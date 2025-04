ETV Bharat / state

જંબુસરમાં યુવતી સાથે દુષ્કર્મ બાદ ઢોર માર મારતા હાલત ગંભીર, પોલીસે બે આરોપીની ધરપકડ કરી - RAPE CASE

દુષ્કર્મના આરોપમાં પિતા-પુત્રની ધરપકડ ( Etv Bharat Gujarat )

Published : April 22, 2025 at 7:17 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 8:58 AM IST

જંબુસર, ભરૂચ: જંબુસર તાલુકામાં એક યુવતી સાથે દુષ્કર્મ અને શારીરિક હુમલાની ચકચારી ઘટના બાદ પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે, અને બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈ જંબુસર પોલીસે BNS (ભારતીય ન્યાય સંહિતા)ની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધીને આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, દુષ્કર્મ અને મારામારીના આ ગુનામાં મુખ્ય આરોપી તરીકે સફવાન હસન મોલાનું નામ સામે આવ્યું છે. આ ઉપરાંત સફવાનના પિતા હસનઅલી મોલાની પણ ઘટનામાં સીધી સંડોવણી હોવાનું ખુલતા બંનેને પોલીસે ઝડપી લીધા છે. હાલ આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરીને રિમાન્ડની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. દુષ્કર્મ કેસમાં પિતા-પુત્રની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)

