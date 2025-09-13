ETV Bharat / state

ભાવનગરમાં યુથ પાર્લામેન્ટ: કોલેજની વિદ્યાર્થિનીઓએ સંસદ બનાવી મોદી સહિતના નેતાની ભૂમિકા ભજવી

ભાવનગર શહેરના ઝવેરચંદ મેઘાણી ઓડિટોરિયમ હોલ ખાતે નંદકુંવરબા મહિલા કોલેજની વિદ્યાર્થિનીઓ દ્વારા યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ભાવનગરમાં યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન
ભાવનગરમાં યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 6:25 PM IST

ભાવનગર: દેશમાં ચાલતી ભારતની લોકસભા અને સંસદ સભા આપણે ટીવીમાં જોતા હોઈએ છીએ. પરંતુ લોકસભા અને સંસદ સભામાં ચૂંટાયેલા સાંસદો પોતાના પદ ઉપર રહીને કઈ રીતે કામગીરી કરે છે અને સરકાર ચલાવે છે. જ્યારે વિપક્ષ પોતાની ભૂમિકા કઈ રીતે ભજવે છે તેની જો અનુભૂતિ થાય તો સમજાય કે વિપક્ષ અને શાસક કઈ રીતે કામ કરી રહ્યું છે. એટલા માટે ભાવનગરની નંદકુંવરબા મહિલા કોલેજ દ્વારા યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ દરેક પદની ભૂમિકા ભજવી હતી.

ભાવનગરમાં યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગર શહેરના ઝવેરચંદ મેઘાણી ઓડિટોરિયમ હોલ ખાતે નંદકુંવરબા મહિલા કોલેજની વિદ્યાર્થિનીઓ દ્વારા યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સ્ટેજ ઉપર સંસદ બનાવવામાં આવી હતી. આ સંસદમાં વડાપ્રધાન, ગૃહમંત્રી સહિત વિભાગના મંત્રીઓનો માહોલ જોવા મળતો હતો. એક વિદ્યાર્થિનીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર ભાઈ મોદીની ભૂમિકા ભજવી હતી. જ્યારે અન્ય વિપક્ષમાં રહેલી વિદ્યાર્થિનીઓ દ્વારા રાહુલ ગાંધી અને અન્ય નેતાઓની ભૂમિકા ભજવી હતી અને યુથ પાર્લામેન્ટને રજૂ કરી હતી.

ભાવનગરમાં યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન
ભાવનગરમાં યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

યુથ પાર્લામેન્ટ માટેનો હેતુ
નંદકુવરબા મહિલા કોલેજની યોજાયેલી યુથ પાર્લામેન્ટમાં પૂર્વ સંસદ રાજેન્દ્રસિંહ રાણા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ત્યારે નંદકુંવરબા મહિલા કોલેજના ટ્રસ્ટી ભરતસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, મુખ્યત્વે આજનો હેતુ છે આપણા વડાપ્રધાન દ્વારા છ થી સાત વર્ષ પહેલા યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન કરવા કહેલું. આપણા યુવાધનને માહિતી મળે કે આખો દેશ સંસદથી ચાલે છે. કાયદો ઘડવાનો હોય, સુધારવાનો હોય કે પછી નવી યોજનાનો સુધારો હોય આ દરેક બાબતોને સંસદની અંદર મૂકવામાં આવે છે અને તે કઈ રીતે કાર્ય કરે છે. જ્યારે વિપક્ષની ભૂમિકા પણ શું હોય? સરકારના મંત્રીઓ કેમ કામ કરે છે? આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન કરાયું હતું.

ભાવનગરમાં યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન
ભાવનગરમાં યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

શાસક વિપક્ષમાં રહેનાર વિધાર્થિનીઓ મત
નંદકુંવરબા મહિલા કોલેજમાં યુથ પાર્લામેન્ટમાં ભાગ લેનાર દેવાંશીબા ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, અમારી કોલેજ દ્વારા સંસદનું આયોજન કરેલું છે. તેમાં હું વિપક્ષમાં રહીને હોમ મિનિસ્ટર અને યુસીસી ઉપર મારો પ્રશ્ન હતો. આમાં હોલ રીયલ લોકસભા જેવો લાગી રહ્યો છે. આમ જોવા જઈએ તો ખૂબ મજા આવે તેવું છે. જ્યારે વિદ્યાર્થીની સુનેરા પરમારે જણાવ્યું હતું કે, અમારી કોલેજમાં સંસદનું આયોજન કરાયું. જેનો આભાર હું માનીશ કારણ કે દરેકને પોતાની કળા બહાર લાવવાનો એક મોકો કોલેજ દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે.

ભાવનગરમાં યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન
ભાવનગરમાં યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

પદ પર રહેનારને સમજી શકાય
નંદકુવરબા મહિલા કોલેજની વિદ્યાર્થીઓની કૃતિકાબા જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, મારા માટે પરફોર્મન્સ અગત્યની હતી. અહીંયા સંસદ જેવું લાગી રહ્યું હોય રિયલ માહોલ હતો. એજ્યુકેશન મિનિસ્ટ્રીમાં તૈયારી કરીને હું આવી હતી. વિપક્ષના સામા સવાલથી એમ થયું કે, મારે સાચું જ રાજકારણમાં જોડાઈ જવું જોઈએ. જ્યારે અન્ય વિદ્યાર્થીની આયુષી ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, આ જે યુથ પાર્લામેન્ટરી બની તેમાં હું રેલ મિનિસ્ટર હતી. ખરેખર આમ નાગરિક તરીકે આપણે રૂલિંગ કે વિપક્ષ સામે સવાલ કરીને કોમેન્ટ કરતા હોઈએ છીએ પણ જ્યારે તે રિયલાઇઝ થાય ત્યારે તે પદનું મહત્વ કેટલું છે અને તે કેટલું આસાન નથી હોતું તે સમજાય છે તેની અનુભૂતિ આજે થઈ છે.

ભાવનગરમાં યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન
ભાવનગરમાં યુથ પાર્લામેન્ટનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

