ભાવનગરના બોર તળાવમાં નવા નીર આવક: મનપાનો ખર્ચ બચશે-થશે ફાયદો, જાણો કેવી રીતે... - BHAVNAGAR NEWS

ભાવનગરના બોર તળાવમાં નવા નીર આવતા સપાટી વધી છે, જેનો સીધો લાભ મહાનગરપાલિકાને થવાનો છે. જાણો કેવી રીતે...

ભાવનગરનું બોર તળાવ
ભાવનગરનું બોર તળાવ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2025 at 11:21 AM IST

2 Min Read

ભાવનગર : આમ તો ભાવનગર શહેરવાસીઓને પીવાનું પાણી શેત્રુંજી ડેમ પૂરું પાડે છે. પરંતુ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી જેવું કામ ભાવનગરનું બોર તળાવ પણ કરે છે. જોકે, બોરતળામાં સૌની યોજના અંતર્ગત પાણી ઠાલવવામાં આવતું હોય છે. પરંતુ ઉપરવાસના કેચમેન્ટ એરિયામાંથી થયેલા સારા વરસાદને પગલે બોર તળાવમાં નવા નીરની આવક થઈ છે. ચાલો જાણીએ તેનાથી ફાયદો શું ?

બોર તળાવમાં નવા નીરની રેલમછેલ

ભાવનગર શહેરની વચ્ચે આવેલું ગૌરીશંકર તળાવ એટલે કે બોર તળાવ, જેમાં વરસાદના નવા નીરની આવક થઈ છે. કુદરતી રીતે ભીકડા કેનાલ મારફતે બોર તળાવમાં પાણી આવે છે. માળનાથના ડુંગરોમાં અને તે વિસ્તારમાં થયેલા સારા વરસાદને પગલે માલેશ્રી નદીમાં ધસમસતાં પાણી આવ્યા હતા. જેથી ભીકડા વિસ્તારમાં પાણીની સારી આવક થઈ છે. જેને પગલે બોર તળાવની સપાટીમાં પણ વધારો થયો છે. હવે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાને તેનો સીધો ફાયદો થવાનો છે.

ભાવનગરના બોર તળાવમાં નવા નીર આવ (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગર મનપાને શું ફાયદો થશે ?

બોર તળાવમાં નવા આવેલા પાણી અંગે ભાવનગર મનપાના વોટર વર્કસ વિભાગના અધિકારી ફાલ્ગુનભાઈ શાહે જણાવ્યું કે, સારા વરસાદના પગલે બે દિવસથી ભીકડા કેનાલમાં સારું પાણી આવતા બોર તળાવની સપાટીમાં સવા બે ફૂટનો વધારો થયો છે. બોર તળાવની સપાટી 38 ફૂટ પહોંચી ગઈ છે. મહાનગરપાલિકા અન્ય સ્ત્રોતમાંથી પાણી લેવાનો ઘટાડો કરીને બોર તળાવના પાણીનો ઉપાડ કરવામાં આવશે. જેથી અન્ય સ્તોત્રના બદલે ઘરનું પાણી જ વપરાશે.

બોર તળાવમાં નવા નીરની રેલમછેલ
બોર તળાવમાં નવા નીરની રેલમછેલ (ETV Bharat Gujarat)

'સૌની યોજના'ના પાણી માટે ચૂકવેલ બિલ

બોર તળાવમાં પાણીની તકલીફ ઊભી થાય તે સમયે પાણીની વ્યવસ્થા કરવા માટે સૌની યોજના અંતર્ગત પાણીની લાઈન મૂકવામાં આવી છે. ભાવનગર મનપાએ વિતેલા મહિનામાં લીધેલા પાણી અંગે અધિકારી ભાવેશભાઈએ જણાવ્યું કે, મહાનગરપાલિકાએ વર્ષ 2024 માં ઓગસ્ટથી લઈને ઓક્ટોબર સુધીમાં 5.79 લાખ રૂપિયાનું પાણી લીધું છે. વર્ષ 2025 માં ફેબ્રુઆરીથી લઈને એપ્રિલ મહિના સુધીમાં 2.89 લાખ રૂપિયાનું પાણી લીધું છે.

આ બંને બિલની મહાનગરપાલિકા દ્વારા આગામી દિવસોમાં ભરપાઈ કરવામાં આપશે. જરૂરિયાત પ્રમાણે સૌની યોજનાનું પાણી ઠાલવવામાં આવે છે. જો કે કેટલા લીટર પાણી ઠલવાયું કે કેટલા એમસીએફટી પાણી લેવાયું તેની માહિતી અધિકારી પાસેથી મળી શકી નહોતી.

