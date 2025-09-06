ETV Bharat / state

ભરૂચમાં નર્મદા નદીનું પાણી ઓસર્યું, રેડ એલર્ટ વચ્ચે શાળા-કોલેજો બંધ, ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું

ગોલ્ડન બ્રિજ નજીક નદીની જળ સપાટી 28.50 ફૂટ સુધી સ્થિર હતી, જ્યારે આજે સવારે પાણી ધીમે ધીમે ઓસરીને 26.50 ફૂટ પર આવી પહોંચ્યું છે.

ભરૂચમાં નર્મદા નદીનું પાણી ઓસર્યું
ભરૂચમાં નર્મદા નદીનું પાણી ઓસર્યું (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2025 at 3:40 PM IST

3 Min Read

ભરૂચ : જિલ્લામાં છેલ્લા 2 દિવસથી નર્મદા નદીમાં ઉભી થયેલી પૂરની પરિસ્થિતિથી લોકોમાં ચિંતા વ્યાપી ગઈ હતી. ગઈ કાલે રાત્રે ગોલ્ડન બ્રિજ નજીક નદીની જળ સપાટી 28.50 ફૂટ સુધી સ્થિર રહી હતી, જ્યારે આજે સવારે પાણી ધીમે ધીમે ઓસરીને 26.50 ફૂટ પર આવી પહોંચ્યું છે. આ ઘટાડા સાથે લોકોને થોડી રાહત મળી છે, પરંતુ અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાને કારણે સામાન્ય જનજીવન હજીપણ પ્રભાવિત છે.

શાળા-કોલેજો બંધ : જિલ્લામાં લાગેલા રેડ એલર્ટને પગલે ભરૂચ જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ સાવચેતીના ભાગરૂપે તમામ શાળા અને કોલેજો બંધ રાખવાનો આદેશ કર્યો છે. બાળકોની સુરક્ષા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જેથી પૂરગ્રસ્ત અથવા પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાં કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને. વિદ્યાર્થીઓ અને માતા-પિતાને પણ તંત્રએ અનાવશ્યક બહાર ન નીકળવાની અપીલ કરી છે.

ભરૂચમાં નર્મદા નદીનું પાણી ઓસર્યું (Etv Bharat Gujarat)

જુના નેશનલ હાઈવે 8 પર શાળા ગરકાવ : ભરૂચના જુના નેશનલ હાઈવે નં. 08 પાસે આવેલી ઈન્ટરનેશનલ RMPS સ્કૂલ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગઈ છે. સ્કૂલના પરિસરમાં ભરાયેલા પાણીના કારણે અભ્યાસક્રમમાં વિક્ષેપ પડ્યો છે. શાળા સંચાલકો મુજબ, “પાણી ભરાવાને કારણે વર્ગખંડો, મેદાન અને પાર્કિંગ વિસ્તારો સંપૂર્ણ અસરગ્રસ્ત થયા છે.”

આ ઘટના દર્શાવે છે કે પૂરનું પાણી હવે માત્ર ગામડાં કે કાંઠા વિસ્તારોમાં જ નહીં પરંતુ શહેરી વિસ્તારોમાં પણ ઘુસી ગયું છે.

ગામના ખેતરોમાં પાણી : ભરૂચ તાલુકાના જુના-નવા છાપરા, કાશીયા અને અંદાડા ગામની સીમમાં આવેલા ખેતરોમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. વરસાદ સાથે નદીના વધતા પાણીના કારણે ખેડૂતોના ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે. મગફળી, કપાસ અને અન્નજના પાકને નુકસાન થવાની શક્યતા ઊભી થઈ છે.

ખેડૂતોની આવક પર પાણી ફરી વળ્યું
ખેડૂતોની આવક પર પાણી ફરી વળ્યું (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિક ખેડૂતોએ જણાવ્યું કે, “અમે આખું વર્ષ મહેનત કરીને પાક ઉગાડ્યો છે. હવે જ્યારે પાક તૈયાર થવાની નજીક છે, ત્યારે પાણી ભરાવાના કારણે આખા વર્ષની કમાણી પર પાણી ફરી વળ્યું છે.”

આકાશી દ્રશ્યો, પાણી જ પાણી : જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાના આકાશી દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે. ખેતરો, રસ્તાઓ, ઘરો અને શાળાઓ બધે પાણીનું સામ્રાજ્ય ફેલાયું છે. ડ્રોન કેમેરાથી લેવામાં આવેલા દ્રશ્યોમાં સમગ્ર વિસ્તાર પાણીની ચાદરથી ઢંકાઈ ગયો હોવાની સ્પષ્ટ ઝાંખી મળે છે.

ખાસ કરીને નર્મદા કિનારા અને કીમ નદી કિનારા વિસ્તારોમાં પાણીનો ત્રાટકતો પ્રવાહ અને ઓસરતા પાણીના દ્રશ્યો સ્થાનિકોમાં ચિંતાજનક ચર્ચાનો વિષય બન્યા છે.

ખેડૂતોની આવક પર પાણી ફરી વળ્યું
ખેડૂતોની આવક પર પાણી ફરી વળ્યું (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતોની મુશ્કેલી : ભરૂચ જિલ્લાના ખેડૂતો માટે આ પૂર વિનાશકારી સાબિત થઈ રહ્યું છે. એક તરફ પાકને થયેલું નુકસાન, બીજી તરફ પશુઓ માટે ચારો અને રહેણાંક જગ્યાઓમાં પાણી ઘુસવાથી પરિસ્થિતિ વિકટ બની છે. ખેડૂતોએ તંત્રને માગણી કરી છે કે તરત જ નુકસાનનું સર્વેક્ષણ કરીને વળતર આપવામાં આવે. “અમે પાણીમાં ડૂબેલા ખેતરો જોઈને નિરાશ થઈ ગયા છીએ. હવે તંત્ર અમારી મદદ કરશે એવી આશા છે,” – એક ખેડૂતએ જણાવ્યું.

તંત્રની કામગીરી : જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ વિભાગ સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે. નદી કિનારા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં કંટ્રોલ રૂમ મારફતે લોકોને જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી રહી છે. પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાં તાત્કાલિક રાહત સામગ્રી, પીવાનું પાણી અને આરોગ્ય સેવાઓ પહોંચાડવા માટે ટીમોને એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે. NDRFની ટીમ પણ તહેનાત છે, જેથી જરૂર પડે ત્યારે બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.

ભરૂચમાં નર્મદા નદીનું પાણી ઓસર્યું
ભરૂચમાં નર્મદા નદીનું પાણી ઓસર્યું (Etv Bharat Gujarat)

નાગરિકો માટે અપીલ : ભરૂચ જિલ્લા કલેકટર કચેરી દ્વારા નાગરિકોને ચેતવણી આપી છે કે કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં નદી કે નદી કિનારા તરફ ન જાય. સાથે જ, તંત્ર દ્વારા નિર્ધારિત સલામત સ્થળો પર જ ગણેશ વિસર્જન કરવાની સૂચના પુનરાવર્તિત કરવામાં આવી છે.

ભરૂચમાં નર્મદા નદીનું પાણી હાલ ઓસરવા લાગ્યું છે, પરંતુ પૂરની અસર હજીપણ અનેક વિસ્તારોમાં જોવા મળી રહી છે. ગામડાંઓમાં ખેતરો પાણીથી ભરાયા છે અને ખેડૂતોની આખા વર્ષની આવક જોખમમાં પડી ગઈ છે. તંત્ર સતર્ક છે અને નાગરિકોને સુરક્ષિત રાખવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લઈ રહ્યું છે.

આ પણ વાંચો :

  1. ભરૂચ: નર્મદા-કીમ નદીમાં પૂરનો ખતરો ટળ્યો, 14 ગામમાં હજુ પણ એલર્ટ-ગણેશ વિસર્જન પર પ્રતિબંધ
  2. ભરૂચમાં નર્મદા નદી ભયજનક સપાટીએ, ત્રણ જિલ્લામાં એલર્ટ, તંત્રએ લોકોને સાવચેતી રાખવાની કરી અપીલ

For All Latest Updates

TAGGED:

NARMADA KIM RIVER FLOOD CONDITIONBHARUCH 14 VILLAGES ON ALERTBHARUCH WEATHERBHARUCH RED ALERTBHARUCH HEAVY RAIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.