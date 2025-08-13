ભરૂચ : વર્ષોથી "સ્યુસાઇડ પોઇન્ટ" તરીકે કુપ્રસિદ્ધ રહેલો નર્મદા મૈયા બ્રિજને હવે સુરક્ષા કવચ મળશે. ભરૂચ-અંકલેશ્વરને જોડતા આ બ્રિજ પરથી આપઘાતના બનાવને રોકવા માટે રૂ. 1.55 કરોડના ખર્ચે બ્રિજની બન્ને બાજુ સુરક્ષા નેટ લગાવવાની કામગીરીનો પ્રારંભ થયો છે.
નર્મદા મૈયા બ્રિજને મળસે સુરક્ષા કવચ
ભરૂચ-અંકલેશ્વરને જોડતા નર્મદા મૈયા બ્રિજ પર હાલમાં પ્રારંભિક તબક્કા હેઠળ સેમ્પલિંગ માટે નેટ લગાવવામાં આવશે. સેમ્પલિંગ બાદ જો ડિઝાઈનમાં ફેરફાર જરૂરી જણાશે તો તે કરવામાં આવશે. આગામી 10 દિવસમાં બ્રિજના મટીરીયલની ચકાસણી પૂર્ણ કરીને બન્ને બાજુ સંપૂર્ણ નેટ લગાવવાની કામગીરી હાથ ધરાશે.
સ્થાનિક લોકોની રજુઆત ફળી : સ્થાનિક લોકોએ અગાઉ બ્રિજ પર સેફ્ટી ગ્રીલ લગાવવાની માંગ સાથે વહીવટી તંત્ર સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. આ રજૂઆતને અનુસરીને તંત્ર દ્વારા કામગીરી શરૂ થતાં લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, નર્મદા મૈયા બ્રિજ પરથી નદીમાં ઝંપલાવી આપઘાતના અનેક બનાવો બન્યા છે, જેનાથી શહેરમાં શોક અને ચિંતા ફેલાતી હતી. સુરક્ષા નેટ લગાવવાની આ પહેલથી આવા બનાવોમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે.
સેમ્પલિંગ માટે નેટ લગાવવાનું શરુ : ભરૂચના ધારાસભ્ય રમેશ મિસ્ત્રીએ જણાવ્યું કે, "નર્મદા મૈયા બ્રિજ પરથી આપઘાત કરવાના બનાવો લાંબા સમયથી ચિંતાનો વિષય રહ્યા હતા. નાગરિકોની માંગ પર હવે સુરક્ષા નેટ લગાડવાનું કામ શરૂ થયું છે, જેથી ભવિષ્યમાં આવા દુઃખદ બનાવો અટકી શકે."
'સ્યુસાઇડ પોઇન્ટ'નો કલંક ભૂંસાશે?
આ મુદ્દે સ્થાનિક રહીશ યોગી પટેલે કહ્યું કે, "અમે આ મુદ્દે વહીવટી તંત્રને પહેલી રજૂઆત કરી હતી. આજે કામની શરૂઆત થતા આનંદ છે. આશા છે કે સુરક્ષા નેટ લગાવ્યા બાદ બ્રિજ 'સ્યુસાઇડ પોઇન્ટ'નો કલંક ભૂંસી શકાશે."
અન્ય એક સ્થાનિક રહીશ ધર્મેશ પટેલે કહ્યું કે, "આ બ્રિજ પરથી આપઘાતના કેસમાં અમે અનેક મૃતદેહોને બહાર કાઢ્યા છે. આ દ્રશ્ય ખૂબ પીડાદાયક હોય છે. સુરક્ષા નેટ લાગશે તો અનેક જીવ બચી શકશે અને પરિવારો શોકથી બચી શકશે."
