ભાવનગરમાં મકાન ધરાશાયી, એક યુવકનું મોત : એસ્ટેટ વિભાગના અધિકારીએ કર્યો મોટો ખુલાસો

ભાવનગર શહેરના આનંદનગર વિસ્તારમાં સ્થિત ત્રણ માળિયા મકાનનો એક ભાગ ધરાશાયી થવાનો બનાવ બન્યો છે.

ભાવનગરના આનંદનગર વિસ્તારમાં મકાન ધરાશાયી
ભાવનગરના આનંદનગર વિસ્તારમાં મકાન ધરાશાયી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 14, 2025 at 12:52 PM IST

2 Min Read
ભાવનગર : ગત મોડી રાત્રે ભાવનગર શહેરમાં આવેલા ત્રણ માળિયા મકાનનો એક ભાગ ધરાશાયી થયો હતો. આ બનાવમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે, જ્યારે અન્ય ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. નોંધનીય છે કે, ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ આ બિલ્ડિંગને જર્જરિત જાહેર કરી હતી. આ બનાવને પગલે મેયર, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન, જિલ્લા કલેક્ટર સહિતના અધિકારીઓ દોડી આવ્યા હતા. રેસ્ક્યુ કામગીરી મોડી રાત સુધી ચાલી હતી.

આનંદનગર વિસ્તારમાં મકાન ધરાશાયી

ભાવનગર શહેરના આનંદનગર વિસ્તારમાં ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના ત્રણ માળિયા મકાનો આવેલા છે. જે પૈકીનો એક બ્લોક ગઈકાલ રાત્રે ધરાશાયી થયો હતો. આ બનાવમાં કાટમાળ નીચે એક પરિવાર દબાઈ ગયો હતો. તાત્કાલિક રેસ્ક્યુ કામગીરી હાથ ધરી કાટમાળમાંથી એક મહિલા અને પુરુષને હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા. જ્યારે એક યુવાનને પણ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

ત્રણ માળિયા મકાનનો એક ભાગ ધરાશાયી
ત્રણ માળિયા મકાનનો એક ભાગ ધરાશાયી (ETV Bharat Gujarat)

એક વ્યક્તિનું મોત, અન્ય ઈજાગ્રસ્ત

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના અધિકારી સુરેન્દ્રસિંહ રાણાએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, રાત્રે JCB સાથે ફાયર વિભાગ સહિતની ટીમ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. બાજુના બ્લોકમાં દાદર પડી જવાને કારણે ફસાયેલા સમગ્ર પરિવારને સીડીથી ઉતારવામાં આવ્યા હતા. આ સાથે કાટમાળમાં દબાયેલા એક મહિલા, પુરુષ અને યુવકને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.

"બનાવના બ્લોકની આસપાસના પાંચ-છ મકાન ખાલી કરાવી દેવામાં આવ્યા છે. જે પરિવાર ભોગ બન્યો તે વચ્ચેના માળે રહેતો હતો. કિશોર સવજીભાઈ બારૈયા નામના યુવકનું સારવારમાં મૃત્યુ નીપજ્યું છે." -- સુરેન્દ્રસિંહ રાણા

રાહત અને બચાવ કાર્ય

આ બનાવ બનતા જ ભાવનગર જિલ્લા કલેક્ટર, શહેર મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન સહિતના અધિકારીઓ સાથે મહાનગરપાલિકાની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયર વિભાગ સાથે રહીને રેસ્ક્યુ ટીમ દ્વારા પાંચ JCB ના માધ્યમથી કાટમાળ હટાવવાની અને લોકોને બચાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. રાત્રી દરમિયાન ઘટનાસ્થળે બચાવ કામગીરી ચાલી હતી. નોંધનીય છે કે, આ બિલ્ડિંગ આશરે 40 થી 50 વર્ષ જુની છે.

"ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના મકાનો રિડેવલપમેન્ટમાં હોય, પરંતુ ભયજનક હોવાને પગલે મહાનગરપાલિકાએ હાલ ઉતારી લેવા માટે જણાવ્યું છે. જેથી ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ કાર્યવાહી કરનાર છે." -- કૃણાલ ચૌહાણ

અગાઉ આપી હતી મકાન જર્જરિત હોવાની નોટિસ

ત્રણ માળિયા મકાનનો એક ભાગ ધરાશાયી
ત્રણ માળિયા મકાનનો એક ભાગ ધરાશાયી (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા એસ્ટેટ વિભાગના અધિકારી કૃણાલ ચૌહાણે ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડની આ પ્રકારની 137 જેટલી મિલકતોને અગાઉ નોટિસ આપેલી છે. ભાવનગર શહેરમાં કુલ 300 જેટલી ખાનગી સહિતની મિલકતોને નોટિસ આપી ઉતારી લેવા કહેવામાં આવ્યું છે. આજ સવારથી જ સિક્યુરિટી ગોઠવી દેવામાં આવી છે, અને આસપાસના મકાનોને પણ ઉતારી લેવા માટે ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડને જણાવવામાં આવ્યું છે.

