરે છે.

ગણેશ ચતુર્થીથી શરૂ થયેલા ગણેશોત્સવને પગલે વિવિધ ભક્તો દ્વારા ગણપતિના સ્થાપનાને લઈને અલગ પ્રકારની થીમો બનાવતા હોય છે. જાહેરમાં તો ગણપતિ સ્થાપનાઓ થતી હોય છે, પરંતુ ભાવનગરના પૂર્વ નગરસેવક રાખીબેન મહેતા છેલ્લા 25 વર્ષથી પોતાના ઘરની અંદર અલગ પ્રકારની થીમ બનાવીને ગણપતિ બાપાનું સ્થાપન કરી રહ્યા છે, ત્યારે આ વર્ષે આજની પેઢીને પૌરાણિક શૈલીની શિખ મળે તેવો ફ્લોટ્સ બનાવ્યો છે.

25 વર્ષથી નગરસેવકની અલગ થીમ પર સ્થાપના : ભાવનગર શહેરના સુભાષનગર વિસ્તારમાં રહેતા રાખીબેન મહેતા ભાજપના પૂર્વ નગરસેવક છે, તેઓ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી પોતાના ઘરની અંદર જ ગણપતિ મહારાજનું સ્થાપન કરે છે, પરંતુ તેમનું સ્થાપન કરતા પહેલા એક અલગ શૈલી ઊભી કરીને ફ્લોટ્સ બનાવવામાં આવે છે. રાખીબેને આ વર્ષે પણ આધુનિક સમયની નહિ પરંતુ પૌરાણિક સમયની જીવનશૈલી દર્શાવતો ફ્લોટ્સ બનાવીને તેમાં ગણપતિ મહારાજની સ્થાપના કરી છે.

આ વર્ષે ગણપતિ દાદાને 50 વર્ષ પાછળની શૈલીમાં બિરાજમાન : ભાજપના નગરસેવક રાખીબેને જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે છેલ્લા 25 વર્ષથી મારા ઘરે ગણપતિ બાપા પધારે છે. દર વર્ષે મારા ઘરે અલગ અલગ થીમ હોય છે. કોઈ થીમ રીપીટ થતી નથી. આ વર્ષે જે આધુનિક યુગમાં જ્યાં આપણો જૂનો વારસો જે ભૂલાતો જાય છે. જે અત્યારની જનરેશનની જે અત્યારના જે બાળકો છે. તેને જુનો વારસો દાદા દાદી, પરદાદા જે ચીજો વાપરતા અને જે જીવનશૈલી જીવતા તેનો ખ્યાલ નથી તો એ લોકોને અનુરૂપ ગણપતિ બાપાને જૂની શૈલી દર્શાવતું આયોજન કર્યું છે.

ઊભા કરાયેલા ફ્લોટ્સમાં મેહનત : રાખીબેનના પુત્ર પ્રતિકભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, આ આખી થીમ ઉભી કરતા સાતથી આઠ મહિનાથી વિચારતા હતા, અને છેલ્લા ચારથી પાંચ મહિનાથી આ બધી ચીજો એકઠી કરવામાં લાગ્યા હતા. સગા સંબંધીઓ બધાને ત્યાંથી શોધીને લાવ્યા છીએ. બાપાની દયાથી બધું સરખી રીતે પ્રાપ્ત થયું છે.

મોસમીબેન મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, અમે જે અનોખો દરવાજો લાવ્યા છીએ. આ દરવાજો બહુ જુના જુનવાણી જમાનાનો છે. જે આ થીમને આધારિત લાવીએ છીએ. આ સાથે આ ઘંટલો લાવ્યા છીએ તે આજના સમયમાં લોકો ભૂલી ગયા છે કેમ તેમાં દળાતું હતું. આ સાથે માટીનો ચૂલો અમે જાતે બનાવ્યો છે, જુના જમાનાના વાસણો હતા તે પણ શોધીને લાવ્યા છીએ.

