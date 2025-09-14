ભરૂચ દુધધારા ડેરી ચૂંટણીમાં વાગરા MLA અરૂણસિંહ રણાની પેનલના 6 ઉમેદવારો સસ્પેન્ડ : ભાજપમાં મોટો ભડકો
વાગરા ધારાસભ્ય અરૂણસિંહ રણાની સહકાર વિકાસ પેનલના 6 ઉમેદવારો ભાજપના મેન્ડેટ વિરુદ્ધ જઈ ચૂંટણી મેદાનમાં કૂદ્યા હતા.
Published : September 14, 2025 at 10:08 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લામાં આવનારી દુધધારા ડેરીની ચૂંટણી પહેલાં જ ભાજપમાં ભારે ગુંજારવો સર્જાયો છે. વાગરા ધારાસભ્ય અરૂણસિંહ રણાની સહકાર વિકાસ પેનલના 6 ઉમેદવારો ભાજપના મેન્ડેટ વિરુદ્ધ જઈ ચૂંટણી મેદાનમાં કૂદ્યા હતા. તેના પગલે પક્ષે કડક વલણ અપનાવી આ 6 ઉમેદવારોને તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરી પક્ષની પ્રાથમિક સભ્યપદેમાંથી બરતરફ કરી દીધા છે.
ભાજપના મેન્ડેટ સામે બળવો
દૂધધારા ડેરીની મલાઈદાર ચૂંટણી માટે ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલે 15 બેઠકો પૈકી 12 ઉમેદવારો ઘનશ્યામ પટેલની પેનલમાંથી અને 3 ઉમેદવારો અરૂણસિંહ રણાની પેનલમાંથી મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા. પરંતુ, વાગરા MLA અરૂણસિંહ રણાએ પ્રદેશ અધ્યક્ષના આદેશને અવગણી પોતાની અલગ પેનલ ઊભી કરી હતી. પરિણામે ભાજપમાં આંતરિક મતભેદો જાહેર રૂપે બહાર આવતાં તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું.
6 સભ્યો સામે સસ્પેન્શન
ભરૂચ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ પ્રકાશ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, પક્ષના મેન્ડેટનો ભંગ કરનાર સામે કોઈપણ પ્રકારની છૂટછાટ આપવામાં આવશે નહીં. પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરતા 6 સભ્યોને સસ્પેન્ડ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આ પગલાંથી સ્પષ્ટ સંદેશો ગયો છે કે ભાજપ પોતાના મેન્ડેટ સામે બળવો કરનારને કોઈ રીતે માફ કરશે નહીં.
આ ઉમેદવારો સસ્પેન્ડ કરાયા
- સાયખાના હેમતસિંહ રાજ
- જંબુસરના જગદીશ પટેલ
- કાવીઠાના જીગ્નેશ પટેલ (ચેરમેન પદના દાવેદાર)
- જંબુસરના નટવરસિંહ પરમાર
- હાંસોટની શાંતાબેન પટેલ (ભરૂચ જિલ્લા પંચાયત પૂર્વ પ્રમુખ)
- હાંસોટના ધમણાદના વિનોદ પટેલ
પક્ષમાં ચકચાર
સસ્પેન્શનની આ કાર્યવાહીથી ભરૂચ જિલ્લાના રાજકીય વર્તુળોમાં ચકચાર મચી છે. કારણ કે, સસ્પેન્ડ થયેલા ઉમેદવારોમાં જીગ્નેશ પટેલ અને શાંતાબેન પટેલ જેવા પ્રભાવશાળી નામો છે. ખાસ કરીને, જીગ્નેશ પટેલ રણાની પેનલમાંથી ચેરમેન પદના ઉમેદવાર મનાતા હતા. આ પગલાંથી અરૂણસિંહ રણાની પેનલ પર મોટો આંચકો આવ્યો છે.
નર્મદા જિલ્લામાં પણ બળવાખોરો પર કાર્યવાહી શક્ય
પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા નર્મદા જિલ્લામાં પણ સમાન પ્રકારના મતભેદોની માહિતી બહાર આવી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, ગણતરીના સમયમાં નર્મદા જિલ્લાના બળવાખોરો સુધી પણ સસ્પેન્શનના ઓર્ડર પહોંચી શકે છે. જો આવું થાય તો ભાજપમાં આંતરિક અસંતોષ વધુ સ્પષ્ટ થવાની શક્યતા છે.
ચૂંટણીની તૈયારી
ભરૂચ દુધધારા ડેરી માટે આગામી 19 સપ્ટેમ્બરે મતદાન યોજાશે. જિલ્લાની 4 જુદી જુદી જગ્યાએ મતદાન પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે. ત્યારબાદ 20 સપ્ટેમ્બરે મતગણતરી યોજાશે. કોણે દુધધારાનું સુકાન સંભાળવું છે તે માટે હાલ ઘનશ્યામ પટેલ અને અરૂણસિંહ રણા વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળી રહી છે.
ભરૂચ BJPમાં તણાવ
અરૂણસિંહ રણાએ પોતાની પેનલ ઉતારતા જ જિલ્લા ભાજપમાં તણાવ સર્જાયો હતો. ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલના મેન્ડેટને અવગણીને મેદાનમાં ઉતારેલા ઉમેદવારો સામેની કડક કાર્યવાહીથી પાર્ટી હાઈકમાન્ડે સંદેશ આપ્યો છે કે પક્ષ શિસ્તભંગ સહન નહીં કરે. આ પરિસ્થિતિમાં ભરૂચ જિલ્લા ભાજપમાં ગઠબંધન અને અસંતોષ વચ્ચેની ખેંચતાણ વધુ ખુલ્લેઆમ દેખાઈ રહી છે.
ભવિષ્ય માટે સંકેત
આ ઘટનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે દુધધારા ડેરી જેવી મલાઈદાર ચૂંટણીમાં પક્ષના અંદરની રાજનીતિ વધુ ઉઘાડે આવી છે. પક્ષની અંદરથી જ ઉઠતા બળવોને કારણે ભાજપની એકતા પર પ્રશ્નચિહ્ન ઉભા થઈ રહ્યા છે. જો કે, સસ્પેન્શન જેવી કાર્યવાહીથી પક્ષની શિસ્ત જાળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
ભરૂચ દુધધારા ડેરીની ચૂંટણી પહેલાં જ ભાજપમાં ભારે ઉથલપાથલ સર્જાઈ છે. વાગરા MLA અરૂણસિંહ રણાની પેનલના 6 ઉમેદવારોને પક્ષમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. હવે 19મી સપ્ટેમ્બરે યોજાનાર મતદાન અને 20મી સપ્ટેમ્બરે થનારી મતગણતરીમાં કોણ દુધધારાની ગાદી પર બેસે છે તે જોવું રસપ્રદ બનશે.
આ પણ વાંચો: