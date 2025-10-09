ભરૂચમા થયેલા ધર્મંત્રણ મામલે હાઇકોર્ટે આરોપીઓની કવોશિંગ પિટિશન ફગાવી દીધી
ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લાના આમોદ ગામમાં 37થી વધુ કુટુંબોના 100થી વધુ લોકોના ધર્માંતરણનો મામલો સામે આવ્યો હતો.
Published : October 9, 2025 at 9:59 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લાના આમોદ ગામમાં 37થી વધુ કુટુંબોના 100થી વધુ લોકોના ધર્માંતરણનો મામલો સામે આવ્યો હતો. આ કેસમાં આરોપીઓએ તેમની સામે નોંધાયેલી ફરિયાદ રદ કરવા માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ક્વોશિંગ પિટિશન દાખલ કરી હતી. આ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી, જેમાં જસ્ટિસ નિર્ઝર એસ. દેસાઈએ લેન્ડમાર્ક જજમેન્ટ સાથે આરોપીઓની ક્વોશિંગ પિટિશન ફગાવી દીધી.
કેસની વિગતો:
14 નવેમ્બર, 2021ના રોજ ભરૂચના પ્રવીણ વસાવાએ નવ વ્યક્તિઓ સામે એફઆઈઆર નોંધાવી હતી, જે બાદ પોલીસે કુલ 16 વ્યક્તિઓને આરોપી બનાવ્યા. આરોપ હતો કે લગભગ 15 વર્ષ પહેલાં કેટલાક આરોપીઓએ આર્થિક સહાય, ઘર બનાવવાનું વચન અને રોકડ રકમની લાલચ આપીને ગામના હિન્દુ ગ્રામજનોને ઇસ્લામ ધર્મ સ્વીકારવા માટે લલચાવ્યા હતા. ફરિયાદીને પાછળથી જાણ થઈ કે આ રાષ્ટ્રવ્યાપી કાવતરાનો ભાગ છે, જેમાં વિદેશથી નાણાકીય સહાય દ્વારા હિન્દુઓને મુસ્લિમ બનાવવાનું ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે.
આ મામલે આરોપીઓએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ફરિયાદ રદ કરવા અરજી કરી હતી, પરંતુ હાઇકોર્ટે તેને ફગાવી દીધી. હાઇકોર્ટે નોંધ્યું કે ધર્માંતરણ કરનાર વ્યક્તિઓ જો અન્ય લોકોનું ધર્માંતરણ કરાવે, તો તેમની સામે પણ કેસ થઈ શકે છે. જસ્ટિસ દેસાઈએ આ મામલાને માત્ર એક વ્યક્તિના ધર્માંતરણનો નહીં, પરંતુ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ચાલતા ખતરનાક ષડયંત્રનો ભાગ ગણાવ્યો. હાઇકોર્ટે આરોપીઓને કોઈપણ રાહત આપવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કર્યો અને જણાવ્યું કે ચાર્જશીટ થયેલા તમામ આરોપીઓએ ટ્રાયલનો સામનો કરવો પડશે. બે આરોપીઓ, મોલવી અને ફેફડાવાલા, સામે ચાર્જશીટ બાકી હોવા છતાં, તેમની અરજી પણ ફગાવવામાં આવી.
અરજદાર આરોપીઓએ દાવો કર્યો હતો કે તેઓ મૂળ હિન્દુ હતા અને અન્ય આરોપીઓ દ્વારા ઇસ્લામમાં ધર્માંતરિત થયા હતા, તેથી તેઓ ધર્માંતરણના ભોગ બન્યા છે અને આરોપી ગણાઈ શકે નહીં. જોકે, હાઇકોર્ટે એફઆઈઆર અને સાક્ષીઓના નિવેદનોના આધારે સ્પષ્ટ કર્યું કે અન્ય વ્યક્તિઓને ઇસ્લામમાં ધર્માંતરણ માટે પ્રભાવિત કરવા, દબાણ કરવા અને લલચાવવાના તેમના કૃત્યો પ્રથમ દૃષ્ટિએ ગુનો બનાવે છે.
હાઇકોર્ટે જે આરોપીઓની પિટિશન ફગાવી તેમના નામ:
- અબ્દુલ આદમ પટેલ ઉર્ફે ફેફડાવાલા હાજી
- વરિયાવા અબ્દુલ વહાબ મહેમુદ
- સરફરાજ સલીમ પટેલ
- શબ્બીર બેકરીવાલા
- હસન ઈશા ટીસલી
- સમદ બેકરીવાલા
- ઈસ્માઈલ અછાડવાલા
- અયુબ બસીર પટેલ
- અબ્દુલ અઝીઝ પટેલ
- યુસુફ જીવણ પટેલ
- અયુબ બરકત પટેલ
- ઇબ્રાહીમ પુના પટેલ
આ પણ વાંચો: