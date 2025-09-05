ભાવનગરમાં ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો: એલસીબી પોલીસે શખ્સને ઝડપ્યો, 5 લાખના દાગીના જપ્ત

શખ્સે ઘરે કોઈ ન હોય ત્યારે ચાવીની જાણકારીનો લાભ લઈ, તાળું ખોલીને કબાટમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીનાની ચોરી કરી હતી.
ભાવનગર: શહેરના આનંદનગર વિસ્તારમાં ઘરફોડ ચોરીની ઘટનામાં એલસીબી પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરી એક શખ્સને ઝડપી લીધો છે. આ શખ્સે ઘરે કોઈ ન હોય ત્યારે ચાવીની જાણકારીનો લાભ લઈ, તાળું ખોલીને કબાટમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીનાની ચોરી કરી હતી. આ ઘટનાની ફરિયાદ ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયા બાદ એલસીબી પોલીસે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન આરોપીને ઝડપી લીધો હતો.
ઝડપાયેલ શખ્સ અને ચોરીની વિગતો:
ભાવનગર શહેરમાં ઘરફોડ ચોરીની ઘટનાઓને નાથવા પોલીસ દ્વારા સતત કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના આનંદનગર વિસ્તારમાં થયેલી એક ઘરફોડ ચોરીની ઘટનામાં ખેડૂતવાસના રહેવાસી સંજય રમેશભાઈ રાઠોડ (ઉંમર 21 વર્ષ)ને ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે.
તારીખ 2 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ બપોરે શંકરભાઈ નામના વ્યક્તિના ઘરે ચોરી થઈ હતી. શંકરભાઈ ઘરે ન હોય ત્યારે આરોપીએ ઘરના મીટર પરથી ચાવી લઈ, મકાન ખોલી અને કબાટમાંથી સોના-ચાંદીના દાગીના ચોરી લીધા હતા. એલસીબી પોલીસને બાતમી મળી હતી કે આરોપી આનંદનગર નજીક ગોકુળનગરમાં બુધા મામાના ઓટલે બેઠો છે. પોલીસે તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી આરોપીને ઝડપી લીધો હતો.
પૂછપરછમાં ચોરીનો ભેદ ખૂલ્યો:
એલસીબી પોલીસે સંજય રાઠોડની સઘન પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન તેની પાસેથી મળેલા સોના-ચાંદીના દાગીના વિશે પુરાવા માંગતાં તે આપવામાં નિષ્ફળ રહ્યો અને ગોળગોળ જવાબો આપતો હતો. આથી પોલીસે દાગીના ચોરીના હોવાનું માની, આરોપીની અટકાયત કરી અને તેને ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનને સોંપી દીધો.
શખ્સ પાસેથી શું મળી આવ્યું?
સંજય રમેશભાઈ રાઠોડ, જે રજપૂત સોસાયટી, ખેડૂતવાસ અને બહુચર માતાજી મંદિર પાસે કાળાતળાવ ખાતે રહે છે, તેની પાસેથી પોલીસે નીચે મુજબની વસ્તુઓ જપ્ત કરી:
- સોનાનું ડોકિયું, ચેઇન, મંગળસૂત્ર, બુટ્ટી, પાંદડા આકારની બુટ્ટી, લેડીઝ વીંટી, નાકમાં પહેરવાની ચૂંક.
- ચાંદીના છડા, આંકડા, ઘાટના છડા.
- કુલ 19 જેટલી વસ્તુઓ, જેની કિંમત અંદાજે 5,00,800 રૂપિયા છે.
આ તમામ મુદ્દામાલ જપ્ત કરી એલસીબી પોલીસે ઘોઘા રોડ પોલીસ સ્ટેશનને સોંપી દીધો છે અને કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
