ભાવનગરમાં માજી સૈનિક સંગઠનો દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર, હિંમતનગર બનાવ પગલે સાબરકાંઠા ઘેરાવની ચીમકી આપી

અમારે આર્ટિફિશિયલ સન્માનની જરૂર નથી, અમને માન આપો - પૂર્વ સૈનિક સંગઠન

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 5:52 PM IST

2 Min Read

ભાવનગર : હિંમતનગરમાં રજા ઉપર આવેલા સૈનિક સાથે બનેલી ઘટનાના પડઘા 33 જિલ્લામાં પડ્યા છે. ત્યારે ભાવનગર પૂર્વ સૈનિક સંગઠનોએ રેલી યોજી આવેદનપત્ર પાઠવીને આર્ટિફિશ્યલ સન્માન નહીં પરંતુ માન આપવાની માંગ સાથે ચીમકી ઉચ્ચારી છે.

અમારે આર્ટિફિશિયલ સન્માનની જરૂર નથી, અમને માન આપો - પૂર્વ સૈનિક સંગઠન : હિંમતનગર બનાવ પગલે સાબરકાંઠા ઘેરાવની ચીમકી આપવામાં આવી છે.

ભાવનગર શહેરના મોતીબાગ ટાઉન હોલથી સૈનિક સંગઠન અને અન્ય સંગઠનો સાથે મળીને ઘરમાં રજા ઉપર આવેલા સૈનિક સાથે થયેલી ઘટનાને લઈને એક રેલીનું આયોજન કર્યું હતું. આ રેલી કલેકટર કચેરીએ પહોંચીને પોલીસ તંત્ર દ્વારા હિંમતનગરમાં સૈનિક સાથે થયેલી ઘટનાને લઈને સરકાર પગલા ભરે તેવી માંગ સાથેનું આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. આ સાથે સરકારને ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે.

હિંમતનગરમાં શુ બની હતી ઘટના : ભાવનગર શહેરના મોતીબાગથી રેલી સ્વરૂપે આવેલા માજી પૂર્વ સૈનિક સંગઠનો દ્વારા કલેક્ટર કચેરીએ આવેદનપત્ર આપ્યા બાદ પૂર્વ સૈનિક સમિતિના પ્રમુખ કૃષ્ણદેવસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે, તારીખ 3ના રોજ એક સોલઝર હિંમતનગર ખાતે રજા ઉપર આવેલ હોય ત્યારે પારિવારિક કામ માટે માર્કેટમાં જતો હતો, તે સમયે પોલીસ દ્વારા રોકવામાં આવ્યો માત્ર રોકવામાં આવ્યો નહીં, પરંતુ તેને ઢોર મારવામાં આવ્યો છે. પોલીસ ચોકી એ લઈ જઈને 7 થી 8 જેટલા પોલીસ દ્વારા માર મારવામાં આવ્યો, કપડાં ફાડી નાખવામાં આવ્યા જાહેરમાં અને મારીને ગાડીમાં બેસાડવામાં આવ્યો છે.

અમારે આર્ટિફિશિયલ સન્માન નથી જોતું : પૂર્વ સૈનિક સમિતિના પ્રમુખ કૃષ્ણદેવસિંહે વધુમાં જણાવ્યું કે, અમારી માંગ એટલી જ છે કે સૈનિકોને માન અને સન્માન આપો. અમારે આર્ટિફિશિયલ સન્માનની જરૂર નથી. જેને પગલે આજે જ અમારે 33 જિલ્લામાં દરેક પૂર્વ સૈનિક સંગઠનો દ્વારા આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે. દુઃખ એ વાતનું લાગે છે કે હિંમતનગરના કોઈ એમપી કે એમએલએ આ સમગ્ર ઘટનાની જાણ નહીં હોય ? શું સરકાર આટલા દિવસ થયા છતાં નથી જાણતી. અમે રાષ્ટ્રવાદી છીએ.

24 કલાકમાં નિર્ણય નહિતર સાબરકાંઠાનો ઘેરાવ : કૃષ્ણદેવસિંહ ગોહિલે વધુમાં જણાવ્યું કે, સરકાર જો 24 કલાકમાં અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી નહિ કરવામાં આવે તો અમે સાબરકાંઠાનો ઘેરાવ કરવાના છીએ. અમે ગાંધી ચીંધ્યા માર્ગે કાયદામાં રહીને અમારો વિરોધ કરશું. અમે રાષ્ટ્રવાદી લોકો છીએ અમે કોઈ અત્યાચાર સહન કરીએ તેમ નથી કારણકે ગુજરાતમાં કે દેશમાં આ પહેલી ઘટના નથી. આ પ્રકારની અગાઉ પણ ઘટનાઓ બની રહી છે.

