ભાવનગરમાં પ્રથમવાર થયું ફેફસાનું દાન, અંગદાન થકી 22 વર્ષીય યુવાન થયો અમર
ભાવનગરમાંથી પ્રથમ વખત ફેફસાનું દાન કરવામાં આવ્યું, જેને વિમાન મારફત મુંબઈ મોકલ્યા. જ્યારે લિવર-કિડનીને ગ્રીન કોરિડોર મારફત અમદાવાદ મોકલ્યા છે.
Published : September 15, 2025 at 1:00 PM IST
ભાવનગર : બોટાદ જિલ્લામાં એક યુવક રોડ અકસ્માતનો ભોગ બન્યો, જેમાં તે બ્રેઈનડેડ થયો. બ્રેઈનડેડ થયા બાદ યુવાનના શરીરના અંગોનું દાન કરવા માટે એક પટ્ટાવાળાએ તેના પરિવારને સમજણ આપી. જે બાદ મૃતકના ફેફસા, કિડની અને લીવરનું દાન આપવા પરિવાર સહમત થયો. ભાવનગરમાં પ્રથમ વખત બે ગ્રીન કોરિડોર મારફત શરીરના અંગોને અમદાવાદ અને મુંબઈ મોકલવામાં આવ્યા, અને પ્રથમવાર ફેફસાનું દાન થયું છે.
પોલારપુરનો ચેતન અકસ્માતનો ભોગ બન્યો
ગત 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ પોલારપુરના ચેતન ઉર્ફે બીપીન દિલુભાઈ જાદવ પોતાના ત્રણ મિત્રો સાથે બાઈક લઈને ઉમરાળા નજીક આવેલા ટીંબી હોસ્પિટલ જતા હતા. ત્યારે વલ્લભીપુર નજીક રોંગ સાઈડમાં આવી રહેલા છકરડા સાથે તેમની બાઈકનો અકસ્માત થયો હતો. જેમાં ચેતનભાઈને વધુ ઇજા થઈ હતી. જ્યારે પાછળ બેઠેલા બે યુવાનોને નાની-મોટી ઈજાઓ થઈ હતી.
બ્રેઈનડેડ થતા પરિવારે લીધો સરાહનીય નિર્ણય : આ બનાવ બાદ મૃતક ચેતનભાઈને ભાવનગરની સર ટી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ચેતન જાદવને હોસ્પિટલમાં બે દિવસ રાખવામાં આવ્યા. જોકે, બાદમાં સ્થાનિક ડોક્ટરોએ તેમને બ્રેઈનડેડ જાહેર કર્યા હતા. બીજી તરફ ભીમનાથ આરોગ્ય કેન્દ્રના નિવૃત્ત પ્યૂન જેસીંગભાઇ ચાવડાએ મૃતકના પરિવારને સમજણ આપીને અંગદાન માટે જણાવ્યું હતું.
બે કિડની, લિવર અને ફેફસાનું દાન : આ અંગે ડૉ. રાજેન્દ્ર કાબરિયાએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગરમાં 81 મું અંગદાન થયું છે. જેમાં ફેફસાનું દાન પ્રથમ વખત થવા જઈ રહ્યું છે. અગાઉ હાર્ટ અને લીવરનું દાન થયું છે. 22 વર્ષીય યુવાનના અંગોનું દાન કરવામાં આવ્યું, જેમાં બે કિડની, લિવર અને ફેફસા છે. મુંબઈની એચ.એન. હોસ્પિટલમાં પ્રથમ વખત ફેફસા બાય પ્લેન મોકલવામાં આવ્યા છે, જેનો એક ગ્રીન કોરિડોર બનાવવામાં આવ્યો. જ્યારે બીજા ગ્રીન કોરિડોર મારફતે બે કિડની અને લીવર અમદાવાદ મોકલવામાં આવ્યા છે.
ભાવનગરમાં પ્રથમવાર થયું ફેફસાનું દાન : ભીમનાથ આરોગ્ય કેન્દ્રમાં વર્ષો સુધી પ્યુન તરીકે ફરજ બજાવનાર જેસીંગભાઇ ચાવડાએ મૃતકના પરિવારને સમજણ આપી હતી. જેથી તેનો પરિવાર તૈયાર થતા અને અંગદાન કરવામાં આવ્યું. અગાઉ પણ પ્રથમ વખત હૃદયનું દાન ભાવનગરથી થયું હતું. ત્યારે પ્રથમ વખત ફેફસાનું દાન પણ ભાવનગરથી થઈ રહ્યું છે. લોકોમાં જાગૃતિ આવે અને લોકો અંગદાન પ્રત્યે જાગૃત બને તેવી અપેક્ષા સર ટી હોસ્પિટલ દ્વારા સેવવામાં આવે છે.
આ પણ વાંચો...