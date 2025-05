ETV Bharat / state

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 7, 2025 at 7:38 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 7:45 PM IST 2 Min Read

ભાવનગર: જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં ગત 22મી એપ્રિલના રોજ આતંકીઓએ પ્રવાસીઓ પર હુમલો કરતા 26 લોકોના મોત થયા હતા. ભારતે આ હુમલાનો જવાબ પાકિસ્તાનમાં 9 આતંકી સ્થાનો નષ્ટ કરીને લીધો. પહેલગામ હુમલામાં ભાવનગરના પિતા-પુત્રનું મોત થયું હતું. ત્યારે તેમના પરિવારે ભારતે કરેલી કાર્યવાહીને બિરદાવી હતી અને હજુ પણ કડક કાર્યવાહી કરવાની અપેક્ષા સેવી છે. ભારતની કાર્યવાહી પર ભાવનગરના પરિવારે શું કહ્યું? (ETV Bharat Gujarat) જમ્મુ કાશ્મીર પહલગામ હુમલામાં પિતા-પુત્રના મોત જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામ ફરવા ગયેલા ભાવનગરના યતિશભાઈ પરમાર, સ્મિત પરમાર અને કિરણબેન પરમાર આંતકવાદી હુમલાનો ભોગ બન્યા હતા. જેમાં પિતા પુત્ર યતિશભાઈ અને સ્મિત પરમારનું આંતકવાદીઓએ ગોળી મારીને હત્યા કર્યા બાદ સમગ્ર ભાવનગર શોક મગ્ન માહોલ બની ગયો હતો. રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાનથી લઈને દરેક નેતાઓએ શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી છે. ત્યારે હવે સરકારે મિસાઈલ એટેક કરીને પહેલ ગામના હુમલાનો બદલો લીધો છે. ત્યારે યતીશભાઈ પરમારના પત્ની અને પુત્ર શું કહે છે તે ETV BHARATએ જાણવાની કોશિશ કરી હતી.

ભારતની કાર્યવાહી પર ભાવનગરના પરિવારે શું કહ્યું? (ETV Bharat Gujarat) રડતી આંખે માતાએ શું કહ્યું?

પહેલગામના હુમલાને પગલે ભારત સરકાર દ્વારા પહેલગામ હુમલાનો બદલો લેવામાં આવ્યો છે. ત્યારે ETV BHARATએ મૃતક યતિષભાઈ પરમારના પત્ની કિરણબેન પરમાર સાથે વાતચીત કરી હતી. કિરણબેન જણાવ્યું હતું કે, આ ખૂબ ગર્વની વાત છે કે મોદી સાહેબે આ મિશન કર્યું છે. મને ગર્વ છે 15 દિવસ, જે દિવસે ઘટના બની તે દિવસે અઢી વાગે બાદ આ મિશન શરૂ થઈ ગયું હતું. હજુ તેનાથી વધુ થવું જોઈએ જે મારી સાથે થયું છે, હું ભારત દેશની નારી છું. તેવી કોઈ મહિલા સાથે થાય નહીં. મારો બાળક જતો રહ્યો છે. ભારતની કાર્યવાહી પર ભાવનગરના પરિવારે શું કહ્યું? (ETV Bharat Gujarat) મૃતકના યતિશભાઈના પુત્રએ શું કહ્યું?

પહેલગામના હુમલાને લઈને મૃતક યતિશભાઈના પુત્ર અભિષેક પરમારે જણાવ્યું હતું કે, મારા પપ્પા અને મારો ભાઈ છે એ શહીદ થઈ ગયા છે. મોદી સાહેબેથી બદલો લઈ લીધો છે. આમ તો પાકિસ્તાનનું નામો નિશાન મિટાવી દેવું જોઈએ. મોદી સાહેબે એક્શન લીધી છે. તેમાં 9 સ્થળો ઉપર એક્શન લીધી છે. એમાં એકનો આખો પરિવાર મૃત્યુ પામ્યો છે પણ ઇ બચી ગયો છે એને પણ મારવો જોઈએ. આ પણ વાંચો: વડોદરાની MS યુનિ.માં ભણેલા કર્નલ સોફિયા કુરેશી બન્યા ઓપરેશન સિંદૂરનો ચહેરો, હવે દેશભરમાં થઈ રહી છે ચર્ચા

