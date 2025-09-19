ETV Bharat / state

ફાયર ઓફિસર શૈલેષ સાંસિયાએ જણાવ્યું કે, હજી સુધી માત્ર બે જ ગરબા આયોજકોએ મંજૂરી માટે અરજી કરી છે.

ભરૂચ: નવરાત્રી ગરબા મહોત્સવ માટે ફાયર વિભાગની સુરક્ષા ગાઇડલાઇનનું પાલન ફરજિયાત (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2025 at 8:17 PM IST

ભરૂચ: શહેરમાં માતા શક્તિના આરાધના પર્વ નવરાત્રીની ગણતરીના દિવસો બાકી છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં મોટી સંખ્યામાં ગરબા મહોત્સવોનું આયોજન થવાનું છે. જોકે, સુરક્ષા અને ગાઇડલાઇનના મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને ભરૂચ પાલિકા ફાયર વિભાગે ગરબા આયોજકોને તાકીદ કરી છે કે તેઓ તાત્કાલિક ઓનલાઇન અરજી કરીને મંજૂરી (NOC) મેળવે.

ફાયર વિભાગની તાકીદ:

ભરૂચ પાલિકા ફાયર વિભાગના ઇન્ચાર્જ ફાયર ઓફિસર શૈલેષ સાંસિયાએ જણાવ્યું કે, હજી સુધી માત્ર બે જ ગરબા આયોજકોએ મંજૂરી માટે અરજી કરી છે. બાકીના તમામ આયોજકોને તાકીદ કરવામાં આવે છે કે તેઓ તાત્કાલિક ઓનલાઇન અરજી કરે અને સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત 32 મુદ્દાની સુરક્ષા ગાઇડલાઇનનું પાલન કરે.

ગરબા આયોજકો માટે ફરજિયાત ગાઇડલાઇન:

શહેરમાં ગરબા મહોત્સવો સોસાયટીઓ, પાર્ટી પ્લૉટ્સ અને ખુલ્લા મેદાનોમાં યોજાવાના છે. આયોજકો માટે ફરજિયાત ગાઇડલાઇનમાં નીચેના મુખ્ય મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે:

  • ફાયર NOC ફરજિયાત
  • પાર્કિંગની પૂરતી સુવિધા
  • CCTV કેમેરાનું સ્થાપન
  • મહિલા સુરક્ષા માટે ખાસ વ્યવસ્થા
  • ફાયર સેફ્ટી સાધનોની ઉપલબ્ધતા
  • પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના માર્ગો સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવેલા હોવા જોઇએ
  • ભીડ નિયંત્રણ માટે પૂરતી વ્યવસ્થા
  • મેડિકલ ઇમરજન્સી માટે સુવિધા

આ તમામ મુદ્દાઓનું પાલન થયા બાદ જ ફાયર વિભાગ ગરબા મહોત્સવ માટે મંજૂરી આપશે.

અરજીની પ્રક્રિયા:

ગરબા આયોજકોએ સરકારી પોર્ટલ પરથી ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. અરજીમાં નીચેની વિગતો જોડવી ફરજિયાત છે:

  • ગરબા ગ્રાઉન્ડની સજાવટ અને આયોજનની વિગતો
  • ફાયર સેફ્ટી સાધનોની વ્યવસ્થા
  • CCTV કવરેજનું લેઆઉટ
  • પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના માર્ગોની યોજના
  • સુરક્ષા કર્મચારીઓની તૈનાતીની વિગતો

અરજી મળ્યા બાદ ફાયર વિભાગની ટીમ સ્થળનું નિરીક્ષણ કરશે. નિરીક્ષણ દરમિયાન તમામ ગાઇડલાઇનનું પાલન થયું છે કે કેમ તેની તપાસ થશે અને ત્યારબાદ જ અંતિમ NOC આપવામાં આવશે.

ગરબા આયોજકોની વ્યસ્તતા અને અવગણના:

શહેરના મોટા આયોજકો હાલ ગરબા ગ્રાઉન્ડની સજાવટ, ડેકોરેશન, સ્ટેજ સેટઅપ અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે. આ વ્યસ્તતા વચ્ચે ઘણા આયોજકોએ હજી સુધી ફાયર વિભાગની મંજૂરી મેળવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી નથી. આથી ફાયર વિભાગે ખાસ તાકીદ કરી છે કે આયોજકોએ અંતિમ ક્ષણ સુધી રાહ ન જોતાં તાત્કાલિક ઓનલાઇન અરજી કરીને જરૂરી મંજૂરી મેળવી લેવી.

સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપવાની અપીલ:

ઇન્ચાર્જ ફાયર ઓફિસર શૈલેષ સાંસિયાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું, "ગરબા આયોજકોએ માત્ર કાર્યક્રમના શણગાર અને ભવ્યતા પર જ ધ્યાન ન આપવું જોઇએ, પરંતુ લોકોની સુરક્ષાને પણ પ્રાથમિકતા આપવી જોઇએ. સુરક્ષાના મુદ્દે કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી સહન નહીં કરાય."

ગરબા મહોત્સવ અને સુરક્ષા વચ્ચેનો સંતુલન:

ગરબા મહોત્સવ ભરૂચની પરંપરા અને સાંસ્કૃતિક ઓળખનું પ્રતીક છે. દર વર્ષે હજારો લોકો તેમાં ભાગ લે છે. આવી સ્થિતિમાં નાની ભૂલ પણ મોટા અકસ્માતનું કારણ બની શકે છે. આથી ફાયર વિભાગના માર્ગદર્શન હેઠળ સલામત અને ભવ્ય ઉજવણી કરવી એ દરેક આયોજકની જવાબદારી છે.

નવરાત્રીના ગણતરીના દિવસો બાકી હોવા છતાં માત્ર બે આયોજકોએ જ અરજી કરી છે. ફાયર વિભાગે 32 મુદ્દાની ગાઇડલાઇનનું પાલન ફરજિયાત કર્યું છે. ઓનલાઇન અરજી બાદ સ્થળનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે. મંજૂરી વિના ગરબા મહોત્સવનું આયોજન શક્ય નથી, અને સુરક્ષાને અવગણનાર આયોજકો સામે કાર્યવાહી થશે. ભરૂચ પાલિકા ફાયર વિભાગની તાકીદ બાદ તમામ ગરબા આયોજકોએ ઝડપથી ગાઇડલાઇનનું પાલન કરીને મંજૂરી મેળવવી ફરજિયાત બની ગઈ છે. નવરાત્રીનો આનંદમય ઉત્સવ કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના વિના સલામત રીતે ઉજવાય, તે માટે સુરક્ષાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવી જરૂરી છે.

