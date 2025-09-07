ભરૂચના વાગરામાં 9 મહિનાના બાળકના ગળામાં મચ્છી ફસાતા જીવ જોખમાયો, 108ની ટીમે બચાવ્યો જીવ
વાગરા તાલુકામાં એક 9 મહિનાના બાળકના ગળામાં મચ્છી ફસાઈ જતા જીવલેણ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
Published : September 7, 2025 at 5:33 PM IST
ભરૂચ : વાગરા તાલુકામાં એક 9 મહિનાના બાળકના ગળામાં મચ્છી ફસાઈ જતા જીવલેણ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ગળામાં મચ્છી અટવાઈ જતાં બાળકને લોહીની ઉલટી થવા લાગી હતી, અને શ્વાસ લેવામાં ગંભીર તકલીફ થતી હતી. માતા-પિતાની આંખો સામે બાળકની હાલત બગડતા ઘરમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
પરિસ્થિતિ ગંભીર બનતાં તરત જ બાળકને CHC વાગરા ખાતે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. પ્રાથમિક સારવાર બાદ બાળકને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલ રીફર કરવામાં આવ્યો.
રમતાં રમતાં મોઢામાં મચ્છી ફસાઈ : માહિતી અનુસાર, બાળક રમતાં રમતાં મોઢામાં મચ્છી લઈ બેઠો હતો. રમકડાની જેમ મોઢામાં ઘૂસી ગયેલી મચ્છી અચાનક ગળામાં અટવાઈ જતાં બાળકનું જીવન જોખમાઈ ગયું હતું. માતા-પિતાએ ઘણી કોશિશ કરી છતાં મચ્છી બહાર ન આવતા બાળકની તબિયત વધુ બગડવા લાગી.
108ની ટીમે બચાવ્યો જીવ : ઘટનાની જાણ થતાં જ 108 એમ્બ્યુલન્સ ટીમ, EMT સોનલબેન માલીવાડ અને પાઈલટ કૃષ્ણપાલસિંહ રાઠોડ તાત્કાલિક પહોંચ્યા. બાળકની ગંભીર સ્થિતિ જોઈ તેઓ તેને સિવિલ હોસ્પિટલ ભરૂચ લઈ જવા નીકળ્યા. પ્રવાસ દરમિયાન બાળકની હાલત વધુ ખરાબ થવા લાગી.
તે સમયે EMT સોનલબેન માલીવાડે 108 માં મેળવેલી તાલીમ અને ડૉ. કુરેશીની ટેલિફોનિક સલાહ આધારે સતત 15 થી 20 મિનિટ સુધી બેક બ્લો (Back Blow) આપતા રહ્યા. આ દરમિયાન બાળક તકલીફ સહન કરતો રહ્યો, પરંતુ EMTની ધીરજ અને કુશળતાના કારણે આખરે બાળકના ગળામાં ફસાયેલી મચ્છી બહાર આવી ગઈ.
બાળકને નવજીવન : મચ્છી બહાર આવતા જ બાળકને શ્વાસ લેવામાં રાહત મળી. તરત જ તેને ઓક્સિજન સપોર્ટ પર રાખવામાં આવ્યો અને વાયટલ મોનિટરિંગ સાથે સુરક્ષિત રીતે સિવિલ હોસ્પિટલ ભરૂચ પહોંચાડવામાં આવ્યો. હોસ્પિટલમાં તબીબોએ તપાસ કરતાં બાળકની સ્થિતિ સ્થિર હોવાનું જાહેર કર્યું.
પરિવાર અને તબીબોની પ્રશંસા : EMT સોનલબેન માલીવાડની તાત્કાલિક સુઝબુઝ અને કુશળ કામગીરીના કારણે 9 મહિનાના બાળકનો જીવ બચી ગયો. આ બહાદુરીપૂર્ણ કામગીરી બદલ સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબો તેમજ બાળકના પરિવારજનો દ્વારા EMT સોનલબેનની ખુલ્લેઆમ પ્રશંસા કરવામાં આવી.
પરિવારજનોના જણાવ્યા મુજબ, જો 108 ટીમ સમયસર નહીં પહોંચી હોત તો બાળકને બચાવવો અશક્ય હતો. તેમણે 108 સેવા અને EMTની પ્રતિબદ્ધતા માટે આભાર વ્યક્ત કર્યો.
108 સેવા – જનજીવન માટે જીવનદાયિ : આ ઘટના ફરી એકવાર સાબિત કરે છે કે 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવા રાજ્યમાં અનેક જીવને બચાવવા માટે મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહી છે. ખાસ કરીને તાલીમ પ્રાપ્ત EMTઓની કુશળતા, ઝડપ અને તાત્કાલિક નિર્ણયશક્તિથી જીવલેણ પરિસ્થિતિમાં દર્દીઓને નવજીવન મળી રહ્યું છે.
આ કેસ માત્ર એક બાળકનો જીવ બચાવવાનો નથી, પરંતુ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આરોગ્યસેવામાં 108 એમ્બ્યુલન્સની અસરકારકતા અને સેવાભાવના ઉદાહરણ રૂપે ઉભો થયો છે.
