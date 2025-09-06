ETV Bharat / state

ભાવનગર શહેરમાં વરસાદમાં વારંવાર રોડ તૂડવાની સમસ્યા, વિપક્ષના સરકાર પર પ્રહારો વચ્ચે શાસક પક્ષે શું કહ્યું?

કોંગ્રેસે રોડમાં પડતા ખાડાને લઈ કર્યો પ્રહાર : ભાવનગર શહેરના મોટાભાગના રસ્તાઓમાં વરસાદને પગલે ખાડાઓ પડી ગયા છે.

વિપક્ષે સરકાર પર પ્રહારો કર્યા તો શાસકનો વળતો પ્રહાર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 7:31 PM IST

ભાવનગર : શહેરમાં ચોમાસુ આવતાની સાથે રસ્તાઓ તૂટવાના બનાવો વધી જાય છે. ખાડાઓમાં ચાલતા રાહદારીઓ પરેશાન છે ત્યારે વિપક્ષે આકરો પ્રહાર કર્યો છે. જેથી શાસકોએ પોતાનું કામ ગણાવીને વળતો પ્રહાર કરીને કોંગ્રેસના નગરસેવક સામે સવાલ ઉભા કર્યા છે.

ભાવનગર શહેરમાં બીજા રાઉન્ડમાં વરસાદને પગલે રસ્તાઓમાં ઠેર ઠેર ખાડાઓ પડી ગયા છે. જેને પગલે મહાનગરપાલિકાના રોડ વિભાગને કામ ચલાવ કામગીરી કરવી પડી રહી છે, ત્યારે વિપક્ષે સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે આખરે રોડ કઈ રીતે તૂટે ત્યારે શાસકોએ બચાવમાં આવીને કોંગ્રેસને જ સવાલો કરીને ઘેરવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. શાસકે સવાલ કર્યો નગરસેવક કેમ મહાનગરપાલિકામાં કોંગ્રેસના બોલતા નથી.

કોંગ્રેસે રોડમાં પડતા ખાડાને લઈ કર્યો પ્રહાર : ભાવનગર શહેરના મોટાભાગના રસ્તાઓમાં વરસાદને પગલે ખાડાઓ પડી ગયા છે, જેથી રાહદારીઓ મુશ્કેલીમાં છે. આ સ્થિતિમાં શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ લાલભા ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે જ્યારે રોડની ગુણવત્તા તપાસવામાં આવતી નથી, અને આટલા મોટા ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય અને વારંવાર ટકોર કરવા છતાં ભ્રષ્ટાચાર સિવાય કશું કરતા નથીને રોડ તૂટી જાય છે. ભાવેણા મહારાજ કૃષ્ણકુમારસિંહજીનું છે આ રસ્તાની હાલત વારંવાર કેમ થાય છે, તેના પર એનાલિસિસ થવું જોઈએ.

ભાવનગર શહેરમાં વારંવાર વરસાદમાં તૂટતો રોડ
આવા ભ્રષ્ટાચારી જે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટર હોય તેની સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ. ભાવનગરની જનતાના ટેક્સના પૈસાનો વારંવાર દુરુપયોગ પર લગામ લગાવવી જરૂરી છે નહીંતર આવતા દિવસોમાં તમને ખુલ્લા કરવાના છીએ, એવો વિરોધ કરશું કે લોકો પણ અમારી સાથે જોડાશે.

શાસકો કહ્યું નથી કરતા બાંધછોડ : મહાનગરપાલિકાના સ્ટેન્ડની કમિટીના ચેરમેન રાજુભાઇ રાબડીયાએ જણાવ્યું કે, "ચૂંટણી ટાણે જ કોંગ્રેસ જાગે છે, અને કોંગ્રેસના નેતાઓ પ્રજાના દુઃખ જોવા નીકળે છે. ભાવનગરમાં ક્વોલિટી સાથે અમે કામ કર્યું છે, તેમાં કોઈ બાંધછોડ કરવામાં આવતી નથી. રોડની વાત કરી રહ્યા છે, ત્યારે મારા વિભાગ દ્વારા સેમ્પલ લેવામાં આવે તેની જાણકારી રાખવામાં આવે છે ,બધી ડિટેલ હોય છે. સેમ્પલ ફેલ આવે તો ના મંજૂર કરીએ અને બિલ પણ ચૂકવતા નથી.

ભાવનગર શહેરમાં વારંવાર વરસાદમાં તૂટતો રોડ
શાસકોએ કોંગ્રેસના નગરસેવક પર ઊભા કર્યા સવાલ : રાજુભાઈ રાબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારા કાર્યપાલક દ્વારા સેમ્પલ લેતા હોય અને કામ ચાલુ હોય ત્યારે મોનિટરિંગ પણ કરતા હોય છે. ટેકનિકલ જોવા જઈએ તો તમામ જગ્યાએ ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં તેમ કામ થાય છે. નાની મોટી ઘટનાઓની તપાસ થતી હોય છે. હું કોંગ્રેસના પ્રમુખને તમારા માધ્યમથી કહેવા માંગીશ કે કોંગ્રેસના નગરસેવક મહાનગરપાલિકામાં બેસી રહ્યા છે, ત્યારે તમેં સંગઠનાત્મક કામના બદલે મહાનગરપાલિકાનું જોઈ રહ્યા છો ત્યારે આપના નગરસેવક પણ વિરોધ પક્ષમાં બેસતા હોય અને જો તેઓ પ્રશ્ન ઉઠાવે અને શાસક ન કરે તો કહેવાય."

ભાવનગર શહેરમાં વારંવાર વરસાદમાં તૂટતો રોડ
રોડ વિભાગે કહ્યું ફરિયાદ સામે કાર્યવાહી પણ : ભાવનગર શહેરમાં પડતા રસ્તાની વચ્ચેના ખાડાઓને લઈને રોડ વિભાગના કર્મચારી કિશોરભાઈએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, "342 જેટલા ખાડાઓ હતા જેને અમારા કર્મચારી દ્વારા સર્વે કર્યા અને ત્યારબાદ પરાજુ નાખી દેવામાં આવ્યું છે. હાલમાં ડામર પ્લાન્ટ વરસાદને કારણે બંધ રહેતો હોય છે, અને વરસાદનો સમય હોવાથી પરાજુ નાખ્યા બાદ ફરી નીકળી જતા બીજી વખત નાખવું પડે છે. જો કે 729 જેટલી ફરિયાદો પહેલા 15 ઓગસ્ટ પછી આવેલી છે જેમાં ચાર પ્રકારની ફરિયાદો હોય છે રોડ રીપેરીંગ, પાણી ભરાવાની, જંગલ કટીંગ અને કોઝવે બ્રિજ પાસેની સમસ્યા હોય છે."

ભાવનગર શહેરમાં વારંવાર વરસાદમાં તૂટતો રોડ
ભાવનગર શહેરમાં વારંવાર વરસાદમાં તૂટતો રોડ (Etv Bharat Gujarat)

