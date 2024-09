ETV Bharat / state

ભાવનગરના ગરીબપુરા ગામમાં અડધી રાત્રે 41 ઘેટાં-બકરાના મોત: આ કારણ નીકળ્યું મોત પાછળ, જાણો - 41 sheep and goats died at once

By ETV Bharat Gujarati Team Published : 2 hours ago

ગરીબપુરા ગામમાં એક સાથે 41 ઘેટા બકરાના મોત ( Etv Bharat Gujarat )