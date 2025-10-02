ભાવનગર: કોંગ્રેસ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલના ભાજપ અને વડાપ્રધાન પર આકરા પ્રહાર, લોકશાહી બચાવ અભિયાનની જાહેરાત
આગામી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને કોંગ્રેસ દ્વારા લોકજાગૃતિ અભિયાન શરૂ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
Published : October 2, 2025 at 6:45 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરના સર્કિટ હાઉસ ખાતે કોંગ્રેસની શહેર અને જિલ્લા કારોબારીની બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં પ્રદેશના પૂર્વ પ્રમુખ શક્તિસિંહ ગોહિલે હાજરી આપી હતી. તેમણે ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) અને વડાપ્રધાન પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. આ ઉપરાંત, આગામી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને કોંગ્રેસ દ્વારા લોકજાગૃતિ અભિયાન શરૂ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
શક્તિસિંહ ગોહિલના આકરા પ્રહાર:
શક્તિસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે, ભારતની લોકશાહી વિશ્વમાં પરિપક્વ અને પ્રતિષ્ઠિત ગણાતી હતી, પરંતુ ભાજપે તેને કલંકિત કરી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપે ચૂંટણીમાં મનમાની કરવા માટે ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયાને હટાવીને પોતાના મનગમતા અધિકારીને નિયુક્ત કર્યા છે. આ ઉપરાંત, તેમણે રાહુલ ગાંધી દ્વારા ચૂંટણીમાં થતી ધાંધલી અને મતદાનની ચોરીની હકીકતો દેશ સામે મૂકવામાં આવી હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે "વોટ ચોર, ગદ્દી છોડ"નો નારો ઉઠાવ્યો અને લોકશાહીની રક્ષા માટે લોકજાગૃતિ અભિયાન શરૂ કરવાની વાત કરી.
લોકશાહી બચાવવા કોંગ્રેસનું અભિયાન:
શક્તિસિંહ ગોહિલે વધુમાં જણાવ્યું કે, કોંગ્રેસ આગામી દિવસોમાં દરેક મતદાર સુધી પહોંચીને ચૂંટણીમાં ધાંધલી બંધ કરવા અને મતાધિકારનું રક્ષણ કરવા માટે જનજાગૃતિ લાવશે. આ અભિયાનનો હેતુ લોકોને મતદાનની પ્રક્રિયામાં સામેલ થવા અને ખોટા મતદારોને રોકવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે.
મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીની તૈયારી:
આ બેઠકમાં શહેર પ્રમુખ લાલભા ગોહિલ અને ગ્રામ્ય પ્રમુખ સહિત શહેર અને જિલ્લાના અગ્રણી નેતાઓ તેમજ કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કોંગ્રેસે આગામી મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને આ અભિયાન દ્વારા દરેક મતદાર સુધી પહોંચવાનો નિર્ધાર વ્યક્ત કર્યો છે.
આ પણ વાંચો: