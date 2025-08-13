ભાવનગર : અમીરી અને ગરીબી વચ્ચેની રેખાની અસર તમે શિક્ષણ જગતમાં કેટલાક અંશે જોઈ હશે. ત્યારે ભાવનગર શહેરની બે શાળાએ આ રેખાને તોડી એક અનોખી પહેલ કરી છે. ગરીબ બાળકો માટે કાર્યરત ભાઈબંધની નિશાળ ખાતે અંગ્રેજી શાળા સિલ્વર બેલ્સના વિદ્યાર્થીઓ પહોંચ્યા હતા. ફૂટપાથ પર સૂતા પરિવારના બાળકો માટે ઈશ્વરના ઓટલે ચાલતી શાળામાં આ વિદ્યાર્થીઓએ પગ મૂકીને શિક્ષણના સ્તરને સમાન દર્શાવી નવો અભિગમ વ્યક્ત કર્યો હતો.
ભાઈબંધની નિશાળમાં પહોંચ્યા સિલ્વર બેલ્સના બાળકો
ભાવનગરના પીલ ગાર્ડન એટલે સરદાર બાગ ખાતે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ભાઈબંધની નિશાળ ચાલી રહી છે. ફૂટપાથ પર સૂતા અને ધર્મદાન માગીને પોતાનું પેટિયું ભરતા પરિવારના બાળકોને અહીં શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. જોકે, અહીં વાત છે એક અંગ્રેજી શાળાના વિદ્યાર્થીઓની, જેઓ ભાઈબંધની નિશાળમાં પહોંચ્યા હતા.
આ સિલ્વર બેલ્સ શાળાના શિક્ષિકા પિંકી મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે. અમારી શાળામાં ધોરણ 11-12 કોમર્સ અને આર્ટ્સના વિદ્યાર્થીઓને સોશિયલ એક્ટિવિટી કરાવીએ છીએ. આ ભાઈબંધની નિશાળ ઓમ સર ચલાવે છે, ત્યાં ગરીબ બાળકોને એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે. અમારો હેતુ છે કે, આ બાળકોને મળીને અમારી શાળાના બાળકો રાખડી બનાવતા શીખવશે. તેનો સામાન પણ અમે સાથે લઈને આવ્યા છીએ.
ઇંગ્લિશ મીડિયમના બાળકોએ જણાવ્યો અનુભવ...
ભાઈબંધની નિશાળના સંચાલક ડૉ. ઓમભાઈ ત્રિવેદી શાળાની શરુઆત પ્રાર્થનાથી કરાવે છે. જો કે આવેલા સિલ્વર બેલ્સના વિદ્યાર્થીઓએ બાદમાં ગરીબ બાળકોની નિશાળની દરેક પ્રવૃત્તિ જોયા બાદ તેમની સાથે બેસીને રાખડી બનાવવાની શરૂઆત કરી હતી.
સિલ્વર બેલ્સ સ્કૂલમાં ધોરણ 12 ના વિદ્યાર્થી ઋષિએ જણાવ્યું કે, મેં પહેલી વખત આવી સ્કૂલ જોઈ, જ્યાં પરિવહન અને ભણતર નિઃશુલ્ક છે. આ બાળકોમાં શીખવાની ક્ષમતા છે, તેઓ જાતે આવે છે, સમજે છે અને આગળ પણ સારું કરશે. નવીન વાત એ છે કે પહેલા ગુરુકુળ ચાલતા તેમ ગુરુકુળ અને શહીદોના નામ ઉપરથી ABCD બોલે છે. આ બાળકો મોટા થશે તો તેમના નામ જરૂર યાદ કરશે.
બંને શાળાએ શિક્ષણ કર્યું શેર : સિલ્વર બેલ્સ સ્કૂલની વિદ્યાર્થિની યશવીએ જણાવ્યું કે, આજે અમે બાળકોને રાખડી અને પેપર બેગ બનાવતા શીખવવા આવ્યા છીએ. જેથી તેઓ શીખશે અને બનાવીને વહેંચી પણ શકશે. દરેક બાળકો સાથે અમે રમત પણ રમ્યા છીએ. જેમાં ચકલી ઉડે, ફાઈટિંગ થાય, ગીતો પણ ગાય છે. મને ખૂબ સારું લાગ્યું છે બાળકોને શીખવીએ છીએ, તેઓ હળી મળીને શીખી પણ રહ્યા છે.
6 વર્ષથી ચાલતી ભાઈબંધની નિશાળ
ભાવનગર શહેરના પીલ ગાર્ડનમાં આવેલા રૂખડા દાદાના મંદિરના ઓટલા પાછળ ભાઈબંધની નિશાળ ડૉ. ઓમભાઈ ત્રિવેદી ચલાવી રહ્યા છે. ડૉ. ઓમભાઈએ જણાવ્યું કે, આ શાળાનું છઠ્ઠું વર્ષ છે. ઓક્ટોબર 2019 માં આ શાળા શરૂ કરી હતી. બધા બાળકો ફૂટપાથ પર રહેનાર પરિવારના છે, કુલ 32 જેટલા બાળકોને ભણાવીએ છીએ. જેમાં લેખન, અક્ષર જ્ઞાન આપવામાં આવે છે.
અગાઉ અહીંયા ફાતિમા સ્કૂલના બાળકો પણ આવ્યા હતા અને હાલ સિલ્વર બેલ્સ સ્કૂલના બાળકો પણ આવ્યા છે. તે લોકો તેમની સાથે સમય વિતાવીને તેમની પરિસ્થિતિ અને સ્થિતિને જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
