ભાવનગર : અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલ જેવી જ ઘટના ભાવનગરમાં બનતા સહેજમાં રહી ગઈ છે. ભાવનગર શહેરના શિવાજી સર્કલ નજીક મેરુબાગમાં આવેલી ફાતિમા કોન્વેન્ટ સ્કૂલ ખાતે એક વિદ્યાર્થીએ બીજા વિદ્યાર્થીને છરી બતાવી હોવાનો મામલો ઉજાગર થયો છે. ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીએ આચાર્યને જાણ કરતાં જ શાળા તંત્ર દ્વારા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. આ અંગે નોંધાયેલી ફરિયાદને પગલે પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ભાવનગરમાં અમદાવાદ જેવી થતા રહી ગઈ
પોલીસ ફરિયાદ અનુસાર ભાવનગરના શિવાજી સર્કલ નજીક મેરુબાગમાં આવેલી ફાતિમા કોન્વેન્ટ સ્કૂલમાં ધોરણ નવમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીને અન્ય વિદ્યાર્થીએ છરી બતાવી હતી. આ મામલે ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીના પિતાએ જણાવ્યું હતું કે, મારો બાળકને રિસેસમાં એક બાળકે છરી વડે મારવાની કોશિશ કરી. તે દૂર જતો રહ્યો એટલે છરી તેને અડી નહીં. બાદમાં એ તરત આચાર્ય પાસે ગયો. આચાર્યએ છરી બતાવનાર વિદ્યાર્થીનું બેગ ચેક કરતા છરી મળી આવી હતી. આજે તેમને તરત પોલીસને જાણ કરી અને ફરિયાદ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી.
"પહેલા પણ હેરાન કરતો અને ધમકાવતો હતો વિદ્યાર્થી" - આક્ષેપ
ભોગ બનનારના પિતાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, બનાવ 10.00 વાગે થયેલો છે અને મને 2.00 વાગ્યે ખબર પડી છે. આ એક બનાવ બાદ મારા બાળકને એ વારે ઘડીએ હેરાન કરતો, દબાવતો અને મારવાની કોશિશ કરતો, જેની મને હવે ખબર પડી છે. તે ધમકી આપતો કે બહાર નીકળશ તો તને મારશું. શાળાએ જ ફરિયાદ કરી એટલે મારે કંઈ કરવાની જરૂર નથી.
મશ્કરીમાં મામલો ગંભીર બન્યો હોવાનો પોલીસ મત
ભાવનગરના DySP આર. આર. સિંઘાલે જણાવ્યું હતું કે, મેરુબાગ વિસ્તારમાં આવેલી ફાતિમા કોન્વેન્ટ સ્કૂલનો બનાવ છે. જેમાં ધોરણ નવમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ એકબીજાની મશ્કરી કરતા હતા. તેનું મન દુઃખ રાખીને આજે સવારે 10.00 વાગે રિસેસના સમયે આ કામના ભોગ બનનારને આ સ્કૂલમાં ધોરણ 9 માં ભણતા વિદ્યાર્થી દ્વારા છરી બતાવવાની ઘટના બની છે. પોલીસે દ્વારા ઘટનાની ગંભીરતાથી લઇ ફરિયાદ લઈને આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.
