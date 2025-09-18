ETV Bharat / state

પ્રતિભાને નિખારવા મેદાન કયા? ભાવનગરની સરકારી શાળાઓમાં મેદાનની સ્થિતિ શું છે, જાણો...

સરકારી શાળામાં મેદાન ન હોય તો બાળકોની પ્રતિભા રૂંધાય છે. ત્યારે ભાવનગરની સરકારી શાળામાં રમત ગમતના મેદાનોની સ્થિતિ શું છે, જાણો...

ભાવનગરની સરકારી શાળાઓમાં મેદાનની સ્થિતિ
ભાવનગરની સરકારી શાળાઓમાં મેદાનની સ્થિતિ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2025 at 10:32 AM IST

2 Min Read
ભાવનગર : ગુજરાતમાં ખેલાડીઓની પ્રતિભાને મંચ આપવા સરકાર દ્વારા ખેલ મહાકુંભનું આયોજન કરવામાં આવે છે. પરંતુ ખેલાડીઓને તૈયારી કરવા માટે મેદાન પણ જરુરી છે, જેના માટે શાળામાં મેદાન અંગે નિરસ કાર્યવાહી થતી રહી છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ હેઠળની કેટલીક શાળામાં રમત ગમતના મેદાન નથી, ત્યારે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થામાં કામ ચલાવવું પડી રહ્યું છે. શાળામાં મેદાનની સ્થિતિ અને સરકારી ધારાધોરણ શું છે, જાણો આ અહેવાલમાં...

સરકારી શાળામાં મેદાનની સ્થિતિ અને સરકારી ધારાધોરણ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ હેઠળની મોટાભાગની શાળામાં મેદાન જોવા મળતા નથી. BMC નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના શાસનાધિકારી મુંજાલ બડમલીયાએ જણાવ્યું કે, નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સંલગ્ન 68 જેટલી શાળામાં ખેલ મહાકુંભની તૈયારી અને રમતગમતની પ્રવૃત્તિ થતી હોય છે. આ 68 શાળા પૈકી 10 શાળા એવી છે કે જેમાં સરકારના ધારાધોરણ મુજબ મેદાન નથી. જો કે, સરકારના નિયમ મુજબ 800 ચોરસ મીટર જમીન હોવી જોઈએ.

ભાવનગરની સરકારી શાળાઓમાં મેદાનની સ્થિતિ શું છે, જાણો... (ETV Bharat Gujarat)

મેદાન નથી તો વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા

ભાવનગરની 68 સરકારી શાળાઓ પૈકી 10 શાળામાં ધારાધોરણ મુજબ મેદાન નથી. ત્યારે કેટલીક એવી શાળા પણ છે જેમાં મેદાન છે, પરંતુ શું તે બાળકો માટે પૂરતા છે. આ મુદ્દે મુંજાલ બડમલીયાએ જણાવ્યું કે, 68 પૈકી કેટલીક એવી શાળા છે જેમાં અનેક રમતો રમાડી શકાય છે અને ત્યાં તૈયાર થતી હોય છે. જ્યારે મેદાન ન હોય તેવી કોઈ શાળા જેમ કે, આનંદનગર વિહાર શાળા નંબર 10 ના મેદાન માટે બાજુના અખાડાનો શાળા દ્વારા વૈકલ્પિક સ્વરૂપે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

આનંદનગરના અખાડામાં ચાલે છે તૈયારી

ETV Bharat ટીમે આનંદ વિહાર શાળા નંબર 10 ની મુલાકાત લીધી હતી. શાળાનું એક બિલ્ડીંગ જર્જરિત હોવાનું અને એક બિલ્ડીંગમાં બે પાળીમાં સ્કૂલ ચાલતી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ શાળામાં મેદાન જોવા મળ્યું નથી, પરંતુ બાજુમાં આનંદનગરનો અખાડો છે.

શાળાના આચાર્ય નિરવભાઈ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, સરકારના ખેલ મહાકુંભને લઈને અમારી શાળાના બાળકો અખાડામાં પ્રેક્ટિસ કરે છે. અખાડાના ટ્રસ્ટ દ્વારા શાળાને ઉપયોગ કરવા માટે મંજૂરી અપાયેલી છે. જેથી રમત ગમતના પિરિયડમાં બાળકો રમે છે. જો કે ખેલ મહાકુંભમાં અમારા બાળકો ઝોન અને જિલ્લા કક્ષા સુધી પહોંચી શક્યા છે.

