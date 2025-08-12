ETV Bharat / state

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા ભરૂચમાં AAPનો ભરતી મેળો, માછી સમાજના આગેવાન અને કાર્યકરો પાર્ટીમાં જોડાયા - KAMLESH MADHI

ભરૂચના માછી સમાજના આગેવાન, સામાજિક કાર્યકર અને વ્યવસાયે ધારાશાસ્ત્રી કમલેશ મઢીવાલાએ તેમની 20થી વધુ કાર્યકરોની ટીમ AAPમાં જોડાઈ.

ભરૂચ AAPમાં ભરતી મેળો
ભરૂચ AAPમાં ભરતી મેળો
Published : August 12, 2025 at 6:12 PM IST

ભરૂચ: રાજ્યમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ભરૂચ જિલ્લામાં રાજકીય ગરમાવો વધ્યો છે. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે ભરૂચના માછી સમાજના આગેવાન, સામાજિક કાર્યકર અને વ્યવસાયે ધારાશાસ્ત્રી કમલેશ મઢીવાલાએ તેમની 20થી વધુ કાર્યકરોની ટીમ સાથે આમ આદમી પાર્ટી (AAP)નો ખેસ ધારણ કર્યો છે.

ભરૂચ AAPમાં ભરતી મેળો (ETV Bharat Gujarat)

સર્કિટ હાઉસ ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં આમ આદમી પાર્ટીના દક્ષિણ ઝોનના પ્રભારી રામ ધડુક, પ્રદેશ મહામંત્રી રાકેશ હિરપરા, ભરૂચ જિલ્લા પ્રમુખ પિયુષ પટેલ અને લોકસભા ઇન્ચાર્જ યાકુબ ગુરજીએ કમલેશ મઢીવાલા અને તેમના સાથીઓને ખેસ પહેરાવી પાર્ટીમાં આવકાર આપ્યો હતો.

કમલેશ મઢીવાલા ભાડભૂત બેરેજ યોજનાના અસરગ્રસ્તો, માછી સમાજના હિતો તેમજ ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં રહેનાર લોકોના પ્રશ્નોને લઈને લાંબા સમયથી સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. તેઓએ જણાવ્યું કે, રાજકીય પ્લેટફોર્મ પરથી લોકોના હિત માટે વધુ અસરકારક રીતે લડત આપી શકાશે.

ભરૂચ AAPમાં ભરતી મેળો (ETV Bharat Gujarat)

"હું ઘણા વર્ષોથી માછી સમાજના હિતો, ભાડભૂત બેરેજ યોજનાના અસરગ્રસ્તો તથા ઔદ્યોગિક વિસ્તારોના લોકોના પ્રશ્નોને લઈને લડી રહ્યો છું. હવે મને લાગે છે કે રાજકીય મંચ પરથી જ આ લડત વધુ મજબૂત રીતે લડી શકાય છે. આમ આદમી પાર્ટીની વિચારસરણી અને જનહિત માટેની નીતિઓ મારા વિચારો સાથે મેળ ખાતી હોવાથી મેં પાર્ટીમાં જોડાવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આવનારા સમયમાં લોકોના પ્રશ્નો ઉકેલવા માટે સતત કાર્યરત રહીશ." કમલેશ મઢીવાલા – સમાજ આગેવાન

"કમલેશ મઢીવાલા લાંબા સમયથી સમાજ હિત માટે કાર્ય કરી રહ્યા છે. તેમની આગેવાની અને સંઘર્ષશીલ વૃત્તિ પાર્ટી માટે મૂલ્યવાન સાબિત થશે. તેઓ જેવા જાગૃત અને સમાજપ્રેમી લોકો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાય છે, તે દર્શાવે છે કે લોકો બદલાવ ઈચ્છે છે. આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં ભરૂચ જિલ્લામાં આપનું પ્રદર્શન મજબૂત બનશે." રામ ધડુક – ઇન્ચાર્જ, દક્ષિણ ઝોન, આમ આદમી પાર્ટી

