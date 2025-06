ETV Bharat / state

Published : June 17, 2025 at 9:07 AM IST | Updated : June 17, 2025 at 10:51 AM IST

ભરૂચ : ગતરોજ દિવસ દરમિયાન ભરૂચ જિલ્લામાં ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો. ખાસ કરીને ભરૂચ શહેરમાં સાંજના સમયે ભારે વરસાદ નોંધાતા શહેરના અનેક વિસ્તારમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી. વરસાદના કારણે જાહેર માર્ગો પર પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાતા રાહદારીઓ તથા વાહનચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સાર્વત્રિક વરસાદી આંકડા : ભરૂચ જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદ હાંસોટ તાલુકામાં નોંધાયો છે. જ્યાં કુલ 144 mm વરસાદ નોંધાયો છે. તે પછી ભરૂચ તાલુકામાં 65 mm, વાલિયા ખાતે 58 mm અને નેત્રંગમાં 59 mm વરસાદ થયો છે. વધુમાં જંબુસરમાં 9 mm, આમોદમાં 4 mm, વાગરામાં 6 mm, ભરૂચમાં 41 mm, ઝઘડિયામાં 8 mm, અંકલેશ્વરમાં 44 mm, હાંસોટમાં 84 mm, વાલિયામાં 23 mm અને હાંસોટમાં 9 mm વરસાદ વરસ્યો હતો. જિલ્લામાં સરેરાશ 49.11 mm વરસાદ નોંધાયો : ભરૂચ શહેર જિલ્લામાં સવારે થોડાક ઝાપટાં બાદ બપોર બાદ પવન સાથે વરસાદની ઝંઝાવાત શરૂ થઈ હતી. જેમાં 02:00 થી 06:00 દરમિયાન 36 mm તથા વહેલી સવારે 04:00 થી 06:00 દરમિયાન 41 mm વરસાદ નોંધાયો હતો.

