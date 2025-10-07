ETV Bharat / state

ભાવનગરવાસીઓ પાણી ભરી રાખજો ! આ વિસ્તારમાં ત્રણ દિવસ પાણીકાપ જાહેર...

ભાવનગર શહેરના નિશ્ચિત વિસ્તારોમાં પાણીકાપ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. નાવડા વલ્લભીપુર બ્રાન્ચ કેનાલમાં મેન્ટેનન્સ હોવાથી પાણીકાપ રહેશે.

ભાવનગર શહેરમાં પાણીકાપ
ભાવનગર શહેરમાં પાણીકાપ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 7, 2025 at 8:17 AM IST

2 Min Read
ભાવનગર : જો તમે ભાવનગર શહેરમાં રહો છો તો આ અહેવાલ ખાસ વાંચો, કારણ કે ભાવનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં ત્રણ દિવસના પાણી કાપ પડી છે. વલ્લભીપુર નાવડામાં આવેલી બ્રાન્ચમાં મેન્ટેનન્સ હોવાથી મહિપરીએજનું પાણી આગામી ત્રણ દિવસ સુધી મળવાનું નથી. જેને પગલે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાને શટડાઉન કરવાની ફરજ પડી છે.

ભાવનગર શહેરમાં પાણીકાપ !

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા વોટર વર્ક્સ વિભાગ તરફથી જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે, વલ્લભીપુરના નાવડા હેડ ક્વાર્ટરમાં વલ્લભીપુર ખાતેની બ્રાન્ચ કેનાલમાં મેન્ટેનન્સની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. જે કામગીરી 6 ઓક્ટોબરથી 8 ઓક્ટોબર સુધી થવાની છે. જેને પગલે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાને મહી પરીએજને મળતું 70 MLD પાણીની ઘટ ઊભી થઈ છે, અને શહેરમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં શટ ડાઉન કરવાની ફરજ પડી છે.

પાણીની ઘટ સામે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા

ભાવનગર શહેરમાં સંપૂર્ણ પાણી વ્યવસ્થા ખોરવાય નહીં તે માટે મહાનગરપાલિકા તંત્ર દ્વારા બીજા સ્તોત્રમાંથી પણ પાણી આપવાની વ્યવસ્થા કરી છે. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ 70 MLD પાણીની ઘટ હોય તેની સામે શહેરના અન્ય સ્ત્રોતમાંથી 45 MLD પાણીની વ્યવસ્થા કરી માત્ર 25 MLD પાણીની ઘટ રહેવા દીધી છે. આમ છતાં 25 MLD ઘટને પગલે કાપ જાહેર કર્યો છે.

ભાવનગર શહેરના નિશ્ચિત વિસ્તારોમાં પાણીકાપ જાહેર
ભાવનગર શહેરના નિશ્ચિત વિસ્તારોમાં પાણીકાપ જાહેર (ETV Bharat Gujarat)

આ વિસ્તારમાં રહેશે પાણીકાપ

આજે 7 ઓક્ટોબર, મંગળવારના રોજ ભાવનગર શહેરના વર્ધમાન ESR આધારિત વિસ્તારોમાં શાંતિનગર, આસ્થા, હોમ્સ, શ્રીનાથજીનગર, સીતારામ ચોક આજુબાજુનો વિસ્તાર, બે માળીયા, સિંગલિયા, પુષ્પક,સિદ્ધાર્થ, હરિઓમનગર, તખ્તેશ્વર રેસીડેન્સી વગેરે આસપાસના વિસ્તારોમાં પાણી કાપ રહેશે.

જ્યારે બાલયોગીનગર ESR આધારિત વિસ્તારમાં ખારસી વિસ્તાર, ગાયત્રીનગર, બરસાના સોસાયટી, આવાસ યોજના, હિમાલયા ટેનામેન્ટ, વારાહી સોસાયટી, અખિલેશ સર્કલ આસપાસનો વિસ્તાર, રુવા ગામ, બાલા હનુમાન પાર્ક, મીરા પાર્ક, લાખાવાડ, હીરા બજાર વગેરે વિસ્તારોમાં પાણી કાપ રહેશે. જ્યારે દિલબહાર ESR આધારિત વિસ્તારમાં હરિઓમ - નિર્મણીનગર, પટેલ પાર્ક 1-2, કબીર આશ્રમ, શાંતિનગર 1 અને 2, ભગવતી સર્કલ અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં મંગળવારના રોજ પાણી કાપ રહેશે.

આવતીકાલ 8 ઓક્ટોબર, બુધવારના રોજ વર્ધમાન ESR હેઠળના વિસ્તાર વર્ધમાનનગર, બે માળીયા, દેવરાજનગર, આશુતોષ, ભાગ્યોદય, માલધારી,શિક્ષક સોસાયટી, મહાવીરનગર, અર્બન 160, તળાજા રોડ, શિવનગર 2, કામીનીયાનગર, રાધેશ્યામ, કસ્તુરબા, જીએમડીસી વસાહત, શેત્રુંજી રેસીડેન્સી 1 -2-3-4, તખ્તેશ્વર હાઇટ્સ, તરસમિયા ગામ, અધેવાડા ગામ સહિતના વિસ્તારોમાં પાણીકાપ રહેશે.

જ્યારે બાલયોગી ESR હેઠળના વિસ્તારમાં પ્રગતિ, ઘોઘા રોડ, ગૌશાળા, સત્કાર, મુરલીધર, બાલયોગીનગર, નારાયણ પાર્ક, અકવાડા ગામ અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારમાં પાણીકાપ રહેશે. જ્યારે દીલબહાર ESR હેઠળ સિંધુનગર તથા આજુબાજુના વિસ્તાર, તળાજા રોડ અને આજુબાજુનો વિસ્તાર, અક્ષરધામ, પટેલ પાર્ક, ઇસ્કોન મેગા સિટી વગેરે વિસ્તારમાં પાણી કાપ રહેશે.

