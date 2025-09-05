ETV Bharat / state

ભરૂચમાં રેડ એલર્ટ વચ્ચે આમલખાડી ઓવરફ્લો, અંકલેશ્વર-સુરત માર્ગ પાણીમાં ગરકાવ - BHARUCH RAIN

આમલખાડી ઓવરફ્લો થતા મુખ્ય માર્ગ પર પાણી ફરી વળ્યું છે, જેના કારણે વાહનચાલકો જીવના જોખમે વાહનો પસાર કરવા મજબૂર બન્યા છે.

ભરૂચમાં રેડ એલર્ટ વચ્ચે આમલખાડી ઓવરફ્લો
Published : September 5, 2025 at 2:35 PM IST

ભરૂચ : જિલ્લામાં હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા રેડ એલર્ટ વચ્ચે ભારે વરસાદને કારણે પરિસ્થિતિ વધુ વિકટ બની છે. અંકલેશ્વર-સુરતને જોડતો મુખ્ય માર્ગ ભારે વરસાદના પાણીમાં ગરક થઈ ગયો છે. આમલખાડી ઓવરફ્લો થતા મુખ્ય માર્ગ પર પાણી ફરી વળ્યું છે, જેના કારણે વાહનચાલકો જીવના જોખમે વાહનો પસાર કરવા મજબૂર બન્યા છે.

ભારે વરસાદથી નગરજીવન પ્રભાવિત : સવારથી જ ભરૂચ અને અંકલેશ્વરમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. વરસાદી પાણીના જથ્થાથી નદી-નાળાં અને ખાડીઓમાં પાણી છલકાઈ ગયું છે. આમલખાડીમાં આવેલા ભારે પાણીના પ્રવાહને કારણે તે ઓવરફ્લો થઈ ગયો, જેના કારણે અંકલેશ્વર-સુરત હાઈવે પર પાણી ફરી વળ્યું. પરિણામે વાહન વ્યવહાર ઠપ થઈ જવાનો ભય ઊભો થયો છે.

વાહનચાલકો જીવના જોખમે પસાર : મુખ્ય માર્ગ પર ઘુંટણસમા જેટલું પાણી ભરાતા વાહનચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા. અનેક બાઇક, કાર અને નાના વાહનો પાણીમાં ખોટકાઈ જતા ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ ઊભી થઈ, છતાં કેટલાક વાહનચાલકો જીવના જોખમે પોતાના વાહનો પસાર કરતા જોવા મળ્યા. ખાસ કરીને કામદાર વર્ગને ઓફિસ અને ફેક્ટરી પહોંચવામાં ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે.

પોલીસ તંત્રની તજવીજ : પરિસ્થિતિ ગંભીર બનતા પોલીસ તંત્ર તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગયું, ભારે પાણી ભરાવાને કારણે માર્ગ પર વાહનચાલકોની સુરક્ષા માટે પોલીસ દ્વારા હાઈવે બંધ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. લોકોને વૈકલ્પિક માર્ગો અપનાવવા સૂચના આપવામાં આવી રહી છે. પોલીસ તંત્રના જણાવ્યા મુજબ હાલ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને પાણીનો પ્રવાહ ઓસર્યા બાદ જ માર્ગ ખુલ્લો મુકવામાં આવશે.

વાહનો ખોટકાયા, લોકો પરેશાન : મુખ્ય માર્ગ પર ભરાયેલા પાણીના કારણે દાયકાઓ વાહનો ખોટકાઈ ગયા છે. વાહનચાલકોને પોતાનાં વાહનો ઠીક કરવા માટે સ્થાનિક લોકોની મદદ લેવી પડી રહી છે. કેટલાક વાહનોને ધક્કો મારીને રસ્તાની સાઇડ પર ખસેડવામાં આવ્યા. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ આ પહેલી વાર નથી, પણ દર ભારે વરસાદ દરમિયાન આમલખાડી ઓવરફ્લો થતાં આ જ પરિસ્થિતિ સર્જાય છે.

તંત્રની ચેતવણી : ભરૂચ જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ જાહેર છે. જેના કારણે પ્રશાસન તરફથી પહેલાથી જ લોકોને સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે. પાણી ભરાયેલા માર્ગો પર વાહન ચલાવવાનું ટાળવા અને જરૂરી હોય ત્યારે જ મુસાફરી કરવા સૂચના અપાઈ છે. તંત્ર દ્વારા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રાહત કામગીરી માટે ટીમોને તહેનાત રાખવામાં આવી છે.

જૂનું મકાન ધરાશાયી : આમોદ તાલુકામાં સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદે ગરીબ અને સ્લમ વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધા છે. રાત્રિના સમયે પડેલા ભારે વરસાદને કારણે ભીમપુરા રોડ પર આવેલી નવીનગરી વિસ્તારમાં એક જૂનું મકાન ધરાશાયી થયું, જ્યારે બે મકાનોની દીવાલો તૂટી પડી હતી. સદનસીબે આ દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ લોકોમાં ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.

દુર્ઘટનામાં જાનહાનિ ટળી : ગઈ રાત્રે પડેલા ભારે વરસાદને કારણે એક મકાન ધરાશાયી થતું સ્થાનિક લોકોમાં ભય ફેલાયો. તેમ છતાં, સદનસીબે કોઈ વ્યક્તિ આ મકાનમાં હાજર ન હોવાથી જાનહાનિ ટળી ગઈ. 2 મકાનોની દીવાલો તૂટી જવાથી પરિવારજનોને તાત્કાલિક બહાર નીકળવું પડ્યું. આ દુર્ઘટનાએ લોકોને ચોમાસા દરમ્યાન વધતા જોખમની યાદ અપાવી છે.

વહીવટી તંત્ર સામે રોષ : સ્થાનિક લોકોએ જણાવ્યું કે, વર્ષોથી આ મકાનોની ખરાબ હાલત અંગે તંત્રને માહિતગાર કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ કોઈ પગલાં લેવાયા નથી. આજે મકાન ધરાશાયી થતા ગરીબ પરિવારો બિનઆવાસીય બનવાની સ્થિતિમાં છે. લોકોનો રોષ તંત્ર સામે જોવા મળ્યો હતો અને તેઓએ તાત્કાલિક વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવાની માંગ કરી છે.

ભારે વરસાદને કારણે ભરૂચ અને અંકલેશ્વર વિસ્તાર ફરી એકવાર મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે. અંકલેશ્વર-સુરતને જોડતો મહત્વનો માર્ગ પાણીમાં ગરક થતાં વાહન વ્યવહાર પ્રભાવિત થયો છે. હાલ પરિસ્થિતિ પર તંત્રની નજર છે, પરંતુ પાણી ભરાવાની સમસ્યાના કારણે સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ રહ્યું છે. લોકોને અપીલ છે કે તેઓ સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપે અને તંત્રને સહકાર આપે.

