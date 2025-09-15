ભરૂચમાં મેગા ડિમોલેશન, જંબુસર બાયપાસથી કંથારીયા સુધી દબાણ પર બુલડોઝર ફરી વળ્યા
ભરૂચના જંબુસર બાયપાસથી કંથારીયા સુધીના મેગા ડિમોલેશનથી દબાણ દૂર થયા છે. આ પગલાંથી વાહનવ્યવહાર સરળ બનશે અને નાગરિકોને રોજિંદા ટ્રાફિક જામથી રાહત મળશે.
Published : September 15, 2025 at 2:20 PM IST
ભરૂચ : શહેરી વિસ્તાર તેમજ બાયપાસ માર્ગો પર વધતા ગેરકાયદેસર દબાણ સામે ભરૂચ વહીવટી તંત્રએ કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આજે જંબુસર બાયપાસ ચોકડીથી કંથારીયા સુધીના વિસ્તારમાં મેગા ડિમોલેશન ડ્રાઈવ ચલાવવામાં આવી. તંત્રએ રોડના સેન્ટરથી દસ મીટર સુધીના માર્જિનમાં આવેલા તમામ દબાણ પર બુલડોઝર ફેરવીને દૂર કર્યા હતા.
ભરૂચમાં મેગા ડિમોલેશન : અગાઉ દબાણકારોને ભરૂચ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા નોટિસ પાઠવવામાં આવી હતી. દબાણકારોને સ્વેચ્છાએ પોતપોતાના દબાણ હટાવવાની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. તંત્રએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે નોટિસ મળ્યા બાદ પણ દબાણ યથાવત રહેશે તો કડક પગલાં લેવામાં આવશે. તેમ છતાં મોટાભાગના દબાણ હટાવવામાં આવ્યા નહોતા, જેના પગલે આજે તંત્રએ મેગા ડિમોલેશન ચલાવ્યું.
પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે કાર્યવાહી : ડિમોલિશન કાર્યવાહી દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે સ્થળ પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયો હતો. તંત્રના અધિકારીઓ, પાલિકા તેમજ રોડ વિભાગના કર્મચારીઓની ટીમની હાજરીમાં ભારે મશીનરીથી દબાણો દૂર કરાયા. સ્થાનિક લોકોને ભીડ એકત્ર ન થાય તે માટે પોલીસ સતત સતર્ક રહી.
દબાણથી ટ્રાફિકની સમસ્યા વધી : જંબુસર બાયપાસથી કંથારીયા સુધીનો રસ્તો ભારે વાહન વ્યવહાર ધરાવે છે. રસ્તાની કિનારે લાંબા સમયથી નાના-મોટા દબાણ ઉભા થઈ ગયા હતા. જેના કારણે માર્ગ સકડો બનતો જતો અને રોજિંદા ટ્રાફિકજામ સર્જાતો હતો. ખાસ કરીને પીક અવર્સ દરમિયાન વાહનચાલકોને ભારે તકલીફ વેઠવી પડતી હતી. દબાણ દૂર થવાથી હવે વાહનવ્યવહાર સુગમ બનવાની આશા છે.
જનતાને સંદેશ-દબાણોને નથી સહન કરવાનું
ભરૂચ જિલ્લા તંત્રએ ડિમોલેશન અભિયાન બાદ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે જાહેર માર્ગો અને સરકારી જમીન પર દબાણને સહન કરવામાં નહીં આવે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે દબાણો માત્ર માર્ગ વ્યવહાર જ નહીં પરંતુ અકસ્માતોની સંભાવના પણ વધારે છે. “નાગરિકોને પૂર્વ નોટિસ આપવામાં આવી હતી. છતાં પણ દબાણ યથાવત રાખવામાં આવ્યા, તેથી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી જ પડી,” એમ તંત્રના એક અધિકારીએ જણાવ્યું.
સ્થાનિકોમાં મિશ્ર પ્રતિક્રિયા : આ કાર્યવાહી અંગે સ્થાનિકોમાં મિશ્ર પ્રતિક્રિયા જોવા મળી. કેટલાક લોકોએ દબાણ દૂર થવાથી ટ્રાફિકની સમસ્યા ઘટશે તેવી ખુશી વ્યક્ત કરી. જ્યારે દબાણ ધરાવતા વેપારીઓ અને રહેવાસીઓએ અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો કે “અમને નોટિસમાં પૂરતો સમય આપવામાં આવ્યો નહોતો.” તેમ છતાં મોટાભાગના નાગરિકોએ તંત્રના આ પગલાને આવશ્યક ગણાવ્યો.
વિકાસની દિશામાં પગલું : જંબુસર બાયપાસ ભરૂચ શહેરને જોડતો મહત્વનો માર્ગ છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા સતત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસ માટે પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. આવા સમયે દબાણો દૂર થવાથી માર્ગનો વિસ્તાર વધશે, ટ્રાફિક સરળ થશે અને આવનારા સમયમાં રોડ સેફ્ટી માટે પણ રાહત મળશે.
આગળ વધુ કાર્યવાહી સંભવિત : તંત્રના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે આ માત્ર શરૂઆત છે. શહેર તેમજ તાલુકાના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ દબાણ સામે આવી રહ્યા છે. આવનારા દિવસોમાં અન્ય વિસ્તારોમાં પણ આવી જ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. “જાહેર માર્ગો જનહિત માટે છે, વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે નહીં,” એમ અધિકારીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું.
