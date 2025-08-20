ETV Bharat / state

ભાવનગર શહેર સહિત 9 તાલુકામાં પડ્યો સાર્વત્રિક વરસાદ, જાણો કયાં કેટલો વરસાદ નોંધાયો - GUJARAT WEATHER

ગારીયાધાર રોડ ઉપર વરસાદના પગલે પાણી ફરી વળ્યાં હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. જો કે સૌથી વધુ વરસાદ મહુવા તાલુકામાં નોંધાયો

ભાવનગર શહેર સહિત 9 તાલુકામાં પડ્યો સાર્વત્રિક વરસાદ
ભાવનગર શહેર સહિત 9 તાલુકામાં પડ્યો સાર્વત્રિક વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2025 at 2:27 PM IST

2 Min Read

ભાવનગર : શહેર અને જિલ્લામાં વહેલી સવારથી મેઘરાજાએ વરસવાની શરૂઆત કરી હતી. જો કે શહેરમાં વરસાદી ઝાપટાઓ વરસ્યા હતા, ત્યારે જિલ્લામાં સારો વરસાદ વરસવા પામ્યો છે. જેને પગલે ખેડૂતોની ચિંતામાં ઘટાડો પણ થયો છે. જાણો ભાવનગર જિલ્લા અને શહેરમાં કયાં કેટલો વરસાદ નોંધાયો.

ગુજરાત સરકારના મોસમ વિભાગ પ્રમાણે, ભાવનગર જિલ્લામાં વહેલી સવારથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો. વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ હતી. ભાવનગર શહેર સહિત જિલ્લામાં સારા એવા વરસાદ વરસતા ખેડૂતોની ચિંતામાં ઘટાડો થયો છે. જો કે એક તરફ વધેલા બફારામાંથી પણ લોકોને રાહત મળી છે. શહેર કરતાં જિલ્લામાં સારો એવો વરસાદ પડ્યો હોવાનું સામે આવી રહ્યુ છે.

ભાવનગરમાં સાર્વત્રિક વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદની થઈ એન્ટ્રી : ભાવનગર શહેરમાં વહેલી સવારે 7 વાગ્યા આસપાસ વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ હતી. જેને પગલે પોતાના વ્યવસાય, ધંધા અને શાળાએ જતા બાળકોને વરસાદના પગલે છત્રી અને રેઇનકોટનો સહારો લેવાની ફરજ પડી હતી, ત્યારે જિલ્લામાં મહુવા, ગારીયાધાર,પાલીતાણા જેસર વગેરે જેવા તાલુકાઓમાં પણ સારો એવો વરસાદ વરસવા પામ્યો છે. જેને પગલે ખેડૂતોની ચિંતામાં ઘટાડો જરૂર થવા પામ્યો છે.

ગારીયાધાર રોડ ઉપર વરસાદના પગલે પાણી ફરી વળ્યાં
ગારીયાધાર રોડ ઉપર વરસાદના પગલે પાણી ફરી વળ્યાં (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લામાં વરસાદ સૌથી વધું વરસાદ : ભાવનગર જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદમાં હવામાન 75 mm નોંધાવા પામ્યો છે. જ્યારે અન્ય તાલુકાઓમાં વરસાદ ઓછો નોંધાયો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે મહુવા,જેસર, ગારીયાધાર વગેરે જેવા પંથકમાં સવારથી જ સારા એવા વરસાદને પગલે ખેતી ક્ષેત્રે ખેડૂતોને પાકની ચિંતામાં ઘટાડો થયો છે.

મેઘરાજાએ ભાવનગરને ધમરોળ્યું
મેઘરાજાએ ભાવનગરને ધમરોળ્યું (Etv Bharat Gujarat)

સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે જેસર ગારીયાધાર રોડ ઉપર વરસાદના પગલે પાણી ફરી વળ્યાં હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. જો કે સૌથી વધુ વરસાદ મહુવા તાલુકામાં નોંધાવવા પામ્યો હતો.

તાલુકાઓમાં સિઝનનો કુલ વરસાદ :

વલભીપુર 732 એમએમ
ઉમરાળા 791 એમએમ
ભાવનગર 495 એમએમ
ઘોઘા 371 એમએમ
સિહોર 852 એમએમ
ગારીયાધાર 386 એમએમ
પાલીતાણા 567 એમએમ
તળાજા411 એમએમ
મહુવા 639 એમએમ
જેસર 434 એમએમ

આંકડાકીય દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો સૌથી વધુ વરસાદ સિહોર તાલુકામાં 852 એમએમ નોંધાયો છે. જ્યારે સૌથી ઓછો વરસાદ ઘોઘા તાલુકામાં 371 એમએમ નોંધાવવા પામ્યો છે.

સમગ્ર ભાવનગરમાં વરસાદ
સમગ્ર ભાવનગરમાં વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો :

  1. મનપાની ચૂંટણી પહેલા ભાવનગરમાં રાજકીય ગરમાવો, આક્ષેપ-પ્રતિઆક્ષેપની મોસમ પૂરજોરમાં...
  2. ભાવનગર જિલ્લામાં તલના મર્યાદિત વાવેતર વચ્ચે ભાવ ઊંચકાયા, 5 વર્ષમાં મણના ભાવમાં રૂ. 1 હજારનો વધારો

ભાવનગર : શહેર અને જિલ્લામાં વહેલી સવારથી મેઘરાજાએ વરસવાની શરૂઆત કરી હતી. જો કે શહેરમાં વરસાદી ઝાપટાઓ વરસ્યા હતા, ત્યારે જિલ્લામાં સારો વરસાદ વરસવા પામ્યો છે. જેને પગલે ખેડૂતોની ચિંતામાં ઘટાડો પણ થયો છે. જાણો ભાવનગર જિલ્લા અને શહેરમાં કયાં કેટલો વરસાદ નોંધાયો.

ગુજરાત સરકારના મોસમ વિભાગ પ્રમાણે, ભાવનગર જિલ્લામાં વહેલી સવારથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો. વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ હતી. ભાવનગર શહેર સહિત જિલ્લામાં સારા એવા વરસાદ વરસતા ખેડૂતોની ચિંતામાં ઘટાડો થયો છે. જો કે એક તરફ વધેલા બફારામાંથી પણ લોકોને રાહત મળી છે. શહેર કરતાં જિલ્લામાં સારો એવો વરસાદ પડ્યો હોવાનું સામે આવી રહ્યુ છે.

ભાવનગરમાં સાર્વત્રિક વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

શહેર અને જિલ્લામાં વરસાદની થઈ એન્ટ્રી : ભાવનગર શહેરમાં વહેલી સવારે 7 વાગ્યા આસપાસ વરસાદ વરસવાની શરૂઆત થઈ હતી. જેને પગલે પોતાના વ્યવસાય, ધંધા અને શાળાએ જતા બાળકોને વરસાદના પગલે છત્રી અને રેઇનકોટનો સહારો લેવાની ફરજ પડી હતી, ત્યારે જિલ્લામાં મહુવા, ગારીયાધાર,પાલીતાણા જેસર વગેરે જેવા તાલુકાઓમાં પણ સારો એવો વરસાદ વરસવા પામ્યો છે. જેને પગલે ખેડૂતોની ચિંતામાં ઘટાડો જરૂર થવા પામ્યો છે.

ગારીયાધાર રોડ ઉપર વરસાદના પગલે પાણી ફરી વળ્યાં
ગારીયાધાર રોડ ઉપર વરસાદના પગલે પાણી ફરી વળ્યાં (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લામાં વરસાદ સૌથી વધું વરસાદ : ભાવનગર જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદમાં હવામાન 75 mm નોંધાવા પામ્યો છે. જ્યારે અન્ય તાલુકાઓમાં વરસાદ ઓછો નોંધાયો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે મહુવા,જેસર, ગારીયાધાર વગેરે જેવા પંથકમાં સવારથી જ સારા એવા વરસાદને પગલે ખેતી ક્ષેત્રે ખેડૂતોને પાકની ચિંતામાં ઘટાડો થયો છે.

મેઘરાજાએ ભાવનગરને ધમરોળ્યું
મેઘરાજાએ ભાવનગરને ધમરોળ્યું (Etv Bharat Gujarat)

સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે જેસર ગારીયાધાર રોડ ઉપર વરસાદના પગલે પાણી ફરી વળ્યાં હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. જો કે સૌથી વધુ વરસાદ મહુવા તાલુકામાં નોંધાવવા પામ્યો હતો.

તાલુકાઓમાં સિઝનનો કુલ વરસાદ :

વલભીપુર 732 એમએમ
ઉમરાળા 791 એમએમ
ભાવનગર 495 એમએમ
ઘોઘા 371 એમએમ
સિહોર 852 એમએમ
ગારીયાધાર 386 એમએમ
પાલીતાણા 567 એમએમ
તળાજા411 એમએમ
મહુવા 639 એમએમ
જેસર 434 એમએમ

આંકડાકીય દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો સૌથી વધુ વરસાદ સિહોર તાલુકામાં 852 એમએમ નોંધાયો છે. જ્યારે સૌથી ઓછો વરસાદ ઘોઘા તાલુકામાં 371 એમએમ નોંધાવવા પામ્યો છે.

સમગ્ર ભાવનગરમાં વરસાદ
સમગ્ર ભાવનગરમાં વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો :

  1. મનપાની ચૂંટણી પહેલા ભાવનગરમાં રાજકીય ગરમાવો, આક્ષેપ-પ્રતિઆક્ષેપની મોસમ પૂરજોરમાં...
  2. ભાવનગર જિલ્લામાં તલના મર્યાદિત વાવેતર વચ્ચે ભાવ ઊંચકાયા, 5 વર્ષમાં મણના ભાવમાં રૂ. 1 હજારનો વધારો

For All Latest Updates

TAGGED:

BHAVNAGAR CITYHEAVY RAINBHAVANAGR NEWSBHAVNAGAR MONSOONGUJARAT WEATHER

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.