ભાવનગર : શહેર અને જિલ્લામાં વહેલી સવારથી મેઘરાજાએ વરસવાની શરૂઆત કરી હતી. જો કે શહેરમાં વરસાદી ઝાપટાઓ વરસ્યા હતા, ત્યારે જિલ્લામાં સારો વરસાદ વરસવા પામ્યો છે. જેને પગલે ખેડૂતોની ચિંતામાં ઘટાડો પણ થયો છે. જાણો ભાવનગર જિલ્લા અને શહેરમાં કયાં કેટલો વરસાદ નોંધાયો.
ગુજરાત સરકારના મોસમ વિભાગ પ્રમાણે, ભાવનગર જિલ્લામાં વહેલી સવારથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો. વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ હતી. ભાવનગર શહેર સહિત જિલ્લામાં સારા એવા વરસાદ વરસતા ખેડૂતોની ચિંતામાં ઘટાડો થયો છે. જો કે એક તરફ વધેલા બફારામાંથી પણ લોકોને રાહત મળી છે. શહેર કરતાં જિલ્લામાં સારો એવો વરસાદ પડ્યો હોવાનું સામે આવી રહ્યુ છે.
શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદની થઈ એન્ટ્રી : ભાવનગર શહેરમાં વહેલી સવારે 7 વાગ્યા આસપાસ વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ હતી. જેને પગલે પોતાના વ્યવસાય, ધંધા અને શાળાએ જતા બાળકોને વરસાદના પગલે છત્રી અને રેઇનકોટનો સહારો લેવાની ફરજ પડી હતી, ત્યારે જિલ્લામાં મહુવા, ગારીયાધાર,પાલીતાણા જેસર વગેરે જેવા તાલુકાઓમાં પણ સારો એવો વરસાદ વરસવા પામ્યો છે. જેને પગલે ખેડૂતોની ચિંતામાં ઘટાડો જરૂર થવા પામ્યો છે.
જિલ્લામાં વરસાદ સૌથી વધું વરસાદ : ભાવનગર જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદમાં હવામાન 75 mm નોંધાવા પામ્યો છે. જ્યારે અન્ય તાલુકાઓમાં વરસાદ ઓછો નોંધાયો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે મહુવા,જેસર, ગારીયાધાર વગેરે જેવા પંથકમાં સવારથી જ સારા એવા વરસાદને પગલે ખેતી ક્ષેત્રે ખેડૂતોને પાકની ચિંતામાં ઘટાડો થયો છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે જેસર ગારીયાધાર રોડ ઉપર વરસાદના પગલે પાણી ફરી વળ્યાં હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. જો કે સૌથી વધુ વરસાદ મહુવા તાલુકામાં નોંધાવવા પામ્યો હતો.
તાલુકાઓમાં સિઝનનો કુલ વરસાદ :
|વલભીપુર
|732 એમએમ
|ઉમરાળા
|791 એમએમ
|ભાવનગર
|495 એમએમ
|ઘોઘા
|371 એમએમ
|સિહોર
|852 એમએમ
|ગારીયાધાર
|386 એમએમ
|પાલીતાણા
|567 એમએમ
|તળાજા
|411 એમએમ
|મહુવા
|639 એમએમ
|જેસર
|434 એમએમ
આંકડાકીય દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો સૌથી વધુ વરસાદ સિહોર તાલુકામાં 852 એમએમ નોંધાયો છે. જ્યારે સૌથી ઓછો વરસાદ ઘોઘા તાલુકામાં 371 એમએમ નોંધાવવા પામ્યો છે.
