ભરૂચ: ભરૂચ-નર્મદા જિલ્લાના સહકારી ક્ષેત્રમાં સૌથી મોટી અને પ્રભાવશાળી ગણાતી દુધધારા ડેરીની વ્યવસ્થાપન સમિતિની ચૂંટણીને લઈને સત્તાવાર પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. ગુરુવારે ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થતાં જ ડેરીના ભવિષ્ય માટેની રાજકીય જંગની સત્તાવાર શરૂઆત થઈ છે. સહકારી ક્ષેત્રની આ ચૂંટણી હવે ફક્ત ડેરી પૂરતી મર્યાદિત નથી રહી, પરંતુ તેમાં ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓની સીધી ટક્કર અને આદિવાસી નેતાના પુત્રની એન્ટ્રી બાદ પરિસ્થિતિ વધુ ગરમાઈ ગઈ છે.
ભાજપના બે દિગ્ગજ આમને સામને
ચૂંટણીમાં ભાજપના બે મુખ્ય દિગ્ગજ નેતાઓની પેનલ વચ્ચે સીધી જંગી ટક્કર જોવા મળી રહી છે. વાગરા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અરૂણસિંહ રાણા પોતાના સમર્થકો સાથે ચૂંટણી મેદાનમાં છે. બીજી તરફ, નર્મદા જિલ્લાના ભાજપના પૂર્વ પ્રમુખ ઘનશ્યામ પટેલ પણ પોતાની અલગ પેનલ સાથે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.
આ રીતે, એક જ પાર્ટીના બે વરિષ્ઠ નેતાઓ વચ્ચેની ટક્કરથી ભાજપના કાર્યકરોમાં અસમાનજસ સર્જાયું છે. સહકારી સંસ્થાની ચૂંટણી સામાન્ય રીતે સ્થાનિક સ્તરે મર્યાદિત રહે છે, પરંતુ આ વખતે ચૂંટણી સીધી રાજકીય તાકાત અને પ્રભાવ સાબિત કરવાની કસોટી બની છે.
મહેશ વસાવાની એન્ટ્રીથી બદલાયો ખેલ
આ ચૂંટણીમાં સૌથી મોટો પેંચ આવ્યો છે આદિવાસી નેતા છોટુ વસાવાના પુત્ર અને પૂર્વ ધારાસભ્ય મહેશ વસાવાની એન્ટ્રીથી. મહેશ વસાવાએ અપક્ષ પેનલ ઉતારી અરૂણસિંહ રાણા સામે મોરચો ખોલી દીધો છે. ફોર્મ ભર્યા બાદ મીડિયાને સંબોધતા મહેશે જણાવ્યું કે, અરૂણસિંહ રાણા ભ્રષ્ટાચારી છે અને તેમની પેનલના ઉમેદવાર પ્રકાશ દેસાઈ તો ગુનેગાર છે. આ પ્રકારના સીધા અને ગંભીર આક્ષેપો બાદ ચૂંટણીનું રાજકીય તાપમાન નોંધપાત્ર રીતે વધી ગયું છે.
ભાજપની અંદર ભાગલા
આ ચૂંટણી ભાજપ માટે મોટી કસોટી સમાન બની છે. એક તરફ ભાજપના ધારાસભ્ય અરૂણસિંહ રાણા છે, તો બીજી બાજુ પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ ઘનશ્યામ પટેલ પોતાનું પ્રભાવ જાળવવા માટે મેદાનમાં ઉતર્યા છે. આ ટક્કરમાં મહેશ વસાવાની અપક્ષ પેનલ ચૂંટણીને ત્રિકોણીય બનાવી રહી છે. ભાજપની અંદરની આ ફૂટ જાહેર થવાથી સામાન્ય કાર્યકરો મૂંઝવણમાં મુકાયા છે. રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા છે કે પરિણામો ભવિષ્યની લોકસભા અને વિધાનસભાની રાજનીતિ પર પણ અસર કરી શકે છે.
ચૂંટણીમાં આક્ષેપો અને પ્રત્યારોપનો દોર શરૂ થઈ ગયો
મહેશ વસાવાના નિવેદન બાદ અરૂણસિંહ રાણાએ સ્પષ્ટતા કરતાં કહ્યું કે, મારો પુત્ર માત્ર મતદાર છે, ઉમેદવાર નથી. અમારા વિરુદ્ધ કરાયેલા આક્ષેપો રાજકીય છે. બીજી તરફ, અરૂણસિંહની પેનલના ઉમેદવાર અને ઝઘડિયા તાલુકાના ભાજપ આગેવાન પ્રકાશ દેસાઈએ તીખો પ્રહાર કરતાં કહ્યું કે, ઝઘડિયામાં ભગવો લહેરાતા જ મહેશ વસાવા રઘવાયા બન્યા છે. તેમના આક્ષેપો નિરાધાર છે. આ જવાબી હુમલાઓ બાદ ચૂંટણીના ગરમાવામાં વધારો થયો છે.
ડેરીની ચૂંટણીનું મહત્વ
દુધધારા ડેરી ફક્ત દૂધ ઉત્પાદકોની સહકારી સંસ્થા જ નથી, પરંતુ રાજકીય દૃષ્ટિએ પણ અત્યંત પ્રભાવશાળી ગણાય છે. ડેરીમાં હજારો દૂધ ઉત્પાદકો સભ્ય તરીકે જોડાયેલા છે. વ્યવસ્થાપન સમિતિના નિર્ણયો સીધા ખેડૂતોના હિતોને અસર કરે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ડેરીના વિકાસ, નીતિઓ અને વ્યવસ્થાપનમાં રાજકીય હસ્તક્ષેપ વધ્યો છે. એટલા માટે આ ચૂંટણી ફક્ત ડેરી પૂરતી મર્યાદિત નહીં રહી, પરંતુ સ્થાનિક રાજકારણ અને ભાજપના આંતરિક સમીકરણોને પણ અસર કરતી જોવા મળી રહી છે.
