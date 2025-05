ETV Bharat / state

Board Result: રત્નકલાકાર, શાકભાજી વેચનાર, મજૂરના બાળકોને A1 ગ્રેડ: વિદ્યાર્થીઓ સફળતા પર શું બોલ્યા? - BOARD EXAM RESULT

ભાવનગરમાં ટોપર વિદ્યાર્થીઓ ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 5, 2025 at 10:06 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 10:23 PM IST 4 Min Read

ભાવનગર: ગુજરાતમાં ધોરણ 12 કોમર્સ અને સાયન્સ પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર થઈ ચૂક્યું છે. ત્યારે ભાવનગર શહેર અને જિલ્લાની વાત કરવામાં આવે તો A1 ગ્રેડ વાળા ટોપર્સ વિદ્યાર્થીઓએ બાજી મારી છે. મધ્યમ વર્ગના બાળકોએ પોતાની ટેલેન્ટને બહાર લાવીને સારા ટકાવારીના અંકો પ્રાપ્ત કર્યા છે. ETV BHARATએ જે વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરી તેના પિતાઓ શું કરી રહ્યા છે અને બાળકોએ કેવી મહેનત કરી છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. ચાલો જાણીએ ભાવનગરમાં ટોપર વિદ્યાર્થીઓ (ETV Bharat Gujarat) સામાન્ય પ્રવાહના બી એમ કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ

ભાવનગરની બી.એમ કોમર્સમાં ધોરણ 12માં સામાન્ય પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરતા અને A1 ગ્રેડ મેળવેલા રુદ્ર ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, એચએસસીમાં મેં A1 ગ્રેડ પ્રાપ્ત કર્યો છે અને 91 ટકા મેળવ્યા છે. અહીંના આચાર્ય અને શિક્ષક અને પરિવારનો મને ખૂબ જ સહકાર મળ્યો છે. 15 દિવસની એક્ઝામ પહેલાં 8 થી 10 કલાકની અમારી મહેનત હતી. તેમાં રીડિંગ અને લેખન કર્યું હતું. મારા પપ્પા શીતળા માતાજીના મંદિરના પૂજારી છે અને ઘરનો સારો સપોર્ટ રહ્યો. બી.એમ કોમર્સના એક વિદ્યાર્થી હિરેનભાઈ જણાવ્યું હતું કે, મારા પપ્પા તલાવડીમાં મજૂરીનું કામ કરે છે, રીક્ષાનું કામ કરે છે. અમે મહેનત ખૂબ સારી કરી હતી. સ્કૂલમાંથી સારો સપોર્ટ મળ્યો. ટ્યુશનમાંથી પણ સારો સપોર્ટ મળ્યો હતો. લોકોએ અમને સારી તૈયારી કરાવી હતી. આમ તો મહેનતમાં રોજનું રોજ કામ કરતા હતા અને એક્ઝામ સમયે વધુ મહેનત કરતા હતા. મારે 93.29 ટકા અને 99.69 પર્સન્ટાઈલ આવ્યા છે હાલ મારે CAનું ભણવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. ભાવનગરમાં ટોપર વિદ્યાર્થીઓ (ETV Bharat Gujarat)

ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહના કાર્તિક મકવાણા જણાવ્યું હતું કે, મારા પપ્પા હીરાનું કામ કરે છે અને ઘરેથી મને ખૂબ જ સહકાર હતો. સ્કૂલ અને ટ્યુશનમાં શિક્ષકોનો સપોર્ટ હતો અને મારું શિડયુલ રોજનું 6 કલાક વાંચન અને લેખનનું હતું. મારે 93 ટકા આવ્યા છે અને મે CA એનો અભ્યાસ શરૂ કરી દીધો છે. ત્યારે નિશિતા નામની વિદ્યાર્થીનીએ જણાવ્યું હતું કે, મારે એ વન ગ્રેડ આવ્યો છે અને સ્કૂલમાંથી સારું એવું માર્ગદર્શન મળવાથી સપોર્ટ મળ્યો અને સારા ટકા મેળવ્યા છે. મારા પપ્પા પ્રાઇવેટ ખાનગીમાં નોકરી કરે છે અને મારે 91 ટકા આવ્યા છે. ભાવનગરમાં ટોપર વિદ્યાર્થીઓ (ETV Bharat Gujarat) દીપાંસી અંધારિયા નામની વિદ્યાર્થીને જણાવ્યું હતું કે, આજના રિઝલ્ટમાં મારે 88 ટકા આવ્યા છે. શાળાના આચાર્ય શિક્ષકનો સપોર્ટ ખૂબ સારો રહ્યો હતો. હું સ્પોર્ટસ સાથે આગળ વધી આમ છતાં પણ મારે સારા ટકા આવ્યા છે મારા પપ્પાને શાકભાજીની દુકાન છે અને હું શિક્ષકોની આભારી છું. બીએમ કોમર્સના આચાર્ય અરવિંદ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર જિલ્લાનું પરિણામ વિજ્ઞાન પ્રવાહનું 90.82 ટકા આવ્યું છે અને ગુજરાત બોર્ડનું 83.51 ટકા છે. ભાવનગરના સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ 93 ટકા છે જ્યારે ભાવનગર જિલ્લાનું 95.82 ટકા પરિણામ આવ્યું છે. સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળના વિધાર્થીઓ

સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ ધોરણ 12માં એ વન ગ્રેડ મેળવેલી ધ્વનિ જાનીએ જણાવ્યું હતું કે, મારે 97 ટકા આવ્યા છે અને 99.99 પર્સન્ટાઈલ આવ્યા છે. મારા પપ્પા બેંકમાં નોકરી કરે છે અને એક્ઝામ સમયે જ તેમનો અકસ્માત થયો હતો. પણ સ્કૂલ તરફથી સારો એવો સપોર્ટ મળ્યો હતો. હું સારું રિસ્પોન્સ કરું છું અમને બોર્ડના પેપર સરળ લાગ્યા હતા કારણ કે અગાઉથી અમારી તૈયારી કરાવવામાં આવી હતી. ભાવનગરમાં ટોપર વિદ્યાર્થીઓ (ETV Bharat Gujarat) રાઠોડ બંસીએ જણાવ્યું હતું કે, મારે ધોરણ 12માં 98.80 પર્સન્ટાઈલ અને 90.57 ટકા આવ્યા છે. મારા પપ્પા પહેલેથી નથી. ફાઇનાન્સિયલ પ્રોબ્લેમ હતો એટલે અમે આચાર્યને વાત કરી હતી શાળાનો ખૂબ જ સારો એવો સપોર્ટ રહ્યો છે જેને કારણે આજે હું એ વન ગ્રેડ મેળવવામાં સફળ રહી છું. ત્યારે બીજા વિદ્યાર્થી સંદીપ ભડીયાદ્રાએ જણાવ્યું હતું કે, ધોરણ 12 માં 700 માંથી 664 માર્કસ મેળવ્યા છે 99.98 પર્સન્ટાઈલ પ્રાપ્ત કર્યા છે ત્રણ વિષય એકાઉન્ટ, સેફ અને OCમાં 100 માંથી 100 મેળવ્યા છે. શાળાનો ખૂબ જ અમને સપોર્ટ રહ્યો છે. ડંકી ચિંતનભાઈ શાહે જણાવ્યું હતું કે, ધોરણ 12માં ઈંગ્લીશ મીડીયમમાં મેં ધોરણ 12 કોમર્સની પરીક્ષા આપી અને 99.95 પર્સન્ટાઈલ અને 92 ટકા મારે આવ્યા છે. અમે ખૂબ મહેનત કરી હતી. એક્ઝામ પહેલા સાતથી આઠ રાઉન્ડ અમારી એકઝામના લેવામાં આવ્યા હતા. જેનું પરિણામ એ છે કે આજે અમેં સારા ટકા મેળવ્યા છે મારા પપ્પાને કરિયાણાની દુકાન છે અને મને પરિવારનો ખૂબ સહકાર મળ્યો હતો. વિજ્ઞાન અને સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ જિલ્લાનું

ભાવનગર શહેરમાં ગુજરાત ધોરણ 12 વિજ્ઞાન અને સામાન્ય પ્રવાહના પરિણામને લઈને જિલ્લાની વાત કરીએ તો જિલ્લામાં વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 5937 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી હતી. જેમાં A1 35, A2 614, B1 259, B2 1446, C1 1186, C2 714, D 136, E1 2, N.I 556 વિદ્યાર્થીઓ છે અને 90.82 ટકા પરીણામ આવ્યું છે. સામાન્ય પ્રવાહમાં જોઈએ તો 14,319 વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા હતા જેમાં A1 327, A2 2775, B1 4,051 B2 3801, C1 2444, C2 848, D 70, E1 13, N.I 669 કુલ 97.20 ટકા પરિણામ આવ્યું છે.

