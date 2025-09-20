ભરૂચની દુધધારા ડેરી ચૂંટણીમાં ઘનશ્યામ પટેલની પતંગ પેનલનો દબદબો, MLA અરૂણસિંહ રણાની પેનલને મોટો ઝટકો
ભરૂચ: ગુજરાતના સહકારી ક્ષેત્રમાં અતિ મહત્વની ગણાતી ભરૂચની દુધધારા ડેરીની ચૂંટણી ભારે રાજકીય ખેંચતાણ, હરીફાઈ અને ગૌરવના પ્રશ્ન વચ્ચે પૂર્ણ થઈ છે. આ ચૂંટણીમાં ભાજપના જ બે દિગ્ગજ નેતાઓ આમને સામને આવ્યા હતા. એક બાજુ વર્તમાન ચેરમેન ઘનશ્યામ પટેલ અને તેમની પતંગ પેનલ હતી, જ્યારે બીજી બાજુ વાગરા ધારાસભ્ય અરૂણસિંહ રણાની પેનલ મેદાનમાં હતી. પરિણામે ઘનશ્યામ પટેલની પેનલનો પરચમ લહેરાવ્યો છે, જ્યારે અરૂણસિંહ રણાની પેનલને મોટો ઝટકો સહન કરવો પડ્યો.
ચૂંટણીનું મહત્વ અને રાજકીય પર્દા પાછળની હલચલ
ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લાની દુધધારા ડેરી માત્ર દૂધ ઉત્પાદકો માટે જ નહીં પરંતુ રાજકીય દ્રષ્ટિએ પણ મહત્વ ધરાવે છે. આ ડેરીની ચૂંટણી હંમેશા પ્રતિષ્ઠા, વર્ચસ્વ અને અસ્તિત્વનો જંગ બની રહે છે. આ વખતે પણ પરિસ્થિતિ અલગ નહોતી. ચૂંટણીની જાહેરાત થતાં જ ભાજપમાં આંતરિક વિખવાદ સ્પષ્ટ જોવા મળ્યો હતો. ભાજપે પોતાના 15 ઉમેદવારોને સત્તાવાર મેન્ડેટ આપ્યા હતા, પરંતુ હકીકતમાં અરુણસિંહ રણા અને ઘનશ્યામ પટેલ વચ્ચેની સીધી ટક્કર જ ચૂંટણીનો કેન્દ્ર બિંદુ બની ગઈ.
મતદાન અને મતગણતરીની પ્રક્રિયા
ડેરીની 15 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાઈ હતી. મતદાન દિવસે બધા 96 મતદારોએ 100% મતદાન કરીને ચૂંટણીને રોમાંચક બનાવી હતી. આજરોજ સવારથી કડક પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે મતગણતરી શરૂ થઈ હતી. તબક્કાવાર આવતા પરિણામોમાં ઘનશ્યામ પટેલની પેનલનો દબદબો સતત જળવાતો રહ્યો.
પરિણામ : ઘનશ્યામ પટેલનો જોરદાર વિજય
- કુલ 15 બેઠકોમાંથી
- 10 બેઠકો ઘનશ્યામ પટેલની પેનલના ઉમેદવારોએ જીતેલી
- 3 બેઠકો મહેશ વસાવાની પેનલના અપક્ષ ઉમેદવારોને મળી
- 2 બેઠકો અરૂણસિંહ રણાની પેનલના ખાતે ગઈ (જેમાં એક બિનહરીફ હતી)
ભાજપે આપેલા 15 મેન્ડેટમાંથી 11 ઉમેદવારો વિજેતા બન્યા અને 4ને હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ચૂંટણીનું સૌથી મોટું આકર્ષણ બન્યું વાગરા બેઠકનું પરિણામ. અહીં બંને ઉમેદવાર વચ્ચે ટાઈ થતાં બાળકી પાસે ચિઠ્ઠી ઉપાડાવવામાં આવી હતી. આ ચિઠ્ઠી ઘનશ્યામ પટેલની પેનલના સંજયસિંહ રાજના પક્ષે પડી, જેના કારણે તેમને ભવ્ય વિજય મળ્યો.
જીત બાદ ઘનશ્યામ પટેલનું નિવેદન
ઘનશ્યામ પટેલે જણાવ્યું કે, મતદારોએ ધાકધમકી અને પૈસાની રાજનીતિને નકારી કઢી છે. પુરુષાર્થ અને વિકાસવાદી વિચારને જાકારો આપ્યો છે. આગામી સમયમાં ડેરીના વિકાસ માટે રોડમેપ તૈયાર કરી કામ હાથ ધરાશે. તેમણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પોતાના વિરોધીઓને સંદેશ આપ્યો કે હવે સહકારી ક્ષેત્રમાં પૈસા અને પ્રતિષ્ઠાની રાજનીતિ નહીં, પરંતુ પારદર્શિતા અને વિકાસને પ્રાથમિકતા મળશે.
અરુણસિંહ રણાનો પ્રતિસાદ
જ્યારે અરુણસિંહ રણાની પેનલને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, ત્યારે તેમણે હારને સ્વીકારી હતી પરંતુ સાથે જ કહ્યું કે, આ હાર નથી. મોટાભાગની બેઠકો પર અંતર માત્ર બે થી ત્રણ મતનું રહ્યું છે. અમે અમારી લડત ચાલુ જ રાખીશું અને આવનારા સમયમાં પશુપાલકોના પ્રશ્નોને લઈને મક્કમતા સાથે લડશું. રણાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, તેઓ સહકારી ક્ષેત્રમાંથી પાછળ નહીં હટે અને પોતાની પેનલને વધુ મજબૂત બનાવી ફરી મેદાનમાં ઉતરશે.
મહેશ વસાવા અને જીગ્નેશ પટેલના અભિપ્રાય
પૂર્વ ધારાસભ્ય અને અપક્ષ ઉમેદવાર મહેશ વસાવાએ ત્રણ બેઠકો જીત્યા બાદ જણાવ્યું કે, હવે ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લામાં સહકારી સંસ્થાઓની ચૂંટણીમાં બે જ પેનલ વચ્ચે ટક્કર જોવા મળશે. આ મતદારોનો વિજય છે.
વિજયની ઉજવણી
વિજેતા ઉમેદવારોના સમર્થકોએ જીત બાદ ફટાકડા ફોડ્યા, મિઠાઈ વહેંચી અને ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. આયોજન ભવનની બહાર આખો દિવસ ઉત્સવનો માહોલ જોવા મળ્યો.
રાજકીય સંકેત
આ ચૂંટણી માત્ર ડેરીની ચૂંટણી નહોતી, પરંતુ ભાજપના જ બે દિગ્ગજ વચ્ચેનો પ્રતિષ્ઠાનો જંગ હતી. છેલ્લા 17 વર્ષથી ડેરીના ચેરમેન પદે રહેલા ઘનશ્યામ પટેલે ફરી એકવાર પોતાનો દબદબો સાબિત કર્યો છે. આ પરિણામ બાદ સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે ભરૂચ-નર્મદા જિલ્લાના સહકારી ક્ષેત્રમાં હવે ઘનશ્યામ પટેલ સામે પડકારવું સહેલું નથી. બીજી બાજુ, અરૂણસિંહ રણાને આ હારથી મોટો રાજકીય ઝટકો લાગ્યો છે. છતાં તેઓના નિવેદન પરથી સ્પષ્ટ છે કે તેઓ આગામી સહકારી ચૂંટણીમાં ફરીથી મેદાનમાં આવશે.
ભરૂચની દુધધારા ડેરીની ચૂંટણીએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું કે સહકારી ક્ષેત્રની આ ચૂંટણી માત્ર દૂધ ઉત્પાદકોની જ નહીં, પરંતુ સ્થાનિક અને રાજ્યસ્તર પરની રાજકીય સમીકરણોને પણ અસર કરતી હોય છે. ઘનશ્યામ પટેલે પોતાના 17 વર્ષના ચેરમેનશિપને આગળ વધારતા ફરી એક વાર સત્તા હાથમાં લીધી છે. હવે જોવાનું એ છે કે તેમણે આપેલા વચનો અનુસાર ડેરીના વિકાસ માટે કયા નવા પગલાં ભરવામાં આવે છે.
