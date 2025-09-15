ETV Bharat / state

ભાવનગરના ભાલના ગામડાઓમાં નદીઓના નીરથી પાકોના ધોવાણ, 21 ગામડાઓએ કરી ધોવાણ વળતર માટે માંગણી

ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યા હોય છે. સરકાર હાલમાં ધોવાણને લઈને વળતર આપી રહી હોય ત્યારે ભાલ પંથકના ગામડાઓ મેદાનમાં ઉતરીને વળતર માંગ કરી રહ્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2025 at 8:55 PM IST

ભાવનગર : ભાલ પંથકમાં આવેલા ગામડાઓ નદીઓના નીરના પગલે બેટમાં ફેરવાઈ જતા હોય છે, ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યા હોય છે. જેથી પાકોને નુકસાન થાય છે. સરકાર હાલમાં ધોવાણને લઈને વળતર આપી રહી હોય ત્યારે ભાલ પંથકના ગામડાઓ મેદાનમાં ઉતરીને વળતર માંગ કરી રહ્યા છે. જો કે આ તમામ ગામડાના આગેવાનો સરપંચો ભાજપ પ્રેરિત છે.

ભાવનગર જિલ્લાના ભાલ પંથકમાં આવેલા ગામડાઓ નદીઓના નિર આવવાને પગલે ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરે છે, ત્યારે ભાલ પંથકના ગામડાઓના ખેડૂતોના પાકને ચાલુ વર્ષે નદીઓના આવેલા નિરના પગલે ભારે નુકસાની ભોગવી પડી રહી છે. રાજ્ય સરકાર તાજેતરમાં પાક ધોવાણ અંતર્ગત વળતર આપતી હોય ત્યારે ભાલ પંથકના ગામડાના સરપંચો,આગેવાનો તાલુકા પંચાયતને લેખિત રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા. જ્યાં તેમને યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે તેવી માંગ કરી છે.

ભાલમાં બીજા વિસ્તાર જેમ ધોવાણ

ભાવનગર જિલ્લાના ભાલ પંથકમાં 21 જેટલા ગામડાઓ આવેલા છે, ત્યારે પાળીયાદ ગામના આગેવાન વિષ્ણુભાઈ કામ્બડે જણાવ્યું હતું કે, "ખેતી તો અમારે જાર અને કપાસની વધુ થતી હોય છે. પરંતુ ચાલુ વર્ષે નદીઓમાં પાણી આવવાને કારણે પાણી ભરાવાથી પાક નિષ્ફળ ગયા છે. પાક નિષ્ફળ જવાથી ધોવાણ થઈ ગયું છે, ત્યારે સરકાર હાલમાં ધોવાણનું વળતર સરકાર આપી રહી છે. જેમકે વલભીપુર ઉમરાળા વગેરે તાલુકાઓને લાભ મળી રહ્યો છે, ત્યારે અમારા ભાલના ગામડાઓને પણ લાભ આપવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે.

ક્યાં ગામડાઓનો સમાવેશ

ભાવનગરની તાલુકા પંચાયત કચેરીએ રજૂઆત કરવા આવેલા તમામ ગામના સરપંચો અને આગેવાનોએ રજૂઆત કરી છે, ત્યારે જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય મહિલાના પતિ પ્રદીપભાઈ રાઠોડએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારો વિસ્તાર જિલ્લા પંચાયત હેઠળ આવેલો છે. અમારા વિસ્તારના 21 ગામ ઉપરવાસના વરસાદના પાણીના પગલે નદીઓ મારફત ફળી વળતા પાક નિષ્ફળ જાય છે. જેમાં જશવંતપુરા, અધેલાઈ, કાનાતળાવ, ગોકુળ પરા, ખેતા ખાટલી, નર્મદ, કમળેજ, રાજગઢ, માઢીયા, કાળાતળાવ, દેવળીયા, પાળીયાદ, સવાઇનગર, સવાઈ કોટ, કરદેજ, ઉંડવી જે કોઈ નદીઓના વેણ આવે છે. ખાંભડા, કાળુભાર, માલેશ્રીના છે. આ બધાનું પાણી ભાલ વિસ્તારમાં જમા થાય છે, તો સરકાર પાક ધોવાણ યોજના વલભીપુર ઘોઘાને આપવાની છે, ત્યારે અમારા 21 ગામનો પણ સમાવેશ થાય તેવી અમારા ખેડૂતોની માંગ છે.

ખેડૂત આગેવાને કરી પુરા વળતરની માંગ

ભાલ પંથકમાં થયેલા જમીન ધોવાણનો પ્રશ્ન બન્યો છે, અને ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે. આગેવાન અને સરપંચોએ લેખિત માંગ કરી છે. ખેડૂત આગેવાન ભરતસિંહ વાળાએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "ભાલ નહીં પરંતુ જ્યાં પણ ધોવાણ થયું હોય ત્યાં સરકારે માત્ર 10 કે 20,000 રૂપિયાનું વળતર આપવુ ના જોઈએ. પરંતુ મારી તો માંગ એવી છે એ 100 ટકા વળતર આપવું જોઈએ.

દાખલા તરીકે ખેડૂતને 1,00,000નું નુકસાન થયું હોય તે 10 થી 20 હજાર રૂપિયાનું વળતર ખેડૂતને શું કામ લાગી શકે? ઉપરના 80,000 કે 70,000 જેવી રકમ તે ક્યાંથી કાઢી શકે આથી સરકારે પૂરું વળતર આપવું જોઈએ.

TAGGED:

BHAVNAGAR BHALA VILLAGESBHAL VILLAGES FARMERSBHAVNAGAR FARMERSBHAVNAGAR DISTRICT PANCHAYATBHAVNAGAR NEWS

