ભાવનગર: મહુવામાં સગીર બાળકીઓ પર દુષ્કર્મના આરોપીને આજીવન કેદની સજા
એક વર્ષ પહેલાં બે સગીર બાળકીઓ સાથે દુષ્કર્મની ઘટના બની હતી, જેની ફરિયાદ નોંધાયા બાદ કોર્ટે આરોપીને આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે.
Published : September 10, 2025 at 5:52 PM IST
ભાવનગર: દરેક માતા-પિતા માટે આ ઘટના ચેતવણીરૂપ છે. મહુવા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટના સગીર દીકરા-દીકરીઓના માતા-પિતાને ચિંતામાં મૂકે એવી છે. એક વર્ષ પહેલાં બે સગીર બાળકીઓ સાથે દુષ્કર્મની ઘટના બની હતી, જેની ફરિયાદ નોંધાયા બાદ કોર્ટે આરોપીને આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે.
ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા 55 વર્ષીય આરોપી ગોલણભાઈ મકવાણાએ 2024ના ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 13 વર્ષ અને 15 વર્ષની બે સગીર બાળકીઓને પોતાના ઘરે બોલાવી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ ઘટનાની ફરિયાદ મહુવા ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ હતી. પોલીસે આરોપીને ઝડપી લીધો હતો, અને કેસ મહુવા ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં ચાલ્યો. કોર્ટે આરોપીને નૈસર્ગિક મૃત્યુ સુધી આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. આ ઉપરાંત, ભોગ બનનાર બાળકીઓના પુનર્વસન માટે ચાર લાખ રૂપિયાનું વળતર આપવાનો પણ આદેશ કર્યો છે.
ઘટનાની વિગતો
ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા આરોપી ગોલણભાઈ મકવાણાએ 13 વર્ષ અને 15 વર્ષની બે બાળકીઓને પોતાના ઘરે બોલાવી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. આ ઘટના ફેબ્રુઆરી 2024માં બની હતી. ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. કોર્ટમાં કેસ ચાલ્યો, જેમાં સરકારી વકીલ કમલેશભાઈએ 17 મૌખિક અને 53 લેખિત પુરાવા રજૂ કર્યા હતા. ડિસ્ટ્રિક્ટ જજે પુરાવાઓનું મૂલ્યાંકન કરી આરોપીને નૈસર્ગિક મૃત્યુ સુધી આજીવન કેદની સજા ફટકારી.
કોર્ટનો આદેશ
મહુવા ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે આરોપીને આજીવન કેદની સજા ઉપરાંત ભોગ બનનાર બાળકીઓના પુનર્વસન માટે ચાર લાખ રૂપિયાનું વળતર આપવાનો આદેશ કર્યો છે. આ ઘટના સગીર બાળકોના માતા-પિતા માટે ચેતવણીરૂપ છે. પોતાના સગીર દીકરા-દીકરીઓની સુરક્ષા અને સંભાળ માટે દરેક માતા-પિતાએ સતર્ક રહેવું જરૂરી છે.
