ETV Bharat / state

ભરૂચ જિલ્લામાં મેઘરાજાનો સપાટો, અંકલેશ્વરમાં ભરાયા પાણી, પીરામણને જોડતો NH-48 માર્ગ બંધ - BHARUCH RAIN

ભરૂચ જિલ્લામાં પડેલા માત્ર 1 ઇંચ વરસાદમાં જ જાણે કે જળબંબાકારની સ્થિતિ બની હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે.

આમલાખાડી ઓવરફલો થયો
આમલાખાડી ઓવરફલો થયો (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2025 at 2:25 PM IST

3 Min Read

ભરૂચ : ભરૂચ શહેર તથા જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી સાર્વત્રિક વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રીથી જિલ્લામાં ઠંડક પ્રસરી છે તો બીજી તરફ નદી-નાળા છલકાતા પરિસ્થિતિ ગંભીર બની રહી છે. ભરૂચ જિલ્લામાં વરસેલા એક ઇંચ જેટલા વરસાદે તબાહી મચાવી દીધી છે. વરસાદ સામાન્ય ગણાતો હોવા છતાં તેની અસર ભારે જોવા મળી હતી. ખાસ કરીને ઉદ્યોગિક નગરી અંકલેશ્વર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે

પીરામણથી NH-48 જોડતો માર્ગ બંધ : કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલનું વતન પીરામણ વરસાદના પગલે ઘેરાયું છે. ગામને રાષ્ટ્રીય માર્ગ નં. 48 સાથે જોડતો મુખ્ય માર્ગ સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ગરકાવ થયો. આમલાખાડીમાં પાણીનો પ્રવાહ વધતા ગામ તરફ જતો રસ્તો બંધ થઈ ગયો. જેના કારણે ગામજનોને અવરજવર માટે ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. વાહન વ્યવહાર લગભગ ઠપ થઇ ગયો છે.

ભરૂચ જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

પીરામણના રહેવાસી અસલમ હાટિયાએ જણાવ્યું કે, "વરસાદ સામાન્ય હોય છતાં આમલાખાડી ઓવરફલો થતી રહે છે. પીરામણને બહારની દુનિયા સાથે જોડતો મુખ્ય માર્ગ દર વર્ષે આવી પરિસ્થિતિમાં બંધ થઈ જાય છે. ગામજનોને હોસ્પિટલ, શાળા કે તાત્કાલિક સેવા માટે ગંભીર મુશ્કેલી પડે છે."

તાલુકાવાર વરસાદના આંકડા :

જંબુસર6 મી.મી.
આમોદ 3 મી.મી.
ભરૂચ શહેર5 મી.મી.
ઝઘડિયા 13 મી.મી.
અંકલેશ્વર15 મી.મી.
હાંસોટ 3 મી.મી.
વાલિયા 14 મી.મી.
નેત્રંગ2 ઇંચ

અંકલેશ્વરની ઉદ્યોગિક નગરીમાં પાણી ભરાવાની પરિસ્થિતિ : અંકલેશ્વર અને પાનોલી GIDC વિસ્તાર વરસાદના પાણીમાં ગરકાવ થયો. ઉદ્યોગિક નગરીની અંદરનું વરસાદી પાણી આમલાખાડીમાં વળતા, આમલાખાડીના બે કાંઠે પાણીનો સ્તર 4 ફૂટ સુધી ઊંચો થયો. આ પરિસ્થિતિમાં આસપાસની સોસાયટીઓ, નાના ઉદ્યોગો અને ગોડાઉન વિસ્તારમાં પણ પાણી ઘૂસી જવાની ભીતિ ઊભી થઈ.

આમલાખાડી ઓવરફલો
આમલાખાડી ઓવરફલો (Etv Bharat Gujarat)

ઉદ્યોગકારો જણાવે છે કે, પાણી ભરાતા મશીનરી અને કાચામાલને નુકસાન થવાની શક્યતા વધી જાય છે. વરસાદ માત્ર 1 ઇંચ હોય છતાં, ડ્રેનેજ સિસ્ટમ યોગ્ય રીતે ન હોવાના કારણે ભારે તકલીફ ઊભી થાય છે.

આમલાખાડી ઓવરફલો : વરસાદ બાદ આમલાખાડી ઓવરફલો થતા તેની બંને કાંઠે પાણી છલકાતું જોવા મળ્યું, આકાશી દ્રશ્યોમાં સ્પષ્ટ જોવા મળ્યું કે, નદી નાળા જેવાં ન દેખાતા સ્થળોએ પણ પાણી છલકાઈ રહ્યું હતું. કુદરતી નાળા અને ડ્રેનેજનો અભાવ તેમજ અતિશય કચરાના કારણે આમલાખાડીની પરિસ્થિતિ દરેક વર્ષે વિકટ બની રહે છે.

તંત્ર માટે ચેતવણીનો સંદેશ : અંકલેશ્વર જેવા ઉદ્યોગિક શહેરમાં માત્ર 1 ઇંચ વરસાદે જ વિકટ પરિસ્થિતિ સર્જી હોવું ચિંતાજનક છે. આવતા દિવસોમાં વધુ વરસાદ થાય તો સ્થિતિ ગંભીર બની શકે છે. પીરામણ ગામના રહેવાસીઓએ સ્થાનિક તંત્રને વિનંતી કરી છે કે, દર વર્ષે વરસાદી મોસમમાં આવતી સમસ્યાને ધ્યાનમાં લઈ કાયમી ઉકેલ લાવવામાં આવે.

પીરામણ ગામના મુખ્ય માર્ગ માટે પૂરક વ્યવસ્થા, આમલાખાડીમાં પૂર નિયંત્રણ માટે મજબૂત બાંધકામ તથા GIDC વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે મજબૂત ડ્રેનેજ સિસ્ટમ તાત્કાલિક જરૂરી છે.

આમલાખાડી ઓવરફલો
આમલાખાડી ઓવરફલો (Etv Bharat Gujarat)

લોકોમાં ચિંતા વ્યાપી : પીરામણ ગામના લોકો સાથે અંકલેશ્વરનાં ઉદ્યોગકારોમાં પણ ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે. થોડા સમયનો વરસાદ જ જીવન વ્યવહાર અને ઉદ્યોગ ધંધાઓને ઠપ કરી દે છે, તો આવતા દિવસોમાં ભારે વરસાદ પડવા પર પરિસ્થિતિ ક્યાં સુધી વિકટ બની શકે છે તે અંગે લોકોમાં આશંકા છે.

ભરૂચ જિલ્લામાં પડેલા 1 ઇંચ વરસાદે જ તંત્રની નબળી વ્યવસ્થા બહાર પાડી છે. પીરામણ ગામને બહારની દુનિયા સાથે જોડતો માર્ગ પાણીમાં ગરક થયો, અંકલેશ્વરની ઉદ્યોગિક નગરી પાણીમાં ગરકાઈ અને આમલાખાડી ઓવરફલો થતા લોકો ચિંતિત બન્યા. કુદરત સામે માણસ નબળો છે, પરંતુ સમયસરની વ્યવસ્થા અને મજબૂત ડ્રેનેજ સિસ્ટમ દ્વારા નુકસાન ટાળવું શક્ય છે.

આ પણ વાંચો :

  1. ભરૂચ જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ, કીમ નદીમાં પુરની સ્થિતિ સર્જાતા વાહન વ્યવહારમાં ખલેલ
  2. ભરૂચમાં સૂર્યનારાયણની હાજરી વચ્ચે વરસાદી ઝાપટું વરસ્યું

ભરૂચ : ભરૂચ શહેર તથા જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી સાર્વત્રિક વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રીથી જિલ્લામાં ઠંડક પ્રસરી છે તો બીજી તરફ નદી-નાળા છલકાતા પરિસ્થિતિ ગંભીર બની રહી છે. ભરૂચ જિલ્લામાં વરસેલા એક ઇંચ જેટલા વરસાદે તબાહી મચાવી દીધી છે. વરસાદ સામાન્ય ગણાતો હોવા છતાં તેની અસર ભારે જોવા મળી હતી. ખાસ કરીને ઉદ્યોગિક નગરી અંકલેશ્વર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે

પીરામણથી NH-48 જોડતો માર્ગ બંધ : કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા સ્વર્ગસ્થ અહેમદ પટેલનું વતન પીરામણ વરસાદના પગલે ઘેરાયું છે. ગામને રાષ્ટ્રીય માર્ગ નં. 48 સાથે જોડતો મુખ્ય માર્ગ સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ગરકાવ થયો. આમલાખાડીમાં પાણીનો પ્રવાહ વધતા ગામ તરફ જતો રસ્તો બંધ થઈ ગયો. જેના કારણે ગામજનોને અવરજવર માટે ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. વાહન વ્યવહાર લગભગ ઠપ થઇ ગયો છે.

ભરૂચ જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)

પીરામણના રહેવાસી અસલમ હાટિયાએ જણાવ્યું કે, "વરસાદ સામાન્ય હોય છતાં આમલાખાડી ઓવરફલો થતી રહે છે. પીરામણને બહારની દુનિયા સાથે જોડતો મુખ્ય માર્ગ દર વર્ષે આવી પરિસ્થિતિમાં બંધ થઈ જાય છે. ગામજનોને હોસ્પિટલ, શાળા કે તાત્કાલિક સેવા માટે ગંભીર મુશ્કેલી પડે છે."

તાલુકાવાર વરસાદના આંકડા :

જંબુસર6 મી.મી.
આમોદ 3 મી.મી.
ભરૂચ શહેર5 મી.મી.
ઝઘડિયા 13 મી.મી.
અંકલેશ્વર15 મી.મી.
હાંસોટ 3 મી.મી.
વાલિયા 14 મી.મી.
નેત્રંગ2 ઇંચ

અંકલેશ્વરની ઉદ્યોગિક નગરીમાં પાણી ભરાવાની પરિસ્થિતિ : અંકલેશ્વર અને પાનોલી GIDC વિસ્તાર વરસાદના પાણીમાં ગરકાવ થયો. ઉદ્યોગિક નગરીની અંદરનું વરસાદી પાણી આમલાખાડીમાં વળતા, આમલાખાડીના બે કાંઠે પાણીનો સ્તર 4 ફૂટ સુધી ઊંચો થયો. આ પરિસ્થિતિમાં આસપાસની સોસાયટીઓ, નાના ઉદ્યોગો અને ગોડાઉન વિસ્તારમાં પણ પાણી ઘૂસી જવાની ભીતિ ઊભી થઈ.

આમલાખાડી ઓવરફલો
આમલાખાડી ઓવરફલો (Etv Bharat Gujarat)

ઉદ્યોગકારો જણાવે છે કે, પાણી ભરાતા મશીનરી અને કાચામાલને નુકસાન થવાની શક્યતા વધી જાય છે. વરસાદ માત્ર 1 ઇંચ હોય છતાં, ડ્રેનેજ સિસ્ટમ યોગ્ય રીતે ન હોવાના કારણે ભારે તકલીફ ઊભી થાય છે.

આમલાખાડી ઓવરફલો : વરસાદ બાદ આમલાખાડી ઓવરફલો થતા તેની બંને કાંઠે પાણી છલકાતું જોવા મળ્યું, આકાશી દ્રશ્યોમાં સ્પષ્ટ જોવા મળ્યું કે, નદી નાળા જેવાં ન દેખાતા સ્થળોએ પણ પાણી છલકાઈ રહ્યું હતું. કુદરતી નાળા અને ડ્રેનેજનો અભાવ તેમજ અતિશય કચરાના કારણે આમલાખાડીની પરિસ્થિતિ દરેક વર્ષે વિકટ બની રહે છે.

તંત્ર માટે ચેતવણીનો સંદેશ : અંકલેશ્વર જેવા ઉદ્યોગિક શહેરમાં માત્ર 1 ઇંચ વરસાદે જ વિકટ પરિસ્થિતિ સર્જી હોવું ચિંતાજનક છે. આવતા દિવસોમાં વધુ વરસાદ થાય તો સ્થિતિ ગંભીર બની શકે છે. પીરામણ ગામના રહેવાસીઓએ સ્થાનિક તંત્રને વિનંતી કરી છે કે, દર વર્ષે વરસાદી મોસમમાં આવતી સમસ્યાને ધ્યાનમાં લઈ કાયમી ઉકેલ લાવવામાં આવે.

પીરામણ ગામના મુખ્ય માર્ગ માટે પૂરક વ્યવસ્થા, આમલાખાડીમાં પૂર નિયંત્રણ માટે મજબૂત બાંધકામ તથા GIDC વિસ્તારમાં વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે મજબૂત ડ્રેનેજ સિસ્ટમ તાત્કાલિક જરૂરી છે.

આમલાખાડી ઓવરફલો
આમલાખાડી ઓવરફલો (Etv Bharat Gujarat)

લોકોમાં ચિંતા વ્યાપી : પીરામણ ગામના લોકો સાથે અંકલેશ્વરનાં ઉદ્યોગકારોમાં પણ ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે. થોડા સમયનો વરસાદ જ જીવન વ્યવહાર અને ઉદ્યોગ ધંધાઓને ઠપ કરી દે છે, તો આવતા દિવસોમાં ભારે વરસાદ પડવા પર પરિસ્થિતિ ક્યાં સુધી વિકટ બની શકે છે તે અંગે લોકોમાં આશંકા છે.

ભરૂચ જિલ્લામાં પડેલા 1 ઇંચ વરસાદે જ તંત્રની નબળી વ્યવસ્થા બહાર પાડી છે. પીરામણ ગામને બહારની દુનિયા સાથે જોડતો માર્ગ પાણીમાં ગરક થયો, અંકલેશ્વરની ઉદ્યોગિક નગરી પાણીમાં ગરકાઈ અને આમલાખાડી ઓવરફલો થતા લોકો ચિંતિત બન્યા. કુદરત સામે માણસ નબળો છે, પરંતુ સમયસરની વ્યવસ્થા અને મજબૂત ડ્રેનેજ સિસ્ટમ દ્વારા નુકસાન ટાળવું શક્ય છે.

આ પણ વાંચો :

  1. ભરૂચ જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ, કીમ નદીમાં પુરની સ્થિતિ સર્જાતા વાહન વ્યવહારમાં ખલેલ
  2. ભરૂચમાં સૂર્યનારાયણની હાજરી વચ્ચે વરસાદી ઝાપટું વરસ્યું

For All Latest Updates

TAGGED:

BHARUCH RAINGUJARAT WEATHERNH 48 HIGHWAYAMLAKHADI OVERFLOWBHARUCH RAIN

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.